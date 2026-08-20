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சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான கார்களை தேர்வு செய்யும் பணி துவக்கம்

மஹிந்திரா கார்களை தொடர்ந்து டொயோட்டா மற்றும் டாடா ஆகிய நிறுவனங்களின் கார்களையும் டெஸ்ட் டிரைவ் செய்ய அரசு அலுவலர்கள் திட்டமிட்டு இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

டெஸ்ட் டிரைவிற்காக தலைமை செயலகம் கொண்டு வரப்பட்ட மஹிந்திரா கார்கள்
டெஸ்ட் டிரைவிற்காக தலைமை செயலகம் கொண்டு வரப்பட்ட மஹிந்திரா கார்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 10:16 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான கார்களை தேர்வு செய்யும் பணி தொடங்கியுள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில், கடந்த ஆகஸ்ட் 12 ஆம் தேதி விசிக-வைச் சேர்ந்த காட்டுமன்னர்கோவில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜோதிமணி, "தன்னிடம் சொந்தமாக வாகனம் இல்லை. ஆகையால், 40 கிமீ சுற்றளவுக் கொண்ட தனது சட்டமன்ற தொகுதியில் மக்களைச் சந்தித்து பணி செய்வதில் சிரமமாக உள்ளது. ஆகையால் எம்எல்ஏ-க்களும் கார் வழங்க வேண்டும்" என கோரிக்கை விடுத்தார்.

இதனைக் கவனத்தில் கொண்ட தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், நேற்று (ஆகஸ்ட் 19) நடைபெற்ற சட்டப் பேரவை கூட்டத்தின்போது, "பொருளாதார வளம் இல்லாமல் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பணியாற்றும் முதல் தலைமுறை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், மக்கள் பணியை தொய்வின்றி தொடர்வதற்காக அரசு சார்பில் வாகனம் வழங்கப்படும்" என அறிவித்தார்.

மேலும் வாகன எரிபொருள், வாகன பராமரிப்புக்காக ரூபாய் 75 ஆயிரமும், உதவியாளரை நியமித்துக் கொள்ள ரூ. 25 ஆயிரம் வழங்கப்படும் என அறிவித்தார்.

முதலமைச்சரின் இந்த அறிவிப்புக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் நன்றி தெரிவித்தனர். இந்நிலையில், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு எந்த நிறுவனத்தின் கார்கள் வழங்கப்படும்? என்ற கேள்வி எழுந்தது.

இதனிடையே சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கும் காரை தேர்வு செய்யும் பணியானது தற்போது தொடங்கியுள்ளது. இதற்காக, சென்னை தலைமைச் செயலகத்திற்கு பிரபல வாகன உற்பத்தி நிறுவனமான மஹிந்திரா-வின் ஆறு கார் மாடல்கள் டெஸ்ட் டிரைவுக்காக கொண்டு வரப்பட்டன.

பொலிரோ (Bolero), பொலிரோ நியோ (Bolero Neo), 3 எக்ஸ்ஓ (3XO), எக்ஸ்யூவி 7 எக்ஸ்ஓ (XUV 7XO), ஸ்கார்பியோ (Scorpio), ஸ்கார்பியோ என் (Scorpio N) ஆகிய கார் மாடல்களே தலைமைச் செயலகத்தில் சோதனை ஓட்டம் செய்து பார்ப்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்டன. இவற்றை அரசு அதிகாரிகள் டெஸ்ட் டிரைவ் செய்து தேர்வு செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

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இதில் இருப்பதிலேயே விலை குறைவான கார் மாடலாக 3 எக்ஸ்ஓ உள்ளது. இதன் ஆரம்ப விலை ரூ. 7.79 லட்சம் ஆகும். இது எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை மட்டுமே. இதேபோல், அதிக விலைக் கொண்ட கார் மாடலாக எக்ஸ்யூவி 7 எக்ஸ்ஓ உள்ளது. இதன் ஆரம்ப விலையே ரூ. 13.99 லட்சம் ஆகும். இதுவும் எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை மட்டுமே என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது.

இத்தகைய விலை உயர்ந்த மஹிந்திரா கார்களே எம்எல்ஏ-க்களுக்காக வாங்கும் பொருட்டு தலைமைச் செயலகம் கொண்டு வரப்பட்டு உள்ளது. இதேபோல், டொயோட்டா மற்றும் டாடா ஆகிய நிறுவனங்களின் கார்களையும் டெஸ்ட் டிரைவ் செய்ய அரசு அலுவலர்கள் திட்டமிட்டு இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

TAGGED:

எம்எல்ஏ கார்
MLA CAR
CAR TEST DRIVE
MAHINDRA CAR
TN SECRETARIAT

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