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பொங்கலுக்காக பெண்கள் விரும்பும் வகையில் வெள்ளி ஜரிகை புடவைகள் தயாரிப்பு - அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி

ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் தமிழக வீரர்கள் அதிகளவில் பங்கேற்று பதக்கங்களை வெல்வதற்குத் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் தமிழக அரசு மேற்கொண்டு வருவதாக அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி
அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2026 at 4:58 PM IST

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வேலூர்: பொங்கல் பண்டிகைக்கு வழங்குவதற்காக, பெண்கள் விரும்பும் வகையில் வெள்ளி ஜரிகை புடவைகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது என்று கதர் மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடியில் உள்ள அரசு விளையாட்டு மைதானத்தில், முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகள் இன்று தொடங்கியது. இந்த போட்டிகளை மாநில கதர் மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி தொடங்கி வைத்தார். இதில், நூற்றுக்கணக்கான பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி, மாணவர்களுக்கு கல்வி எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ, அதே அளவுக்கு விளையாட்டும் முக்கியம் என்பதை உணர்ந்து தமிழக அரசு விளையாட்டுத் துறைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாக தெரிவித்தார்.

படிப்பு ஒருவரை நல்ல நிலைக்கு கொண்டு செல்வது போல், விளையாட்டும் உடல் ஆரோக்கியம், ஒழுக்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நல்ல பண்புகளை வளர்க்கிறது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

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நகரங்கள் மட்டுமின்றி கிராமப்புறங்களில் உள்ள திறமையான இளம் வீரர்களையும் கண்டறிந்து, அவர்களுக்கு உரிய வாய்ப்புகளை வழங்குவதில் முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள் முக்கியப் பங்காற்றி வருவதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி, "விளையாட்டுத் துறை சார்ந்த ஒருவரை தற்போது விளையாட்டுத் துறை அமைச்சராக முதலமைச்சர் தேர்வு செய்துள்ளார். வரவிருக்கும் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வீரர்கள் அதிகளவில் பங்கேற்று பதக்கங்களை வெல்வதற்குத் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் தமிழக அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது.

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஒரு கோடியே 77 லட்சம் வேட்டி, சேலைகளை தயாரிக்க வருவாய் துறையிடம் இருந்து தகவல் வந்துள்ளது. சேலைகளைப் பொறுத்தவரை பெண்கள் விரும்பும் வகையில், வெள்ளி ஜரிகை வைத்து அழகிய வடிவமைப்பில் தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த சேலைகள், நிச்சயமாக மக்கள் விரும்பும் வகையில் இருக்கும்" என்று தெரிவித்தார்.

வேலூர் மாவட்ட விளையாட்டு மைதானத்திற்கு வரும் வழியில் உள்ள ரயில்வே கேட் காரணமாக, பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் மைதானத்திற்கு வருவதற்கு சிரமப்படுவது குறித்து செய்தியாளர்கள் தெரிவித்தனர். அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர், தாம் இப்போதுதான் முதல் முறையாக இந்த மைதானத்திற்கு வந்திருப்பதாகவும், இந்த பிரச்சினை நீண்ட கால கோரிக்கையாக இருப்பதாக மாவட்ட ஆட்சியர் தன்னிடம் தெரிவித்துள்ளதாகவும் கூறினார்.

இதுதொடர்பாக மத்திய அரசிடம் பேசி, உயர்மட்ட மேம்பாலம் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அமைச்சர் உறுதியளித்தார்.

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சர்க்காரியா கமிஷன் குறித்து அமைச்சர்கள் படித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் ஒருவர் கூறியிருப்பது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, "நன்றி, நன்றி. என் துறையைப் பற்றி கேளுங்கள்; நான் பதில் சொல்கிறேன்” என்று அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி பதில் அளித்தார்.

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