எம்ஜிஆரின் பிரதிபலிப்பாக முதல்வர் விஜய் உள்ளார்; தலைமைச் செயலகத்தில் நெகிழ்ந்த தயாரிப்பாளர் சங்க நிர்வாகிகள்

தன்னால் திரைத்துறைக்கு என்ன நல்லது செய்ய முடியுமோ, நிச்சயமாக அதை செய்வேன் என முதலமைச்சர் தங்களிடம் கூறியதாக தயாரிப்பாளர் சங்க நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.

தயாரிப்பாளர் சங்க நிர்வாகிகள் செய்தியாளர் சந்திப்பு
Published : May 19, 2026 at 11:20 AM IST

சென்னை: முதல்வர் விஜய்யை பார்க்கும் போது எம்ஜிஆரை பார்த்தது போன்ற உணர்வு இருப்பதாக தமிழ் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தினர் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழக முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்றதை தொடர்ந்து பல்வேறு தரப்பினர் அவரை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் தலைவர் தமிழ்குமரன், செயலாளர் கதிரேசன், இணைச் செயலாளர் சுஜாதா விஜயகுமார், பொருளாளர் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ஆகியோர் தமிழக முதல்வரை சந்தித்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து தலைமைச் செயலகத்தில் அவர்கள் அனைவரும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.

குறைகளை கேட்ட முதல்வர் விஜய்

அப்போது பேசிய அவர்கள், "திரையுலகத்திலிருந்து முதலமைச்சர் வந்துள்ளார். அவரை சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தோம். உங்களுக்கு என்ன குறைகள் இருக்கிறது? எனக் கேட்டார். எங்களுடைய கோரிக்கைகளை அவரிடம் வழங்கியுள்ளோம். தற்போது முதலமைச்சரிடம் வாழ்த்து சொல்ல வந்துள்ளதால் ஆரம்பத்திலேயே அனைத்து கோரிக்கைகளையும் அவரிடம் முன்வைக்க முடியாது. கோரிக்கைகளை அனைத்தையும் மனுவாக கொடுத்துள்ளோம். அவர் எங்களுக்கு நல்லது செய்வார் என்று நம்புகிறோம்.

தமிழகத்தில் ஃபிலிம் சிட்டி

தற்போது சிறிய திரைப்படங்களுக்கு மானியம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை எதிர்பார்த்து 40, 50 தயாரிப்பாளர்கள் காத்திருக்கின்றனர். எனவே மானியத்தை உடனடியாக விடுவித்து தர வேண்டும். மேலும், ஹைதராபாத்தில் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி இருப்பது போல தமிழகத்திலும் ஃபிலிம் சிட்டி அமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தோம். அதனை படிப்படியாக செய்து தருவதாக முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். எங்களுடைய அனைத்து மனுக்களையும் அவர் படித்தார். அனைத்து கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்றி தருவதாக உறுதி அளித்துள்ளார். அதனை கேட்டதும் உள்ளபடியே நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தோம்.

எம்ஜிஆரின் மறுவடிவம் முதல்வர் விஜய்

எம்.ஜி.ஆர். அவர்களை எப்படி பார்த்தோமோ, முதலமைச்சரை பார்க்கும் போதும் அப்படியே உள்ளது. மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. அவரை பார்க்கும் போது மிகவும் பணிவுடன் இருக்கிறார். தயாரிப்பாளர் சங்கம் சார்பில் எங்களின் வாழ்த்துகளை அவரிடம் இந்த நேரத்தில் கூறுவது சரியாக இருக்கும் என்ற அடிப்படையில் அவரை சந்தித்தோம். என்னால் திரைத்துறைக்கு என்ன நல்லது செய்ய முடியுமோ, நிச்சயமாக செய்வேன் என முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார். நாங்கள் எதிர்பார்க்காத வகையில் அவர் நேரடியாக இவ்வாறு கூறியது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது" என்றனர்.

மேலும் நடிகர், நடிகைகளின் சம்பள பகிர்வு இருக்க வேண்டுமென தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர்கள், அது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை அடுத்த வாரம் தொடர உள்ளது" என்றனர்.

திரைப்படத்துறை இலாகா முதல்வரிடம் தான் இருக்க வேண்டும் என விஷால் கூறியது தொடர்பான கேள்விக்கு, "விஷால் அவரின் தனிப்பட்ட கருத்தை கூறியுள்ளார். அது ஒட்டுமொத்த திரையுலகத்தின் கருத்து கிடையாது. முதலமைச்சருக்கு அனைத்தும் தெரியும். 40 ஆண்டுகளாக திரைப்படத்துறையில் பயணித்துள்ளார். அனைத்து துறைகள் குறித்தும் முதலமைச்சர் விரிவாக ஆலோசித்து வருகிறார். நிச்சயமாக நல்லது செய்வார்" என்றார்.

அமைச்சர்களுக்கான இலாகா கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், சினிமா சார்ந்த துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகனுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. இது குறித்து பேசிய விஷால், சினிமாவை பற்றி தெரியாத ஒரு நபரிடம் சினிமா இலாகா இருப்பது சரியாக இருக்காது, அதை முதல்வர் தன்வசம் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என கருத்து தெரிவித்து இருந்தார்.

