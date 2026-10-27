தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குவதில் முறைகேடு: அன்பில் மகேஸிற்கு 15 நாள்கள் நீதிமன்ற காவல்
அனைத்து சட்ட நடைமுறைகளையும் பின்பற்றியே அன்பில் மகேஸ் கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என காவல்துறை தரப்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 27, 2026 at 8:26 AM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குவதில் முறைகேடு செய்ததாக கைது செய்யப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸை, 15 நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் வைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசிடம் இருந்து அங்கீகாரம் மற்றும் பல்வேறு சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளைப் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி பணம் வசூலித்து மோசடி செய்ததாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில், முன்னாள் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் நேற்று (அக்டோபர் 26) சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டார்.
அன்பில் மகேஸை கைது செய்தது சரியல்ல
அவரை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் ஊழல் தடுப்பு வழக்குகளுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி எல்.எஸ். சத்திய மூர்த்தி அமர்வு முன்பு ஆஜர்படுத்தினர். அப்போது அன்பில் மகேஸ் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் வில்சன், “முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸை கைது செய்ததில் காவல்துறையின் நடவடிக்கை சரியில்லை.
சட்ட விரோதமாக மூத்த வழக்கறிஞருடைய அலுவலகத்தில் வைத்து, அவரை கைது செயதுள்ளனர். இதுபோல் இதற்கு முன்பு நடந்ததில்லை. அதனால், அன்பில் மகேஸை நீதிமன்ற காவலில் சிறைக்கு அனுப்பக்கூடாது. அவர் தொடர்பான வழக்கில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட முன் ஜாமின் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, காவல்துறையினர் உடனடியாக அவரை கைது செய்தது சரியான நடைமுறையல்ல.
முன் ஜாமின் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட உடனே, கைது செய்யும் அளவிற்கு அன்பில் மகேஸ் தீவிரவாதி இல்லை” என்று வாதிட்டார். இதனைத் தொடர்ந்து காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஜான் சத்யன், “காவல்துறையினர் ஒரு மணி நேரம் வழக்கறிஞரின் அலுவலகத்திற்கு வெளியில் அன்பில் மகேஸிற்காக காத்திருந்தனர். அதன் பிறகு தான் கைது செய்தனர்.
கைமாறிய 100 கோடி ரூபாய்
இந்த வழக்கில் ஆன்லைன் வழியாக பணப்பரிமாற்றம் நடந்துள்ளது. இதுவரை வந்த புகார்களின் அடிப்படையில், சுமார் 100 கோடி ரூபாய் வரை கைமாறியுள்ளது தெரியவந்துள்ளது. அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் ஆன்லைன் மூலமாக நடைபெற்றதற்கான ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளன. அதனால், பணப்பரிமாற்றம் குறித்து அன்பில் மகேஸிடம் விசாரிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது.
மேலும், அவர் கைது செய்யப்படவில்லை என்றால், சாட்சிகளை கலைக்கவும், ஆதாரங்களை அழிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. எனவே அனைத்து சட்ட நடைமுறைகளையும் பின்பற்றியே கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது” என்று வாதிட்டார்.
15 நாட்கள் நீதிமன்ற காவல்
இதனைத் தொடர்ந்து, அன்பில் மகேஸ் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் வில்சன், “முன்னாள் அமைச்சராக இருந்த அன்பில் மகேஸ் மீது வழக்கு தொடர ஆளுநரின் முன் அனுமதி வேண்டும். ஆனால், அது பெறப்படவில்லை. தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தின் இரு நிர்வாகிகளிடையே ஏற்பட்ட மோதல் தான் வழக்குக்கு காரணமாகும்.
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தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தை சேர்ந்த பி.டி. அரசகுமார் பணம் வசூலித்து, அவரது பெயரில் சொத்துக்களை வாங்கியதாக தான் புகார் அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், தற்போது ஆளுநரின் ஒப்புதல் பெறாமல், பொதுத்துறை செயலாளர் அனுமதி பெற்று வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதால், அன்பில் மகேஸை கைது செய்ய அனுமதிக்கக்கூடாது” என்று தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து, இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி எல்.எஸ். சத்தியமூர்த்தி, தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குவதில் முறைகேடு செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், கைது செய்யப்பட்டுள்ள முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸை 15 நாள்கள் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் வைத்து விசாரிக்க உத்தரவிட்டார்.