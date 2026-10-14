விடுமுறை நாட்களில் சிறப்பு வகுப்புகளா? தனியார் பள்ளிகளுக்கு அமைச்சர் ராஜ்மோகன் எச்சரிக்கை
"அரசுப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளிடம் பணம் பெற்று பள்ளியில் பராமரிப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ளக் கூடாது" என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
Published : October 14, 2026 at 5:49 PM IST
சென்னை: "விடுமுறை நாட்களில் தனியார் பள்ளிகள், மாணவ, மாணவிகளை அழைத்து சிறப்பு வகுப்புகளை நடத்தக் கூடாது; மீறினால் சம்மந்தப்பட்ட பள்ளிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
சென்னை நுங்கம்பாக்கம், பேராசிரியர் அன்பழகன் கல்வி வளாகத்தில் உள்ள அரசுத் தேர்வு துறை அலுவலகத்தில் இன்று (அக்.14) நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கலந்து கொண்டார். 2026- 2027 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான 10, 12- ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கான கால அட்டவணையை வெளியிட்டார்.
மாணவர்கள் நம்பிக்கையுடன் இருங்கள்
அதைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "மாணவ, மாணவிகளை பாதுகாப்பாகவும், நிம்மதியாகவும், மன சஞ்சலம் இல்லாமலும் தேர்வுக்கு தயார்படுத்துகிறோம். முதலமைச்சர் விஜய் கூறுவது போல், மாணாக்கர்களே கான்ஃபிடன்டாக இருங்கள்; வெற்றி நிச்சயம். சில குழந்தைகள் நன்றாகப் படிப்பார்கள் எழுத வராது; சில குழந்தைகள் நன்றாக எழுதுவார்கள்; ஆனால் சொல்லவே வராது. இதனால் மாணவ, மாணவிகள் புரிந்துக் கொண்டு படிப்பதற்கான பயிற்சியையும் வழங்கவுள்ளோம். மாணாக்கர்களுக்கு கற்றல் சுமையாக மாறிவிடக் கூடாது.
மாணாக்கர்களை மென்மையாக வழிநடத்த வேண்டும், தேர்விற்காக மாணாக்கர்கள் அதிக சிரமம் எடுத்து படிக்கும் வகையில் இருக்கக் கூடாது. மாணாக்கர்கள் ஆர்வமுடன் கற்க வேண்டும், மாணாக்கர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பது ஆசிரியர்களுக்கு சுமையாக மாறிவிடக்கூடாது. அனைவருக்கும் ஆரோக்கியமான கல்வி வழங்கப்படும். பொதுத்தேர்வு எழுதும் அனைத்து மாணவர்களும் தேர்ச்சிப் பெற வேண்டும். ஒரு மாணவரும் தோல்வியடைந்து விடக்கூடாது. எனவே, மாணவ, மாணவிகளை, ஆசிரியர்கள் தேர்விற்கு தயார் செய்ய வேண்டும்.
விடுமுறை நாட்களில் சிறப்பு வகுப்பு நடத்தக் கூடாது
அரசு விடுமுறை நாட்கள் மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் தனியார் பள்ளிகள் மாணவ, மாணவிகளை சிறப்பு வகுப்புக்கு அழைக்கக்கூடாது. மீறி சிறப்பு வகுப்பு நடத்தினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மாணாக்கர்களைத் தேர்வு எழுதவிடாமல் செய்தாலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பள்ளிக்கல்வித்துறையில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு ஆன்லைன் மூலமாக கலந்தாய்வு நடத்த திட்டமிட்டோம். ஆசிரியர் கலந்தாய்விற்கு விதிமுறைகளையும், வழிமுறைகளையும் வகுத்து நடத்த திட்டமிட்டோம். அது குறித்து, நீதிமன்றத்தில் உள்ளது. இதற்கு ஆன்லைன் மூலம் கலந்தாய்வு நடத்துவது தான் சிறந்தது.
அரசுப் பள்ளிகளில் ஆசிரியர் பணியிடங்கள் காலியாகவுள்ளது. காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு ஏதுவாக ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்திடம் பட்டியல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 700 மாணவ, மாணவிகளுக்கு ஒரு உடற்கல்வி ஆசிரியர் இருக்கிறார்.
தமிழ்நாட்டில் புதிய அரசு அமைந்தபிறகு முறையான சான்றிதழ் இருந்தால் சிபிஎஸ்இ பள்ளிக்கு அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. கடந்த காலங்களை போல பணம் பெறவில்லை. பள்ளி மேலாண்மைக் குழுக்களில் அரசியல் கட்சி சார்பு இருக்கக் கூடாது. தவெகவினர் எந்த விதத்திலும் பள்ளி மேலாண்மைக் குழுவில் இருக்கக் கூடாது. பள்ளியில் படிக்கும் மாணாக்கர்களின் பெற்றோர்கள் தான் பள்ளி மேலாண்மைக் குழுவில் இருக்க வேண்டும்." என்றார்.
தீவிர விசாரணை
கிருஷ்ணகிரியில் பள்ளி மாணவிகளிடம் பணம் வசூல் செய்யப்பட்டது தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "பள்ளிகளில் மாணாக்கர்களிடம் வற்புறுத்தி பணம் பெறக்கூடாது; பள்ளிகளில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்வதில் சில சிக்கல்கள் உள்ளன. மாணாக்கர்களிடம் பணம் பெற்று பள்ளியில் பராமரிப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ளக் கூடாது. பள்ளி மாணவிகளிடம் பணம் வசூலிக்கப்பட்டது தொடர்பாகத் தீவிர விசாரணை நடத்தப்படும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.