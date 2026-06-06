தனியார் பள்ளிகள் அறிவிப்பு பலகையில் கல்விக் கட்டணம்: உயர்நீதிமன்றம் திட்டவட்டம்
பள்ளிக் கட்டணங்கள் அறிவிப்பு பலகையில் வெளியிட வேண்டும் என்ற அறிவிப்பை ரத்துச் செய்யக்கோரிய வழக்கில் தமிழ்நாடு அரசு பதிலளிக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : June 6, 2026 at 9:45 AM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகள் பெறும் கல்விக் கட்டணங்கள் கருப்பு பணம் இல்லை என்ற ஒரே காரணத்துக்காக, அதனை அறிவிப்பு பலகையில் வெளியிட மறுக்க முடியாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து தனியார் பள்ளிகளும் அரசு நிர்ணயித்துள்ள கல்விக் கட்டண விவரங்களை பள்ளிகளின் அறிவிப்பு பலகைகளில் வெளியிடுவதை கட்டாயமாக்கும்படி, தனியார் பள்ளிகள் இயக்குநருக்கு தமிழ்நாடு மாநில தகவல் ஆணையம், கடந்த மே 25- ஆம் தேதி உத்தரவிட்டிருந்தது.
அதன் அடிப்படையில், கடந்த ஜூன் 1ஆம் தேதி தனியார் பள்ளிகள் இயக்குநரகம் தனியார் பள்ளிகளுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பியிருந்தது. அதில், "ஜூன் 05- ஆம் தேதிக்குள் கல்விக் கட்டண விவரங்களை, தனியார் பள்ளிகள் தங்களது அறிவிப்புப் பலகைகளில் வெளியிட வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், மாநில தகவல் ஆணைய உத்தரவையும், தனியார் பள்ளிகள் இயக்குநரின் அறிவிப்பையும் ரத்து செய்யக் கோரி அகில இந்திய தனியார் கல்வி நிறுவனங்களின் சங்கத்தின் சார்பில் அந்த சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் கே.பழனியப்பன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி தண்டபாணி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தபோது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "தகவல் உரிமைச் சட்டம், தனியார் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு பொருந்தாது என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது; சிபிஎஸ்இ போன்ற மத்திய அரசின் பாடத் திட்டத்தின் கீழ் நடத்தப்படும் பள்ளிகளை தமிழ்நாடு அரசு கட்டுப்படுத்த முடியாது" என்று வாதிட்டார்.
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இதற்கு பதிலளித்த தமிழ்நாடு அரசுத் தரப்பு வழக்கறிஞர், "தகவல் ஆணைய உத்தரவின் அடிப்படையில் கல்விக் கட்டணத்தை வெளியிட உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தனிப்பட்ட பள்ளிகள்தான் வழக்கு தாக்கல் செய்ய முடியும். சங்கத்தின் சார்பில் வழக்குத் தாக்கல் செய்ய முடியாது. விதிகளின்படி பள்ளிகள் கட்டண விவரங்களை வெளியிட வேண்டும்" என்றார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, கட்டண விகிதங்களை வெளியிட மறுக்க முடியாது என்றும், தகவல் உரிமைச் சட்டத்தில் விலக்களிக்கும் பிரிவில் கூட, பொதுநலன் சார்ந்த விவரங்களை வெளியிட வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளது என்றும் தெளிவுப்படுத்தினார்.
கல்விக் கட்டணம் என்பது கருப்புப் பணம் அல்ல என்பதால், அதன் விவரங்களை பொது வெளியில் சொல்லலாமே எனக் தெரிவித்ததுடன், வழக்கு குறித்து ஜூன் 18- ஆம் தேதிக்குள் பதிலளிக்கும்படி தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை தள்ளிவைத்தார்.