தனியார் பள்ளிகளின் கட்டணத்தை தகவல் பலகையில் வெளியிட உத்தரவு
தனியார் பள்ளிகள் தகவல் பலகையில் கல்விக் கட்டணம் தொடர்பான விவரங்களை வைக்கப்பட்டிருப்பதை மாவட்ட கல்வி அதிகாரிகள் உறுதிச் செய்ய வேண்டும் என்று தனியார் பள்ளிகள் இயக்குநர் அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : June 2, 2026 at 1:16 PM IST
சென்னை: அனைத்து தனியார் பள்ளிகளும் கல்விக் கட்டணத்தை தகவல் பலகையில் வெளிப்படையாக காட்சிப்படுத்த வேண்டும் என்று தனியார் பள்ளிகள் இயக்குநர் சுகன்யா உத்தரவிட்டுள்ளார்.
2026-2027- ஆம் கல்வியாண்டிற்காக தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து தனியார் பள்ளிகளும் வரும் ஜூன் 04- ஆம் தேதி திறக்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருந்தார்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் 10,000-க்கும் மேற்பட்ட மெட்ரிக் மற்றும் சிபிஎஸ்இ பள்ளிகள் இயங்கி வருகின்றன. இந்த நிலையில், தனியார் மெட்ரிக் பள்ளிகளுக்கான கட்டணங்களை தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் கல்விக் கட்டண நிர்ணயக் குழு நிர்ணயித்துள்ளது. எனினும் சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளுக்கு கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்படவில்லை. சில தனியார் மெட்ரிக் பள்ளிகள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணத்தைவிட குழந்தைகளின் பெற்றோர்களிடம் கூடுதலாக வசூலிப்பதாக பல்வேறு பள்ளிகள் மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இந்த சூழலில் தமிழ்நாடு மாநில தகவல் ஆணையத்தின் ஆணையர் இளம்பரிதி கடந்த வாரம் வெளியிட்டிருந்த உத்தரவில், "தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து தனியார் பள்ளிகளிலும் கல்விக் கட்டணம் குறித்த விபரங்களை பள்ளிகளின் தகவல் பலகையில் வெளியிட வேண்டும். அதன் விபரத்தை தனியார் பள்ளிகள் இயக்குனரகத்தின் அதிகாரிகள், வரும் ஜூன் 16- ஆம் தேதி அன்று நேரில் மாநில தகவல் ஆணையத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதையடுத்து, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து தனியார் பள்ளிகளும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கல்விக் கட்டணத்தை தகவல் பலகையில் வைக்கப்பட வேண்டும் என்று தனியார் பள்ளிகள் இயக்குநர் சுகன்யா உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இது தொடர்பான அறிவிப்பில், தனியார் பள்ளிகள் அனைத்தும் கல்விக் கட்டணம் விவரங்கள் அடங்கிய தகவல் பலகையை பெற்றோர்கள் மற்றும் மாணவ, மாணவிகள் அறிந்துக் கொள்ளும் வகையில் வெளிப்படையாக வைக்கப்பட வேண்டும். வகுப்பு வாரியாக மாணாக்கர்களின் கல்விக் கட்டணத்தை அனைத்து நர்சரி, மெட்ரிக், சிபிஎஸ்இ மற்றும் இதர பள்ளிகளும் அச்சிட்டு வழங்க வேண்டும். அத்துடன், பள்ளிகளின் இணையதளங்களில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். கல்வி கட்டணத்தைத் தவிர இதர கட்டணங்களை வசூலிக்கக் கூடாது.
எனவே, மேற்கண்ட அறிவுறுத்தல்களை தவறாமல் பின்பற்றி தங்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள அனைத்து வகை தனியார் பள்ளிகளில் ஜூன் 05- ஆம் தேதிக்குள் கல்விக் கட்டணத்தை விளம்பரப்படுத்த அறிவுறுத்த வேண்டும் எனவும், ஜூன் 10- ஆம் தேதிக்குள் அதன் சார்ந்த விவரத்தினை அறிக்கையாக பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்ககத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும் மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தனியார் பள்ளிகளில் கல்விக் கட்டண விவரங்களை தகவல் பலகையில் இருப்பதை முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள், மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் ஆய்வின்போது உறுதிச் செய்ய வேண்டும். தகவல் பலகையில் கட்டணம் விவரங்கள் வைக்கப்பட்டிருப்பதை புகைப்படம் எடுத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.