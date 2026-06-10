'தனியார் மயம், ஒப்பந்த மயமே தீய சக்திகள்' - மார்க்சிஸ்ட் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினர் குமாரசாமி பிரத்யேக பேட்டி
இந்த மாத இறுதி அல்லது வரும் ஜூலை மாதம், தூய்மை பணியாளர்களுக்காக ஒரு பேரணியும் மாநாடும் நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளோம் என்று குமாரசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 10, 2026 at 10:44 PM IST
-BY இரா. சிவக்குமார்
தனியார் மயமும் ஒப்பந்த மயமும் சமூகத்தின் தீய சக்திகள்; அவற்றில் இருந்து விடுதலை பெற்றுத்தர வேண்டியது முதல்வர் விஜய்யின் முக்கிய பணி என்று சிபிஎம் (மா.லெ) கட்சியின் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினர் குமாரசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் தொடர்பான வழக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வழக்கின் விசாரணைக்காக மதுரை வந்திருந்த குமாரசாமி, ஈடிவி பாரத் தமிழ் ஊடகத்திற்கு சிறப்பு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:
குஜராத் முன்னோடி
இந்தியா இன்று உலக நாடுகளில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக திகழ்கிறது. இந்தியாவின் தொழில்நுட்பம் புதிய சிகரங்களை எட்டியுள்ளது என்று பிரதமர் மோடியும் அவருடைய ஆதரவாளர்களும் சொல்கிறார்கள். சில நாட்கள் முன்பு கூட குஜராத் மாநிலம், சூரத்தில் கழிவு அகற்றும் போது 4 பேர் உயிரிழந்தனர். மோடி குஜராத்தில் இருந்துதான் வந்தார். அம்பானி, அதானி, அமித்ஷா ஆகியோரும் குஜராத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்தான்.
இந்தியாவிலேயே அதிகமாக மலக்குழி மரணங்கள், குஜராத்தில்தான் நடைபெறுகின்றன. மிகக் கெடுவாய்ப்பாக, பெரியார் களமாடிய தமிழகம் அதில், இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது.
குறிப்பிட்ட சமூகத்தினர் பாதிப்பு
ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்தான் மலம் அள்ளும் தொழிலில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்பது வேதனைக்குரிய விஷயமாக உள்ளது. வடஇந்தியாவில் வால்மீகி, தென்னிந்தியாவில் மடிகா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் அருந்ததியர் ஆகிய சமூகத்தினர்தான் மலம் அள்ளும் தொழிலை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
வல்லரசா? நல்லரசா?
சென்னையில் தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராடும்போது, அருந்ததியர், ஆதிதிராவிடர், அனைத்து சாதி ஏழைகள், பெண்கள், இவர்கள்தான் இன்று தமிழ்நாட்டில் தூய்மை பணிகளில் ஈடுபடுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. நம் நாடு வல்லரசாக இருப்பதைவிட நல்லரசாக இருப்பது தான் மிக முக்கியம். கழிவுகளை, குப்பைகளை அகற்றுவதை இயந்திரங்கள் மூலம் மேற்கொள்வதன் அடிப்படையில்தான் ஒரு நாடு நல்லரசாக கணக்கிடப்படும்.
பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இல்லை
இந்தியா, வேற்று கிரகங்களுக்கெல்லாம் செல்வதற்கு தயாராகி வருகிறது. ஆனால் நமக்கு அருகிலேயே மனிதர்கள் மலம் அள்ளும் தொழிலில் ஈடுபட்டு மடிகிறார்கள். கையுறை, உரிய பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் எதுவுமின்றி வெறும் கையால் குப்பைகளை அகற்றுகிறார்கள். அந்தக் கழிவில், குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்களின் சகல விதமான கழிவுகளும் இருக்கின்றன.
கூருணர்வற்ற சமூகம்
இந்த சமூகத்திற்கு கூருணர்வு இருக்கிறதா, தனது சக மனிதர்கள் குறித்து கவலைப்படுகிறதா என்ற கேள்விகள் இயல்பாகவே எழுகின்றன. அனைத்து பணிகளுக்கும் இயந்திரமயம் வரும்போது, கழிவுகளை அகற்றுவதிலும் இயந்திரமயம் வரவேண்டும். நாம் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அவற்றைக் கொண்டு மிகவும் சுலபமாக திட்டமிட முடியும். விஞ்ஞானமும் தொழில் நுட்பமும் வளர்ந்து விட்டன.
