தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களால் விநாயகர் சிலைகள் தயாரிப்பு - சிலை கூடங்களுக்கு 'சீல்'
விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு பல்வேறு வடிவங்கள் மற்றும் அளவுகளில் விநாயகர் சிலைகளை தயாரிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
Published : August 11, 2026 at 5:58 PM IST
மதுரை: விநாயகர் சதுர்த்தி விழா நெருங்கி வரும் நிலையில், மதுரையில் தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் (PoP) பயன்படுத்தி சிலைகள் தயாரிக்கப்படுவதாகக் கூறி மாநகராட்சி அதிகாரிகள் சிலை தயாரிப்பு கூடங்களுக்கு சீல் வைத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால், ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட வடமாநிலங்களில் இருந்து வந்து சிலை தயாரிக்கும் தொழிலாளர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
மதுரை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட மாட்டுத்தாவணி உள்ளிட்ட பல்வேறு திறந்தவெளிப் பகுதிகளில், ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட வடமாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமான தொழிலாளர்கள் தற்காலிகமாக முகாமிட்டு விநாயகர் சிலைகள் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை மட்டுமே பிரதான வாழ்வாதாரமாகக் கொண்டு, ராஜஸ்தானை சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் ஆண்டுதோறும் மதுரைக்கு வந்து சிலைகள் தயாரித்து விற்பனை செய்து வருகின்றனர். இந்த விழாவையொட்டி அதிகளவில் சிலைகள் விற்பனையாகும் என்ற எதிர்பார்ப்பில், பல்வேறு வடிவங்கள் மற்றும் அளவுகளில் விநாயகர் சிலைகளை தயாரிக்கும் பணியில் இவர்கள் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
இந்நிலையில், இவர் தயாரிக்கும் விநாயகர் சிலைகள், சுற்றுச்சூழல் மாசுக்கட்டுப்பாட்டு விதிகளின்படி, தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் (PoP) மூலம் தயாரிக்கப்படுவதாகக் கூறி, மதுரை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் சிலை தயாரிப்பு கூடங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டு, சில கூடங்களுக்கு சீல் வைத்ததுள்ளனர். இதனால் ஏற்கனவே சிலை தயாரிப்பில் முதலீடு செய்திருந்த தொழிலாளர்கள் பெரும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
தங்களது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி, அவர்கள் குடும்பத்தினருடன் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்து மாவட்ட ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணனை நேரில் சந்தித்து மனு அளித்தனர்.
அப்போது, ஏற்கனவே தயாரிக்கப்பட்டுள்ள விநாயகர் சிலைகளை விற்பனை செய்வதற்கு மட்டும் ஒரு மாத கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்றும், சுற்றுச்சூழல் விதிகளுக்கு உட்பட்டு, மாசு ஏற்படாத வகையில் சிலைகளை தயாரிக்க தயாராக உள்ளோம் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
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இது குறித்து சிலை தயாரிப்பு தொழிலாளர்கள் கூறுகையில், “நாங்கள் ராஜஸ்தானில் இருந்து மதுரைக்கு வந்து சிலை தயாரிக்கும் தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகிறோம். சிலை தயாரிப்பதற்காக வட்டிக்கு பணம் வாங்கி முதலீடு செய்து, ஏற்கனவே ஏராளமான சிலைகளை தயாரித்துள்ளோம். தற்போது சிலை தயாரிப்பு கூடங்களுக்கு அதிகாரிகள் சீல் வைத்துள்ளதால், தயாரித்து வைத்துள்ள சிலைகளைக் கூட விற்பனை செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் எங்களது குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, ஏற்கனவே தயாரித்து வைத்துள்ள சிலைகளை விற்பனை செய்வதற்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு மாத கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளோம்” என்று தெரிவித்தனர்.