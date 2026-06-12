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தரமான மாம்பழங்களை உற்பத்திச் செய்ய திருவள்ளூர் விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு

மாம்பழம் வாங்குபவர், விற்பனையாளர் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் 12 டன் மாம்பழங்கள் ஏற்றுமதி செய்வதற்கு விவசாயிகள் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்கள் இடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.

காட்சிக்கு வைக்கப்பட்ட மாழ்பழங்கள்
காட்சிக்கு வைக்கப்பட்ட மாழ்பழங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 12, 2026 at 6:08 PM IST

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திருவள்ளூர்: தரமான மாம்பழங்களை உற்பத்தி செய்யுங்கள்; உரங்களைக் கொண்டு மாம்பழங்களைப் பழுக்க வைத்து அதன் மூலம் நோயற்ற மாம்பழங்களை விற்பனைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று விவசாயிகளை தமிழ்நாடு உணவுப் பதப்படுத்துதல் மற்றும் வேளாண் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் மற்றும் தலைமைச் செயல் அதிகாரி அழகுசுந்தரம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு உணவுப் பதப்படுத்துதல் மற்றும் வேளாண் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கழகம் (TNAPEx), திருவள்ளூர் மாவட்ட தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை இணைந்து மாம்பழ விவசாயிகள், ஏற்றுமதியாளர்கள், பதப்படுத்தும் நிறுவனங்கள் மற்றும் வாங்குபவர்களை ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் மாம்பழம் வாங்குபவர், விற்பனையாளர் சந்திப்புக்கு திருவள்ளூரில் ஏற்பாடு செய்திருந்தன.

தமிழ்நாடு உணவுப் பதப்படுத்துதல் மற்றும் வேளாண் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கழகத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் மற்றும் தலைமைச் செயல் அதிகாரி முனைவர் அழகுசுந்தரம் நிகழ்ச்சியைத் தொடங்கி வைத்து சிறப்புரையாற்றினார். தமிழ்நாடு மாம்பழ விவசாயிகளின் உற்பத்தியை உள்நாட்டு மற்றும் பன்னாட்டு சந்தைகளுடன் இணைத்து ஏற்றுமதி வாய்ப்புகளை அதிகரிப்பதற்கான TNAPEx-ன் முயற்சிகளை எடுத்துரைத்தார்.

மாம்பழம் வாங்குபவர், விற்பனையாளர் சந்திப்பு
மாம்பழம் வாங்குபவர், விற்பனையாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதேபோல், வேளாண்மை இணை இயக்குநர் செல்வராஜ், மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (வேளாண்மை) வேதவல்லி மற்றும் துணை இயக்குநர் (வேளாண் வணிகம்) சசிரேகா ஆகியோர் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று சந்தை நோக்கிலான உற்பத்தி, தரமான விளைப்பொருள் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதிக்கான வாய்ப்புகள் குறித்து விவசாயிகளுக்கு எடுத்துரைத்தனர்.

APEDA அமைப்பின் உதவி மேலாளர் முத்தையா, வேளாண் மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் ஏற்றுமதியில் உள்ள தற்போதைய வாய்ப்புகள், தரச்சான்றிதழ்கள் மற்றும் உலகளாவிய சந்தை தேவைகள் குறித்து விரிவாக விளக்கமளித்தார். மேலும், NIFTEM நிறுவனத்தின் டாக்டர் கே.ஸ்ரீனிவாசன் தலைமையில் மொபைல் உணவுப்பதப்படுத்தும் அலகின் நேரடி செயல்முறை விளக்கமும், மாம்பழங்களின் தரத்தை உடனடியாக பரிசோதிக்கும் தொழில்நுட்ப விளக்கமும் அளிக்கப்பட்டது. இது விவசாயிகள், தொழில்முனைவோர் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

அழகுசுந்தரம் பேட்டி
அழகுசுந்தரம் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிகழ்ச்சியில், தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த மாம்பழ விவசாயிகள், ஏற்றுமதியாளர்கள், வாங்குபவர்கள், மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் அரசுத்துறை அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டு கலந்துரையாடினர்.

அத்துடன், கிருஷ்ணகிரி, திண்டுக்கல் மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்கள் இடையே சுமார் 12 டன் மாம்பழ வர்த்தக இணைப்புகளும், பழக்கூழ் தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு சுமார் 42 டன் மாம்பழ கொள்முதல் தொடர்பான வணிக இணைப்புகளும் உருவாக்கப்பட்டன. மேற்கண்ட வணிக இணைப்புகளுக்கான ஒப்பந்த ஆவணங்கள் நிகழ்வில் வாங்குபவர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்களிடையே பரிமாறிக் கொள்ளப்பட்டன.

தமிழ்நாடு உணவுப் பதப்படுத்துதல் மற்றும் வேளாண் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் மற்றும் தலைமைச் செயல் அதிகாரி அழகுசுந்தரம் ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், "வாங்குபவர்கள், விற்பவர்கள் இணைந்து மாம்பழம் பற்றிய நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் 50- க்கும் மேற்பட்ட வாங்குபவர்கள், 100- க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர். மாம்பழத்திற்காக ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகிறது என்பதே இதன் சிறப்பம்சம்.

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மாம்பழத்தின் விற்பனை, ஏற்றுமதியை 160 டன்னில் இருந்து 1.000 டன்னாக உயர்த்துவது குறித்த நோக்கம் எங்களிடம் உள்ளது. தொடர்ந்து மாம்பழம் ஜூஸ் மொபைல் வாகனத்தின் மூலமாக ஒவ்வொரு மாவட்டமாக சென்று மாம்பழத்தைப் பிழிந்து அதிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய ஜூஸை விவசாயிகள் மத்தியில் விளக்கமாக எடுத்துக்கூறவுள்ளோம். அதன் மூலம் எப்படி விற்பனை செய்யலாம் என்றும், மாம்பழம் வாங்குவதற்காக விற்பனையாளர்கள் மாம்பழத்தை பரிசோதனை செய்வதற்கு அதற்கான சூழ்நிலையும் இங்கு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

மாம்பழங்களைக் கொண்டு வந்து தகுதியான மாம்பழங்கள் மற்றும் தரமான மாம்பழங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பது என்பதை பற்றியும் இங்கு ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது. திருவள்ளூர் விவசாயிகளுக்கு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் கெமிக்கலை குறைத்து தரமான மாம்பழங்கள் உற்பத்தி செய்யுங்கள்; உரங்களைக் கொண்டு மாம்பழங்களை பழுக்க வைத்து அதன் மூலம் நோயற்ற மாம்பழங்களை விற்பனைக்கு கொண்டு வர வேண்டும்" என்று அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

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