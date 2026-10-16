அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி முன் ஜாமீன் கோரிய வழக்கில் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு
அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழியிடம் மீண்டும் விசாரணை தேவை என்றால், முதலில் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் அப்படி என்ன கேட்கப்பட்டது? என்று உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : October 16, 2026 at 4:23 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி ரூபாய் 100 கோடிக்கு மேல் பண மோசடி செய்ததாகப் பதிவுச் செய்யப்பட்ட வழக்கில், முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழிக்கு முன் ஜாமீன் வழங்கக்கூடாது என்று காவல்துறை தரப்பில் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சியில் 1,000- க்கும் மேற்பட்ட தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம், டிடிசிபி, சிஎம்டிஏ அனுமதிகள் மற்றும் பிற சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளைப் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் சட்டவிரோதமாக வசூலித்ததாக, தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் புகார் அளித்திருந்தார்.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்திய சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை, முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, தனியார் பள்ளிகள் சங்கத் தலைவர் பி.டி.அரசகுமார் மற்றும் முத்துக்குமார் ஆகியோருக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இதையடுத்து, தன் மீது போடப்பட்ட வழக்கில் முன்ஜாமீன் வழங்கக்கோரி முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி லட்சுமிநாராயணன் முன்பு இன்று (அக்.16) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது காவல்துறை தரப்பில் தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஜான் சத்யன், "சுமார் ரூபாய் 400 கோடி பணம் கைமாறியுள்ளது; தனியார் பள்ளிகளிடம் இருந்து நேரடியாகப் பணம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. விசாரணையில் இருந்து தப்பிக்கவே முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி முன் ஜாமீன் கேட்டுள்ளார்.
முத்துக்குமாரின் கார் ஓட்டுநர் சுரேஷ் மூலமாகப் பணம் பெறப்பட்டுள்ளது. அதற்கான புகைப்பட ஆதாரங்கள் உள்ளன. அதனால் தற்போதைய நிலையில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழிக்கு முன் ஜாமீன் அளித்தால் விசாரணை பாதிக்கப்படும். இதுவரை நடைபெற்ற விசாரணையில் அவர் தலையீடு இருந்தது. தொடர்ந்து இருக்கும் என்று நம்புகிறோம். வழக்கு தொடர்பான சாட்சிகளை கலைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. ஏற்கனவே நடத்தப்பட்ட 8 மணி நேர விசாரணை போதுமானதாக இல்லை. தொடர்ந்து விசாரணை நடத்த வேண்டி உள்ளதால் முன்ஜாமீன் வழங்கக் கூடாது" என்று வாதிட்டார்.
|இதையும் படிங்க: 1,000 ஏசி மின்சார பேருந்துகளுக்கான டெண்டர் நவம்பர் 4 வரை நீட்டிப்பு - சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம்
மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், "ஏற்கெனவே விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ளது. இனிமேல் விசாரணை நடத்த எதுவும் இல்லை. விசாரணைக்கு அழைத்தால் ஒத்துழைப்பு அளிக்கவும் தயாராக உள்ளார்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, "நல்ல பிரபலமான அரசியல் தலைவர் எங்கு சென்றாலும் படம் எடுப்பார்கள். அதனால், அதை எப்படி ஒரு ஆதாரமாக எடுத்துக் கொள்ள முடியும்?, அமைச்சராக இருந்தவருக்கு டிபிஐ வளாகத்தில் அலுவலகம் இருக்கும். அந்த அலுவலகத்தில் அலுவலர்களைச் சந்திப்பதில் எந்த தவறும் இல்லையே. ஏற்கனவே, அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழியிடம் 8 மணி நேரம் விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ளது. மீண்டும் விசாரணை தேவை என்றால், முதலில் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் அப்படி என்ன கேட்கப்பட்டது?" எனக் கேள்வி எழுப்பி தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்தார்.