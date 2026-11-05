தனியார் பள்ளிகள் அங்கீகார மோசடி வழக்கு - விசாரணையில் வெளியான புதிய தகவல்கள்
பணம் வசூலிப்பதற்காக, தனியாகத் திட்டமிட்டு, அரசின் விதிமுறைகளிலேயே திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டிருப்பதும் விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
Published : November 5, 2026 at 8:09 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி சுமார் ரூ.100 கோடிக்கு மேல் முறைகேடாக பணம் வசூலித்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், காவல் துறை நடத்திய விசாரணையில் பல்வேறு புதிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவது உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்காக பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் சுமார் ரூ.100 கோடி பணம் வசூலித்து மோசடி செய்யப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது.
இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில், சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு அரசகுமார் உள்ளிட்ட சிலரை கைது செய்தனர். அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் சுமார் 100 கோடி ரூபாய்க்கு அதிகமான பணம் மோசடி நடந்துள்ளதாக தகவல் கிடைத்ததாக கூறப்படுகிறது.
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விசாரணையில் கிடைத்த தகவல்கள் மற்றும் சேகரிக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழிக்கும் இந்த மோசடியில் தொடர்பு இருப்பதாகக் கூறி, மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் அவரைக் கைது செய்தனர்.
பின்னர், நீதிமன்ற அனுமதியுடன் அவரை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார், 3 நாள் காவலில் எடுத்து விசாரணை நடத்தினர். மூன்று நாட்கள் போலீஸ் காவல் விசாரணை முடிந்து மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட அன்பில் மகேஸ், புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
இந்த வழக்கில் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், பல்வேறு புதிய தகவல்கள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆரம்பத்தில் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சுமார் ரூ.100 கோடி அளவுக்கு முறைகேடு நடைபெற்றதாக கூறப்பட்டது. ஆனால், காவல் துறையினர் தொடர்ந்து நடத்திய விசாரணையில், சுமார் ரூ.400 கோடி வரை வசூல் செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு இந்த முறைகேடு நடந்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது. இந்தத் தொகையை வசூலிக்க தனியாகத் திட்டமிட்டு, அரசின் விதிமுறைகளிலேயே திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டிருப்பதும் விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் ஒழுங்குமுறை விதிகள் 2023-இல் திருத்தங்கள் கொண்டுவரப்பட்டு, அதன் அடிப்படையில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு நீண்டகால அங்கீகாரம் வழங்கும் நடைமுறை உருவாக்கப்பட்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
பொதுவாக தனியார் பள்ளிகள் தங்களுக்கு உரிய அரசு அங்கீகாரத்தை மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை புதுப்பிக்கும் நடைமுறை இருந்து வந்துள்ளது. இந்நிலையில், ஏற்கெனவே தொடர்ந்து மூன்று முறை அதாவது ஒன்பது ஆண்டுகள் அங்கீகாரம் பெற்ற பள்ளிகளுக்கு அடுத்ததாக 20 ஆண்டுகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கும் வகையில் விதிகளில் திருத்தம் செய்யப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இந்த 20 ஆண்டுகளுக்கான தடையில்லா அங்கீகாரச் சான்றிதழ் பெறுவதற்காகப் பள்ளிகளின் தன்மை, அடிப்படை கட்டமைப்பை பொறுத்து குறைந்தபட்சம் ரூ.4 லட்சம் முதல் அதிகபட்சமாக ரூ.1 கோடி வரை பணம் வசூலிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
சிறிய அளவிலான பள்ளிகள் முதல் பெரிய அளவிலான தனியார் பள்ளிகள் வரை வெவ்வேறு தொகைகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டு வசூல் நடைபெற்றதாக விசாரணையில் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இதுமட்டுமின்றி தொடக்கப் பள்ளிகளை நடுநிலைப் பள்ளிகளாகத் தரம் உயர்த்துவதற்கான நடைமுறைகளிலும் விதிமுறைகளில் திருத்தங்கள் கொண்டுவரப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம் பள்ளிகளின் தரத்தை உயர்த்துதல், அதற்கான அரசு அனுமதிகளைப் பெற்றுத் தருதல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளில் பணம் வசூலிக்கப்பட்டதாகக் காவல் துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.
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தேர்தலுக்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் இந்த வசூல் நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 5,000 தனியார் பள்ளிகளைக் குறிவைத்து இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டதாகவும், அந்தப் பள்ளிகளிடமிருந்து பல்வேறு கட்டங்களாகப் பணம் வசூலித்து, ஒட்டுமொத்தமாக சுமார் ரூ.400 கோடி அளவுக்கு முறைகேடு நடைபெற்றிருப்பதாகவும் காவல்துறை விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இந்த வழக்கில் முத்துக்குமார் என்பவர் முக்கிய நபராகக் கருதப்படுகிறார். நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்துள்ள அவரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க காவல் துறையினர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர். அவரிடம் நடத்தப்படும் விசாரணையில், தனியார் பள்ளிகளிடம் பணம் வசூலித்த விதம், பள்ளிகளுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகைகள், அரசாணை மற்றும் விதிமுறைத் திருத்தங்களுக்குப் பின்னால் இருந்தவர்கள், இந்த நடவடிக்கையில் தொடர்புடைய மற்ற நபர்கள் உள்ளிட்ட விவரங்கள் தெரியவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முத்துக்குமாரிடம் நடத்தப்படும் அடுத்தகட்ட விசாரணைக்குப் பிறகே இந்த விவகாரத்தில் மேலும் பல தகவல்கள் வெளிவர வாய்ப்புள்ளதாகக் காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.