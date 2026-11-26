தனியார் பள்ளி அங்கீகாரம் மோசடி வழக்கு - சிபிஐக்கு மாற்றக் கோரி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு
தனியார் பள்ளி அங்கீகாரம் வழக்கில் அரசுத் துறை அதிகாரிகள் சம்மந்தப்பட்டுள்ளதால், மாநில காவல்துறையின் விசாரணை சுதந்திரமாகவும், நியாயமாகவும் நடைபெறுமா? என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளதாக வழக்கறிஞர் தனது மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : November 26, 2026 at 9:05 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி ரூபாய் 400 கோடி வரை லஞ்சமாகப் பெற்றதாகப் பதிவுச் செய்யப்பட்ட வழக்கின் விசாரணையை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல் துறையினரிடம் இருந்து சிபிஐக்கு மாற்றக்கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் பெற்று தருவதாகக்கூறி சுமார் ரூபாய் 400 கோடி வரை லஞ்சம் பெற்றதாகப் பதிவுச் செய்யப்பட்ட வழக்கில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, முன்னாள் எம்எல்ஏ முத்துகுமார் மற்றும் சரவணன் ஆகியோரை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் கைது செய்து சென்னை புழல் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்கின் விசாரணையை சிபிஐக்கு மாற்றக்கோரி வழக்கறிஞர் வெங்கடசாலபதி என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், "தனியார் பள்ளி அங்கீகார முறைகேடு வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, அரசுத்துறைச் செயலாளர்கள், அதிகாரிகள், இடைத்தரகர்கள் மற்றும் சம்மந்தப்பட்ட தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகள் என அனைவரின் பங்களிப்பையும் பாரபட்சமின்றி விசாரிக்க வேண்டும் என நிதியமைச்சர் மரியவில்சன் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த வழக்கில் செல்வாக்குமிக்க அரசியல் பிரமுகர்கள் மற்றும் அரசுத் துறை அதிகாரிகள் சம்மந்தப்பட்டுள்ளதால், மாநில காவல் துறையின் விசாரணை சுதந்திரமாகவும், நியாயமாகவும் நடைபெறுமா? என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.
எனவே, சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையின் விசாரணைக்கு இடைக்காலத்தடை விதிக்க வேண்டும்; இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றி உத்தரவிட வேண்டும்" எனக் கோரியிருந்தார்.
இந்த மனு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.