முதல்வருக்கு வேண்டுகோள்
புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய், செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பல்வேறு விதங்களில் பயன்படுத்தப் போவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். அந்த தொழில்நுட்பத்தை மலம், குப்பை அள்ளுதல் ஆகிய பணிகளில் பயன்படுத்தி இயந்திர மயமாக்க வேண்டும்.
பணி நிரந்தரம்
தூய்மை பணியாளர்களுக்கு பணி பாதுகாப்பு உள்ளதா என்ற கேள்வி எழுகிறது. தூய்மைப் பணியாளர்கள் மத்தியில் பல ஆண்டுகளாக நாங்கள் பணியாற்றி வருகிறோம். உழைப்போர் உரிமை இயக்கம், எல்டியுசி உள்ளிட்ட பல்வேறு பெயர்களில் இந்த அமைப்புகள் இயங்கி வருகின்றன. இவர்களின் பணி நிரந்தரப்படுத்த வேண்டும்.
பணி நிரந்தரம் என்றவுடன் இந்த சாதிய ஆதிக்கம் தொடர வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களா? என இயல்பாக கேள்வி எழுப்புகின்றனர். அப்படி கிடையாது. எவ்வளவு சீக்கிரம் இயந்திரமயமாக்கப்பட வேண்டுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் அது நடைபெற வேண்டும் என விரும்புகிறோம். அதுவரை அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு வேண்டாமா? சமூக ஏணியில் உயரே ஏறிச் செல்வதற்கான வாய்ப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டாமா?
எங்கே சமூக நீதி?
கீழே இருப்பவர்கள் மேலே வர வேண்டும். அதுதான் சமூக நீதி. கீழே இருப்பவர்கள் மேலே வர வேண்டும் என்றால், கற்பி; ஒன்று சேர்; கிளர்ச்சி செய் என்ற அம்பேத்கரின் வரிகளைத்தான் இங்கே மேற்கோள் காட்ட வேண்டியுள்ளது. அவர்களுக்கு கல்வி வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும். அதற்கு, அவர்களுக்கு நல்ல வருமான வாய்ப்புகள் வேண்டும். நல்ல வேலை வாய்ப்பு வேண்டும். அது நிரந்தரமான, பாதுகாப்பான கௌரவமானதாக இருக்க வேண்டும்.
பஞ்சமரிலும் கீழானவர்கள்
கழிவை அகற்றும் தொழிலில் ஈடுபடுபவர்கள், பணியிடங்களில் கொடுமைகளை அனுபவிக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. பணியிடங்களில் அவர்களுக்கென்று கழிப்பிடம் கிடையாது. குடிப்பதற்கு தண்ணீர் வசதி கூட செய்து தரப்படவில்லை. அவர்களுக்கு கழிப்பிட வசதி, கை மற்றும் கால் உறைகள் ஆகியவை செய்துதரப்பட வேண்டும்.
மனித சமூகத்தில் இருந்து ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட பஞ்சமர்களையும்விட மிகக் கீழான நிலையில் அவர்கள் உள்ளனர். தற்போது தமிழ்நாட்டில் மட்டுமன்றி இந்தியா முழுவதும் அவர்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு அதிகரித்து வருவது வரவேற்கத்தக்கது. இவர்களுக்கான சமூக பொருளாதார வாழ்க்கை மேம்பட வேண்டும். இதற்கான மக்கள் சார்பு அரசியல் வலுப்பெற வேண்டும்.
தனியார், ஒப்பந்த மயம் தீய சக்திகள்
மக்கள் சார்பு அரசியல் வலுப்பெற்றால்தான் சமூகத்தின் கடைக்கோடியில் வாழும் விளிம்பு நிலை மக்கள், பொருளாதார ரீதியில் சுரண்டப்பட்டு புறக்கணிக்கப்படும் மக்கள் மேலே வர முடியும்.
தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கான மாநாடு
இந்த மாத இறுதி அல்லது வரும் ஜூலை மாதம், தூய்மை பணியாளர்களுக்காக ஒரு பேரணியும் மாநாடும் நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளோம். இந்த மாநாட்டில் 'தனியார்மயமும் ஒப்பந்தமயமும் தீய சக்திகள்' என்பதை முழக்கமாக்கி உள்ளோம். இந்த தீய சக்திகளிடமிருந்து தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு விடுதலை பெற்று தர வேண்டும்' என்றார்.