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VB-GRAM (G) திட்டம்: மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வேலை வழங்க புதிய நடைமுறை - பறந்து வந்த உத்தரவு

மாற்றுத்திறனாளிகள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணியில் 50 சதவீத பணியை நிறைவு செய்தாலே முழுநாள் ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

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மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வேலை வழங்கும் நடைமுறை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 21, 2026 at 5:29 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் VB-GRAM (G) திட்டத்தின் கீழ், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வேலை வழங்குவதற்கான புதிய நடைமுறை குறித்து அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை ஆணையர் வி.அமுதவல்லி ஐஏஎஸ் இன்று (ஜூலை 21) விரிவான சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளார்.

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மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வேலை வழங்கும் நடைமுறை (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த சுற்றறிக்கையில், “மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்திற்கு மாற்றாக 2026 ஜூலை 1 முதல் வளர்ந்த இந்தியா - வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதார உத்தரவாத இயக்கத் திட்டம் (VB-GRAM(G)) அமல்படுத்தப்படுகிறது.

இந்த புதிய திட்டத்திலும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முன்பு வழங்கப்பட்ட அனைத்து சலுகைகளும் தொடர்ந்து வழங்கப்பட வேண்டும். மேலும், வேலை கோரும் அனைவருக்கும் கட்டாயம் வேலை வழங்கப்பட வேண்டும். மேலும், இத்திட்டத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு ஊரக விலைப்புள்ளி பட்டியல் மற்றும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய சிறப்புப் பணிகள் ஆகியவற்றை அவ்வாறே பின்பற்றுமாறு வலியுறுத்தப்படுகிறது.

மாற்றுத்திறனாளிகள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணியில் 50 சதவீத பணிகளை நிறைவு செய்தாலே அவர்களுக்கு முழுநாள் ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும்.” என்று அந்த சுற்றறிக்கையில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும், அந்த சுற்றறிக்கையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய பணிகளும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. அவையாவன:

1. சிறப்புப் பணிகள்

2. மண்வேலை தொடர்பான பணிகள்

இதனைத் தொடர்ந்து, பணித்தளங்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய சிறப்புப் பணிகள்:

1. பணியிடத்தில் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு தண்ணீர் வழங்குதல்

2. வேலை செய்யும் தொழிலாளர்களின் குழந்தைகளை பராமரித்தல்

3. குழந்தைகள் பராமரிப்பு பொறுப்பாளருக்கு உதவியாளர் பணி. அதாவது ஒவ்வொரு 5 குழந்தைகளுக்கும் ஒரு கூடுதல் மாற்றுத்திறனாளி உதவியாளரை அமர்த்தலாம்.

4. பணித்தளப் பொறுப்பாளர்/ பணி இணையாளர் முன் அளவீட்டினை மேற்கொள்ள உதவுதல். அதாவது 100க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர் ஓர் பணியிடத்தில் இருப்பின் ஒரு மாற்றுத்திறனாளியினை பணித்தள பொறுப்பாளருக்கு உதவியாளராக அமர்த்தலாம்.

5. பணித்தளத்தில் அகற்றப்பட்ட மரங்களின் இலை, தழை மற்றும் சிறு மரங்களை அப்புறப்படுத்தும் பணிகளை வழங்குதல்

6. குறிப்பாக கோடைக்காலங்களில் ஆழப்படுத்தப்படும் இடங்களில் தண்ணீர் தெளித்தல்.

7. மண்வெட்டி, கடப்பாறை போன்றவற்றை கொண்டு கரைகளில் கொட்டப்படும் மண்களை சமப்படுத்துதல்

8. கரைகளை சமப்படுத்துதல்

9. கரைகளின் சரிவுப்பகுதியினை சீர்செய்தல்

இதுமாதிரியான பணிகளில் முழுநேரமும் ஈடுபடுத்தப்படும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முழு ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும்.

மேற்கண்ட பணிகளை தவிர, மாற்றுத்திறனாளிகளை கீழ்க்கண்ட மண்வேலை தொடர்பான பணிகளை மேற்கொள்ள அறிவுரைகள் வழங்கப்படுகின்றன.

அதன்படி, உடல் உழைப்பினை மேற்கொள்ள தகுதியுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் முட்புதர்களை அகற்றுதல், மரக்கன்றுகள் நடுதல், மண்மூடுதல், நீர்பாய்ச்சுதல், மண்வரப்பு அமைத்தல், கல்வரப்பு அமைத்தல் மற்றும் அகழி அமைத்தல் போன்ற பணிகளுக்கு அவர்களை பயன்படுத்தலாம்.

