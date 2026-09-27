பணமோசடி வழக்கு: முத்துக்குமாரின் உறவினர்கள் வீடுகளில் சோதனை- முக்கிய ஆவணங்கள் பறிமுதல்
டி.குண்ணத்தூரில் உள்ள முத்துகுமாரின் உறவினர்களான சரவணன், ரமேஷ் ஆகியோர் வீடுகளில் சோதனை நடைபெற்றதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
Published : September 27, 2026 at 3:58 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் அரசு அனுமதி பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி பணமோசடி செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் முத்துக்குமாரின் உறவினர்கள் வீடுகளில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
அரசு அனுமதிப் பெற்று தருவதாகக் கூறி, தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் பணமோசடி செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள முத்துகுமாரின் உறவினர்கள் வீடுகள், கடைகளில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையின் நேற்று சோதனை நடத்தினர். இந்த சோதனையில் வங்கி சம்மந்தப்பட்ட ஆவணங்கள் உட்பட 30 முக்கிய ஆவணங்களை கைப்பற்றியுள்ளதாக செனனை காவல் துறை தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து பெருநகர சென்னை காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித்துறையில், தனியார் பள்ளி நிர்வாகங்களிடம் அரசு அனுமதிகளைப் பெற்றுத் தருவகாகக் கூறி, பணம் வசூலித்து மோசடி செய்ததாக சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையாளரிடம் அளித்த புகாரின் பேரில், சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
இவ்வழக்கில் தொடர்புடைய பி.டி.அரசகுமார், சுரேஷ், ராஜா ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர். விசாரணையின் தொடர்ச்சியாக பள்ளிக்கல்வித்துறை முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி மீது சாட்சியங்களின் அடிப்படையில் ஊழல் தடுப்புச் சட்டப்பிரிவுகள்படி நடவடிக்கை துவங்கப்பட்டது.
இதனை தொடர்ந்து கடந்த செப்.16- ஆம் தேதி அன்று அவருக்கு சொந்தமாக சென்னையில் உள்ள 2 இடங்கள், திருச்சியில் உள்ள 2 இடங்கள் மற்றும் அவரது உதவியாளர்களான வாலாடி கார்த்திக், அருண் பிரகாஷ், பிரகாஷ் ஆகியோருக்கு சொந்தமான இடங்கள் என 9 இடங்களில் மத்திய குற்றப்பிரிவினரால் சோதனைகள் மேற்கொண்டு சொத்து ஆவணங்கள், வங்கி விவரங்கள், காசோலைகள் மற்றும் மின்னணு சாதனங்கள் கைப்பற்றப்பட்டு, மேல் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
விசாரணையில், இவ்வழக்கில் தேடப்பட்டு வரும் முத்துகுமார் என்பவர், சென்னை தி.நகரில் நடத்தி வந்த 'Global 360 Degree' என்ற நிறுவனத்தில் வைத்து, தனியார் பள்ளி நிர்வாகங்களிடம் அரசு அனுமதிகளைப் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி, பணப்பரிவர்த்தனைகளில் முத்துகுமாருக்கு உடந்தையாக அவரது உறவினரான சரவணன் என்பவர் ஈடுபட்டுள்ளார் என விசாரணையில் தெரிய வருகிறது.
அதன் பேரில், செப்.26- ஆம் தேதி அன்று கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், டி.குண்ணத்தூரில் உள்ள முத்துகுமாரின் உறவினர்களான சரவணன் மற்றும் ரமேஷ் வீடுகள், கள்ளக்குறிச்சியில் உள்ள கோகுலகிருஷ்ணன் என்பவரது வீடு மற்றும் கடை என நான்கு இடங்களில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் சோதனைகள் மேற்கொண்டனர். இதில் வங்கி சம்மந்தப்பட்ட ஆவணங்கள் உட்பட 30 ஆவணங்கள் கைப்பற்றியுள்ளனர். இவ்வழக்கில் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது." என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.