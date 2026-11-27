தனியார் பள்ளிகள் அங்கீகார மோசடி வழக்கு: விசாரணையில் இருந்து விலகுவதாக நீதிபதி அருள்முருகன் அறிவிப்பு
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகார மோசடி வழக்கின் விசாரணையை சிபிஐக்கு மாற்றக்கோரி வழக்கறிஞர் வெங்கடாசலபதி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தார்.
Published : November 27, 2026 at 2:56 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்க லஞ்சம் பெற்றதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றக்கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரிப்பதில் இருந்து நீதிபதி ஜி.அருள் முருகன் விலகுவதாக் அறிவித்துள்ளார்.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் கோடிக்கணக்கில் பணம் வசூலித்து சுமார் ரூபாய் 100 கோடி அளவிற்கு மோசடி நடைபெற்றதாகப் புகார் எழுந்தது. இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இந்நிலையில், 100 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு மோசடி நடைபெற்றதாக முதலில் கூறப்பட்ட நிலையில், 400 கோடி ரூபாய் வரை லஞ்சம் பெற்றதாக தகவல் வெளியானது. இந்த வழக்கில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் முத்துகுமார் மற்றும் சரவணன் உள்ளிட்ட 6க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டு, அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்கின் விசாரணையை சிபிஐக்கு மாற்றக்கோரி வழக்கறிஞர் வெங்கடாசலபதி என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார். அந்த மனுவில், தற்போதைய தவெக அரசின் நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன், தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குவதாக முறைகேடு செய்த வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, அரசுத் துறைச் செயலாளர்கள், அதிகாரிகள், இடைத்தரகர்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகள் என அனைவரின் பங்களிப்பையும் பாரபட்சமின்றி விசாரிக்க வேண்டும்.
செல்வாக்கு மிக்க அரசியல் பிரமுகர்கள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் இதில் சம்பந்தப்பட்டுள்ளதால், மாநில காவல்துறையின் விசாரணை சுதந்திரமாகவும், நியாயமாகவும் நடைபெறுமா? என்ற நியாயமான சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. எனவே, சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையின் விசாரணைக்கு இடைக்காலத் தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும், வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றி உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன், தான் இந்த வழக்கில் இருந்து விலகுவதாக தெரிவித்தார். இதையடுத்து, தலைமை நீதிபதியுடன் வேறு நீதிபதி இணைந்து வழக்கை விசாரிக்க உள்ளனர்.