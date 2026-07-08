ETV Bharat / state

கட்டண விவரங்களை அறிவிப்பு பலகைகளில் வெளியிட வேண்டும்: உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை அடுத்து, தனியார் பள்ளிகள் கட்டண விவரங்களை வெளிப்படையாக அறிவிப்பு பலகைகளில் வெளியிடுவது கட்டாயமாகியுள்ளது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 8, 2026 at 1:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தனியார் பள்ளிகளின் கட்டண விவரங்களை அறிவிப்பு பலகைகளில் வெளியிட வேண்டும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளிகள் அதிக அளவில் கட்டணம் வசூலிப்பதாக நீண்டகாலமாகவே குற்றச்சாட்டு இருந்து வருகிறது. மேலும், இதனை கட்டுப்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையையும் பெற்றோர்கள் விடுத்து வந்தனர்.

இது ஒருபுறம் இருக்க, தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து தனியார் பள்ளிகளுக்கும் தமிழ்நாடு மாநில தகவல் ஆணையம் கடந்த மே 25-ம் தேதி ஓர் அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்தது.

அரசு நிர்ணயித்துள்ள கல்விக் கட்டண விவரங்களை, தனியார் பள்ளிகள் தங்கள் அறிவிப்பு பலகையில் வெளியிட வேண்டும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த உத்தரவை தொடர்ந்து, கட்டண விவரங்களை விளம்பர பலகையில் வெளியிடுவது கட்டாயம் என அனைத்து தனியார் நர்சரி, பிரைமரி, மெட்ரிக், சிபிஎஸ்இ, பிற வாரிய பள்ளிகளுக்கு, தனியார் பள்ளிகள் இயக்குனர் கடந்த ஜூன் 1ம் தேதி சுற்றறிக்கை அனுப்பினார்.

இதையும் படிங்க: புதிய மொழிகள் கற்பதால் மூளை சுறுசுறுப்பாகும்: சர்வதேச ஆய்வு கூறுவது என்ன?

இந்த நடவடிக்கையை பல்வேறு தரப்பினரும் வரவேற்றிருந்த நிலையில், தனியார் பள்ளிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.

மேலும், இந்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி அகில இந்திய தனியார் கல்வி நிறுவனங்களின் சங்கம் சார்பில் அதன் பொதுச் செயலாளர் கே.பழனியப்பன், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனுவானது, நீதிபதி எம்.தண்டபாணி முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, "தனியார் பள்ளிகள் தகவல் உரிமை சட்டத்தின் வரம்புக்குள் வராது. இருந்தபோதிலும், தனியார் பள்ளிகள் ஒழுங்குமுறை சட்டப்படி, நியாயத்தன்மையை வெளிப்படுத்த, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து தனியார் பள்ளிகளும், கல்விக் கட்டண விவரங்களை அறிவிப்பு பலகைகளில் வெளியிட வேண்டும் என உத்தரவிட்டு, வழக்கை முடித்து வைத்தார்.

உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை அடுத்து, தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து தனியார் பள்ளிகளும் கல்வி கட்டண விவரங்களை அறிவிப்பு பலகைகளில் வெளியிடுவது கட்டாயமாகியுள்ளது. உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை பெற்றோரும், கல்வியாளர்களும் வரவேற்றுள்ளனர்.

TAGGED:

MADRAS HIGHCOURT
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
தனியார் பள்ளிகள்
கட்டண விவரம்
PRIVATE SCHOOLS FEES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.