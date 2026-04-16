பள்ளிகளில் அரசியல், மதரீதியான நிகழ்ச்சிகளுக்கு தடை - தமிழ்நாடு அரசின் உத்தரவை உறுதி செய்தது நீதிமன்றம்
தமிழ்நாடு அரசின் உத்தரவு சட்டவிரோதமானது. அடிப்படை உரிமைகளை மீறியது என்று தனியார் பள்ளிகளின் வழக்கறிஞர்கள் வாதிட்டனர்.
Published : April 16, 2026 at 4:25 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள தனியார் பள்ளி வளாகங்களில் அரசியல் மற்றும் சித்தாந்த மத ரீதியிலான நிகழ்ச்சிகளை நடத்தக் கூடாது என்ற அரசின் உத்தரவை உறுதிச் செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் தனியார் பள்ளிகளில் அரசியல், மதம் மற்றும் சித்தாந்த ரீதியிலான நிகழ்ச்சிகளை நடத்தக் கூடாது என கடந்த மார்ச் மாதம் தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது. இந்த உத்தரவு தொடர்ந்து அமல்படுத்தப்படுத்தப்படும் என்று ஆண்டுதோறும் ஏப்ரல் 30- ம் தேதிக்குள் தனியார் பள்ளிகள் உத்தரவாதம் வழங்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது.
தமிழ்நாடு அரசின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து வேலூரில் உள்ள சரஸ்வதி வித்யாலயா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மற்றும் சென்னையைச் சேர்ந்த ஸ்ரீ காமராஜ் வித்யாலயா தொடக்கப் பள்ளி சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தொடரப்பட்டிருந்தன.
இந்த வழக்குகள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தன.
அப்போது பள்ளிகள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள், தமிழ்நாடு அரசின் உத்தரவு சட்டவிரோதமானது என்றும், அடிப்படை உரிமைகளை மீறியது என்றும் வாதிட்டனர்.
மேலும் பள்ளி விடுமுறை நாட்களிலும், பள்ளி நேரம் முடிந்த பிறகும் நிகழ்ச்சிகள் நடத்த ஒட்டு மொத்தமாக தடை விதித்தது தவறு என்றும், அரசின் உத்தரவை அமல்படுத்துவதாக உத்தரவாதம் அளிக்காவிட்டால் பள்ளிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து செய்யப்படும் என்ற அரசின் உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்தனர்.
அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, தனியார் பள்ளிகளில் அரசியல் மதம் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளை நடத்தக் கூடாது என்ற உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க மறுத்துவிட்டனர்.
அத்துடன் அரசின் உத்தரவை அமல்படுத்துவது குறித்து உத்தரவாதம் அளிக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவுக்கு மட்டும் இடைக்கால தடை விதித்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
மேலும் வழக்கு தொடர்பாக நான்கு வாரங்களில் பதிலளிக்கும்படி தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், விசாரணையைத் ஒத்தி வைத்தனர்.