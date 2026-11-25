தனியார் பள்ளி ஆசிரியை வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 50 சவரன் நகைகள் கொள்ளை
வீட்டில் ஆட்கள் நடமாட்டம் இல்லாததை முன்கூட்டியே நோட்டமிட்ட மர்மநபர்கள், இந்தக் கொள்ளைச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என காவல்துறையினர் தெரிவிக்கின்றனர்.
Published : November 25, 2026 at 10:25 PM IST
திருநெல்வேலி: அம்பாசமுத்திரம் அருகே தனியார் பள்ளி ஆசிரியை வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 50 சவரன் தங்க நகைகளை மர்மநபர்கள் கொள்ளையடித்துச் சென்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் அருகே அகஸ்தியர்பட்டியில் வசித்து வரும் தம்பதி ஜெனிட்டா புளோரா (வயது 32) - ஜேசு ஆசீர். இவர்களுக்குச் சொந்தமான வீடு விக்கிரமசிங்கபுரம் அருகே தாட்டாம்பட்டி நடுத்தெருவில் உள்ளது.
இதில் ஜெனிட்டா புளோரா, அம்பாசமுத்திரத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் ஆசிரியையாகப் பணியாற்றி வருகிறார். இவரது கணவர் ஜேசு ஆசீர், சென்னையில் உள்ள தனியார் ஐடி நிறுவனத்தில் பொறியாளராகப் பணியாற்றி வருகிறார். இதனால் ஜெனிட்டா புளோரா தனது தாய் வீட்டில் தங்கியிருந்தவாறு பள்ளிக்குச் சென்று வந்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், கடந்த நவ.14- ஆம் தேதி ஜெனிட்டா புளோராவுக்கு பிறந்தநாள் என்பதால் அவர் தனது கணவர் வீட்டிற்குச் சென்றுள்ளார். அப்போது தாய் வீட்டில் வைத்திருந்த 50 பவுன் தங்க நகைகளையும் எடுத்துச் சென்றுள்ளார். பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்திற்குப் பிறகு அந்த நகைகளை வீட்டில் உள்ள பீரோவில் வைத்துப் பூட்டிவிட்டு தனது தாய் வீட்டிற்கு திரும்பியுள்ளார். அதேபோல், அவரது கணவரும் பணிக்கு திரும்பியுள்ளார்.
இந்நிலையில் கார்த்திகைத் தீபத்திருநாளை முன்னிட்டு வீட்டில் விளக்கேற்றுவதற்காக ஜெனிட்டா புளோரா மீண்டும் தாட்டாம்பட்டிக்குச் சென்றுள்ளார். அப்போது வீட்டின் முன்பக்கக் கதவைத் திறந்து உள்ளே சென்றபோது, பீரோ உடைக்கப்பட்டு பொருட்கள் அனைத்தும் சிதறிக் கிடந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். மேலும், பீரோவில் வைத்திருந்த 50 சவரன் தங்க நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்தது. இதுகுறித்து உடனடியாக ஆழ்வார்குறிச்சி காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது, "வீட்டின் பின்பக்கக் கதவின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்த மர்ம நபர்கள், பீரோவில் இருந்த தங்க நகைகளைக் கொள்ளையடித்துச் சென்றது" தெரிய வந்துள்ளது.
இந்த கொள்ளை சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர், அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கண்காணிப்புக் கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளைக் கைப்பற்றி ஆய்வு செய்து கொள்ளையில் ஈடுபட்ட மர்ம நபர்களைத் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர். மேலும், "வீட்டில் ஆட்கள் நடமாட்டம் இல்லாததை முன்கூட்டியே நோட்டமிட்ட மர்மநபர்கள், இந்தக் கொள்ளைச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டிருக்கலாம்" எனவும் காவல்துறையினர் தெரிவிக்கின்றனர்.
அதேபோல், ஜெனிட்டா புளோராவின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்திற்கு பிறகுதான் நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் அவரது உறவினர்களுக்கு தொடர்பு இருக்கலாம் என்ற கோணத்திலும் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.