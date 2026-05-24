பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த விமான நிலைய தனியார் நிறுவன காவலர் எடுத்த விபரீத முடிவு

தனியார் நிறுவன காவலராக இருந்த செய்யாறு பகுதியைச் சேர்ந்த காந்தி கன்னியப்பன், முன்னாள் ராணுவ வீரர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சென்னை விமான நிலையம் - கோப்புப் படம் (IANS)
Published : May 24, 2026 at 1:33 PM IST

சென்னை: விமான நிலையத்தில் பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த தனியார் நிறுவன காவல் ஊழியர், அறையில் உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

சென்னை விமான நிலைய வளாகத்திற்குள் இருக்கும் இயக்குநர் மற்றும் நிர்வாக அலுவலகத்திற்கு மேல் இரண்டாவது தளத்தில் சில கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இங்கு சென்னை விமான நிலைய தனியார் ஒப்பந்த நிறுவனம் பாதுகாப்பு பணிகளுக்கு காவலர்களை நியமித்துள்ளது.

இதில், திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு பகுதியைச் சேர்ந்த முன்னாள் ராணுவ வீரர் காந்தி கன்னியப்பன் (57), இந்த தனியார் ஒப்பந்த நிறுவனம் மூலம் காவலராக கடந்த 7 ஆண்டுகளாக விமான நிலையத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார்.

சென்னை விமான நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், சனிக்கிழமையில் (மே 23) காந்தி கன்னியப்பனுக்கு இரவு பணி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. வழக்கம் போல மாலை 6 மணிக்கு காந்தி கன்னியப்பன் இரவு பணிக்காக விமான நிலையம் வந்துள்ளார். பின்னர், தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணித் தளத்தில் உள்ள அறையில் அவர் இருந்தததாகக் கூறப்படுகிறது.

இன்று காலை 6 மணிக்கு கன்னியப்பனை பணி மாற்றம் செய்வதற்காக, மற்றொரு காவலர் பணிக்கு வந்துள்ளார். அப்போது, கன்னியப்பனை பணியிடத்தில் காணாததால், அவர் எங்கிருக்கிறார் என்பதை அறிய தொலைபேசியில் அழைத்துள்ளார். அழைப்பை ஏற்காத கன்னியப்பனைத் தேடி, ஊழியர்கள் அறைக்கு சென்று பார்த்தபோது, அங்கு மின்விசிறியில் அவர் பிணமாகத் தொங்கியுள்ளார்.

இதனை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த தனியார் நிறுவன காவலர், தான் பார்த்த சம்பவம் தொடர்பாக சென்னை விமான நிலைய காவல்நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார். தகவலின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த காவல்துறையினர், கன்னியப்பனின் உடலை மீட்டு பரிசோதித்த போது, அவர் ஏற்கனவே இறந்து விட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது.

இதையடுத்து அவரது உடலை கைப்பற்றி உடற்கூறாய்வுக்காக தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த சென்னை விமான நிலைய காவல்துறையினர், அவரது முடிவுக்கான காரணத்தை குறித்து தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர். கன்னியப்பன் தற்கொலை செய்து கொண்டாரா? இல்லை கொலை செய்யப்பட்டாரா என்பது குறித்து உடற்கூறாய்வு அறிக்கைக்கு பின்னரே தெரியவரும் என காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

’தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல’

வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம்.

சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம்.

டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.