பணித்தளத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தால், அவர்களை மேலே கூறப்பட்டுள்ள சிறப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள மட்டுமே அனுமதிக்க வேண்டும்.

பணித்தளங்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தால் மட்டுமே மண் தொடர்பான பணிகளுக்கு பயன்படுத்தலாம். அப்போது அவர்கள் 5 முதல் 10 பேர் கொண்ட குழுவாக பிரிக்கப்பட்டு, சாதாரண தொழிலாளர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணி அளவில் 50 சதவீத அளவினை மட்டுமே அவர்கள் மேற்கொள்ள முன் அளவீடு செய்யப்பட வேண்டும்.

மேலும், மாற்றுத்திறனாளிகள் மண் சார்ந்த பணிகளை 4 மணிநேரம் மட்டுமே செய்தால் போதுமானது. இந்த பணிகளில், சாதாரண தொழிலாளர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணி அளவில், முன் அளவீடு செய்து தரப்பட்ட 50 சதவீத பணிகளை மாற்றுத்திறனாளிகள் முடித்தால் முழு ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும்.

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இதனைத் தொடர்ந்து, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வேலை வழங்குவதில் கீழ்க்கண்ட அறிவுரைகளையும் கட்டாயம் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

⦁ வேலை அட்டை கோரும் தகுதியுடைய அனைத்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் தனித்துவமான வேலை அட்டை 15 தினங்களுக்குள் வழங்கப்பட வேண்டும். வேலை கோரும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு எவ்வித நிபந்தனைகளுமின்றி வேலை வழங்கப்பட வேண்டும்.

⦁ VB-GRAM (G) Scheme 2025 கீழ் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வேலை வழங்குவதில் எவ்வித தொய்வும் இருத்தல் கூடாது.

⦁ மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கென மேற்கண்டவாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ள பணிகள் மட்டுமே வழங்கப்படவேண்டும்.

⦁ மண்வேலை தொடர்பான பணிகளில், 5 அல்லது 10 பேர் கொண்ட குழுவாக பிரிக்கப்பட்டு வேலை வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

⦁ மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தனி மிண்ணணு வருகைப்பதிவேடு (e-Muster Roll) தயார் செய்து துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (MGNREGS) மற்றும் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி) மூலம் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.

⦁ மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு ஊரக விலைப்புள்ளி பட்டியலில் அறிவுறுத்தப்பட்டவாறு 50 சதவிகிதம் பணிகள், பணி மேற்பார்வையாளர் மற்றும் பணித்தளப் பொறுப்பாளர் மூலம் முன் அளவீடு செய்து தரப்பட வேண்டும்.

⦁ மாற்றுத்திறனாளிகள் மேற்கொண்ட வேலையின் இறுதி அளவீடு பணி மேற்பார்வையாளரால் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

⦁ மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முழு ஊதியம் வழங்கப்படுவது FTO தயார் செய்யும்போது சம்மந்தப்பட்ட மண்டல துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் மற்றும் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி) மூலம் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.

⦁ மாற்றுத்திறனாளிகளது குறைகளை தீர்க்கும் விதமாக பிரதி மாதம் இரண்டாவது செவ்வாய் கிழமை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி) தலைமையில் குறைகேள் முகாம் நடத்தப்பட்டு அவர்களது குறைகள் உடனுக்குடன் தீர்க்கப்பட வேண்டும்.

⦁ இரு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை செவ்வாய்க்கிழமைகளில் கூடுதல் ஆட்சியர் (வளர்ச்சி) / திட்ட இயக்குநர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை அவர்கள் முன்னிலையில் குறைகேள் முகாம்கள் நடத்தப்பட வேண்டும்.

மேற்கூறிய நடைமுறைகளை ஊராட்சி அளவில் பணித்தளப்பொறுப்பாளர் மற்றும் ஊராட்சி செயலாளரும், ஊராட்சி தலைவரும், வட்டார அளவில் துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (MGNREGS) மற்றும் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி) ஆகியோர் உறுதி செய்வதோடு மேலும், மாவட்ட அளவில் கூடுதல் ஆட்சியர் (வளர்ச்சி) / திட்ட இயக்குநர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை ஆகியோர் முறையாக கண்காணிக்க வேண்டும் என ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறையின் ஆனையர் வி.அமுதவல்லி ஐபிஎஸ் வெளியிட்ட சுற்றறிக்கையில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

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