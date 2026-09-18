படிப்புக்காக மாணவர்கள் வெளிநாடு செல்வதை தவிர்க்கவே தனியார் பல்கலை., சட்ட மசோதா: அமைச்சர் பொன். விஸ்வநாதன் விளக்கம்
"இந்த இடைத்தேர்தல் பணத்தைக் கொடுத்து வாக்குகளை வாங்கும் தேர்தல் அல்ல; உண்மையான ஜனநாயகப்பூர்வமான தேர்தல்" என அமைச்சர் பொன்.விஸ்வநாதன் கூறினார்.
Published : September 18, 2026 at 10:55 PM IST
சென்னை: உயர்கல்விக்காக மாணவர்கள் வெளிநாடு செல்வதை தவிர்க்கவே தனியார் பல்கலைக்கழக சட்டத்திருத்த மசோதா கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாக உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் பொன்.விஸ்வநாதன் தெரிவித்தார்.
சென்னை ராமாபுரம் எஸ்ஆர்எம் ஈஸ்வரி பொறியியல் கல்லூரியில் 'எஸ்ஆர்எம் ஈஸ்வரி புதுமை மையம்' திறக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் பொன். விஸ்வநாதன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டு புதுமை மையத்தை திறந்து வைத்தார்.
இந்நிகழ்வில் எஸ்ஆர்எம் குழும நிறுவனங்களின் தலைவர் டாக்டர் சிவகுமார், துணைத் தலைவர் கீதா சிவகுமார், இணைத் தலைவர் நிரஞ்சன் மற்றும் கல்லூரி முதல்வர் தெய்வ சுந்தரி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் பொன்.விஸ்வநாதன், "கடந்த 2018, 2019 மற்றும் 2025 ஆம் ஆண்டுகளில் கொண்டுவரப்பட்ட தனியார் பல்கலைக்கழக மசோதாக்களில், 100 ஏக்கர் நிலமும், 50 கோடி ரூபாய் வைப்புத்தொகையும் கட்டாயமாக்கப்பட்டிருந்தது.
ஆனால், முதலமைச்சர் விஜய் வழிகாட்டுதலின்படி, தற்போது கொண்டுவரப்பட்டுள்ள 2026-ஆம் ஆண்டு தனியார் பல்கலைக்கழக சட்டத் திருத்த மசோதாவில், நிலத்தின் அளவு 25 ஏக்கராகவும், வைப்புத்தொகை 20 கோடி ரூபாயாகவும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
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தமிழக மாணவர்கள் உயர்கல்விக்காக அமெரிக்கா, ஜெர்மனி, ஆஸ்திரேலியா, சிங்கப்பூர் போன்ற வெளிநாடுகளுக்கு சென்று பல லட்சம் செலவிடுவதை தடுத்து, சர்வதேச தரத்திலான உயர்கல்வியை நம் மாநிலத்திலேயே வழங்கும் நோக்கத்தில்தான் இந்தச் சட்டத்திருத்தம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இது தனியார்மயமாக்கல் அல்ல" எனக் கூறினார்.
தொடர்ந்து இடைத்தேர்தல் குறித்துப் பேசிய அமைச்சர், "இது பணத்தைக் கொடுத்து வாக்குகளை வாங்கும் தேர்தல் அல்ல; உண்மையான ஜனநாயகப்பூர்வமான தேர்தல். மதுராந்தகம் தொகுதியில் போட்டியிடும் மரகதம் குமரவேல் நிச்சயம் பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவார்" என நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
மசோதா நிறுத்திவைப்பு
முன்னதாக, நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடரில் தமிழக அரசு சார்பில் 13 மசோதாக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டன. இவற்றில், தனியார் பல்கலைக்கழகங்களை தொடங்குவதற்காக வரையறுக்கப்பட்டிருந்த நிலம் மற்றும் நிதி அளவுகோல்களைக் குறைக்கும் சட்டத் திருத்த மசோதாவும் ஒன்று.
எனினும், இந்த மசோதாவை மட்டும் தமிழக ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் ஆர்லேகர் நிறுத்தி வைத்து, மற்ற 12 மசோதாக்களுக்கும் ஒப்புதல் அளித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.