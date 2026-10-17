முதல் கட்டமாக 25,000 மெட்ரிக் டன் சன்னரக அரிசி கொள்முதல் - அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தகவல்
அரிசி மற்றும் அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களின் விலையைக் குறைப்பது தொடர்பாக வியாபாரிகள் சங்கத் தலைவர்களை அழைத்துப் பேச்சுவார்த்தை நடத்ததிட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் வெங்கடரமணன் கூறியுள்ளார்.
Published : October 17, 2026 at 6:19 PM IST
சென்னை: சன்னரக அரசி தட்டுப்பாட்டை போக்க முதல் கட்டமாக 25,000 மெட்ரிக் டன் சன்னரக அரிசி கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் பொதுமக்கள் அதிகம் பயன்படுத்தும் சன்னரக அரிசியை கிலோ ரூபாய் 30- க்கு விற்பனை செய்யும் திட்டத்தை ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் உள்ள காமதேனு கூட்டுறவு சிறப்பங்காடியில், உணவுப்பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் மற்றும் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் காந்திராஜ் ஆகியோர் இன்று தொடங்கி வைத்தனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் வெங்கடரமணன், "பொதுமக்களின் கோரிக்கைகள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் கருத்துகளைக் கருத்தில் கொண்டு இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகின்றது. தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள கூட்டுறவு அங்காடிகள் மற்றும் அமுதம் அங்காடிகள் என மொத்தம் சுமார் 250 கடைகளில் இன்று (அக்.17) முதல் கிலோ ரூபாய் 30- க்கு சன்னரக அரிசி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. முதல் கட்டமாக, 25,000 மெட்ரிக் டன் அரிசி கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது; பொதுமக்களின் தேவைக்கேற்ப அரிசி விநியோகத்தின் அளவு அதிகரிக்கப்படும்.
வார நாட்களிலும், பண்டிகைக் காலங்களிலும் மக்களின் தேவையைப் பொறுத்து விநியோகத்தை அதிகரிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக மொத்தம் ஒரு லட்சம் மெட்ரிக் டன் அரிசி தேவைப்படும் எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் அதிகம் பயன்படுத்தும் சன்னரக அரிசி தற்போது தனியார் கடைகளில் கிலோ ரூபாய் 60 முதல் ரூபாய் 70 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அண்டை மாநிலங்களில் இருந்து கொள்முதல் செய்யப்படும் அரிசியின் விலை அதிகமாக இருப்பதுடன், அவற்றைத் தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வருவதற்கும் அதிக காலம் தேவைப்படுகிறது.
இதையடுத்து, அண்டை மாநிலங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டு அங்குள்ள மக்களின் நுகர்வுக்குத் தேவையான அளவைவிடக் கூடுதலாகக் கிடைக்கும் அரிசியைத் தமிழ்நாட்டிற்கு கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அரிசி வரத்து அதிகரிக்கும்போது விலை குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அரிசி மட்டுமின்றி துவரம் பருப்பின் விலையும் அதிகரித்துள்ளதால், கூட்டுறவுப் பண்டகச் சாலைகள் மூலம் துவரம் பருப்பு கிலோ ரூபாய் 130-க்கு விற்பனை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல், மக்களின் அத்தியாவசியத் தேவைகளுக்கான பிற உணவுப் பொருட்களின் விலையைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கிலும், அண்டை மாநிலங்களில் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. வரும் நாட்களில் படிப்படியாக விலைகளைக் குறைக்கும் வகையில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். அரிசி மற்றும் அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களின் விலையைக் குறைப்பது தொடர்பாக நாளை அல்லது நாளை மறுநாள் வியாபாரிகள் சங்கத் தலைவர்களை அழைத்துப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அப்போது அவர்களது கருத்துகள் அனைத்தும் கேட்டறியப்படும்.
பொதுமக்களுக்கு குறைந்த விலையில் அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்கள் எளிதாகக் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதே அரசின் நோக்கம். இத்திட்டத்தில் முறைகேடுகள் நடைபெறாமல் இருக்க உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. பண்டிகைக் காலங்களில் மட்டுமின்றி, மக்களின் தேவைக்கேற்ப ஆண்டு முழுவதும் உணவுப் பொருட்களை விநியோகிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
பணவீக்கத்தில் ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்படுவது இயல்பானது; தேவை அதிகரிக்கும்போது விலை உயர்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது. அதேவேளையில், நுகர்வு குறையும்போதோ அல்லது உற்பத்தி அதிகரிக்கும்போதோ விலைகள் படிப்படியாகக் குறைய வாய்ப்புள்ளது. தமிழ்நாட்டில் தற்போது 49 அமுதம் அங்காடிகளும், 201 கூட்டுறவு அங்காடிகளும் செயல்பட்டு வருகின்றது. இந்த அங்காடிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பது தொடர்பாக ஆலோசனைகள் நடைபெற்று வருவதுடன், உரிய ஆய்வுகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
குறிப்பாக, அங்காடிகள் குறைவாக உள்ள தொகுதிகள் மற்றும் பொதுமக்களின் நுகர்வு அதிகமாக இருக்கும் பகுதிகளைக் கண்டறிந்து, அங்கு அமுதம் அங்காடிகள் அல்லது கூட்டுறவு அங்காடிகளை அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் உரிய காலத்தில் மேற்கொள்ளப்படும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
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