தனியார் பள்ளிகளிடம் ரூ.100 கோடி மோசடி புகார் - முத்துக்குமாரின் 29 வங்கி கணக்குகளில் இருந்த ரூ.4.5 கோடி முடக்கம்
இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியின் வங்கிக் கணக்குகளையும் போலீஸார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
Published : November 12, 2026 at 7:03 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளிடம் ரூ.100 கோடி அளவுக்கு முறைகேடு நடைபெற்றதாக எழுந்த புகாரில், முக்கிய இடைத்தரகரான முத்துக்குமாரின் 29 வங்கிக் கணக்குகளில் இருந்த ரூ.4.5 கோடியை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸார் முடக்கியுள்ளனர்.
தமிழகத்தில் தனியார் பள்ளிகளிடம் ரூ.100 கோடி அளவுக்கு முறைகேடு மற்றும் பண மோசடி நடைபெற்றதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில் மத்திய குற்றப் பிரிவு போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த வழக்கில் அரசகுமார், முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி உள்ளிட்ட 6 பேர் இதுவரை கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதற்கிடையே இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய முத்துக்குமார் மற்றும் சரவணன் ஆகிய இருவரும் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தனர்.
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இதையடுத்து சரணடைந்த இருவரையும் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸார் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, இந்த முறைகேட்டில் தொடர்புடைய பணம் எவ்வாறு பெறப்பட்டது? யார் யாருக்கு எவ்வளவு தொகை பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது? என்பது குறித்து விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதன் ஒரு பகுதியாக வழக்கில் தொடர்புடைய நபர்களின் வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் பணப் பரிவர்த்தனைகளை போலீஸார் ஆய்வு செய்தனர். இதில், முத்துக்குமாருக்கு சொந்தமான 29 வங்கிக் கணக்குகளில் இருந்த ரூ.4.5 கோடி பணத்தை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸார் முடக்கியுள்ளனர். அதே போல் ஏற்கெனவே கைது செய்யப்பட்ட அரசகுமாருக்குச் சொந்தமான 20 வங்கிக் கணக்குகளில் இருந்த ரூ.4 லட்சம் பணமும் முடக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியின் வங்கிக் கணக்குகளையும் போலீஸார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். இந்த ஆய்வின் அடிப்படையில் அடுத்தகட்டமாக அவரது வங்கிக் கணக்குகளில் உள்ள பணத்தையும் முடக்க நடவடிக்கை எடுக்கத் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
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இந்த விவகாரத்தில், முதலில் 100 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு மோசடி நடைபெற்றதாக கூறப்பட்டது. பின்னர், சுமார் 400 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு 5,000 பள்ளிகளிடம் இருந்து பணம் வசூலிக்கப்பட்டதாக தகவல் கிடைத்ததாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அது தொடர்பாகவும் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.