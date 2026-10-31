தனியார் பள்ளி அனுமதி மோசடி வழக்கு - அன்பில் மகேஷ் வங்கி கணக்குகளை ஆய்வு செய்ய போலீசார் திட்டம்
இந்த வழக்கில் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்துள்ள முத்துக்குமார், கைதாகி உள்ள அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி ஆகிய இருவரையும் ஒரே நேரத்தில் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க காவல் துறையினர் திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
Published : October 31, 2026 at 8:19 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி பெற்று தருவதாக கூறி மோசடி செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷின் வங்கி கணக்குகளை ஆய்வு செய்ய போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அனுமதி பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி பணம் வசூலித்ததாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில், ஏற்கெனவே அரசகுமார் உள்ளிட்ட சிலர் கைது செய்யப்பட்டனர். இந்த வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழியும் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். இதையடுத்து, அவரைப் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த வழக்கில் கைது ஏற்கெனவே கைது செய்யப்பட்ட அரசகுமார் உள்ளிட்டோரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், தேர்தல் நெருங்கிய காலகட்டத்தில் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள சுமார் 5,000 தனியார் பள்ளிகளைக் குறிவைத்து, அவற்றுக்கு அரசு அனுமதி பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி சுமார் ரூ.400 கோடி வரை வசூலிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
இந்தப் பணம், யார் யாரிடம் இருந்து பெறப்பட்டது? பள்ளி நிர்வாகிகள் நேரடியாகப் பணம் கொடுத்தார்களா? அல்லது இடைத்தரகர்கள் மூலமாகப் பணம் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டதா? பணம் ரொக்கமாகப் பெறப்பட்டதா? அல்லது வங்கிக் கணக்குகள் வாயிலாகப் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டதா? என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, பாதிக்கப்பட்ட பள்ளி நிர்வாகிகளில் பெரும்பாலானோர் அன்பில் மகேஷ் தரப்பிடமே பணம் கொடுத்ததாக வாக்குமூலம் அளித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால், அவருடைய வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் அவருடன் தொடர்புடைய நபர்களின் வங்கிப் பரிவர்த்தனைகளை ஆய்வு செய்ய காவல்துறையினர் முடிவு செய்துள்ளனர்.
ஏற்கெனவே, அரசகுமாரின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு சில தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகள் பணம் செலுத்தியிருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. அந்தப் பணம் யாருடைய அறிவுறுத்தலின் பேரில் செலுத்தப்பட்டது? பின்னர் வேறு வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டதா? என்பது குறித்து ஆய்வு செய்ய வங்கி ஆவணங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை விவரங்களைச் சேகரிக்கும் பணியில் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்த மோசடி விவகாரம் தொடர்பாக சண்முகப்பரியா என்பவரது வீட்டில் ஏற்கெனவே சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் சோதனை நடத்தியுள்ளனர். வசூலிக்கப்பட்ட பணம் சண்முகப்பரியாவின் வீட்டில் கைமாற்றப்பட்டதா அல்லது பணப் பரிமாற்றத்துக்கான முக்கிய ஆவணங்கள் அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்தனவா? என்பதை அறியும் நோக்கிலேயே இந்தச் சோதனை நடத்தப்பட்டதாகக் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கில் சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம் நடைபெற்றுள்ளதா என்ற கோணத்திலும் விசாரணை தொடங்கியுள்ளது. வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்களை சென்னை காவல்துறையினர் அமலாக்கத்துறைக்கு அனுப்பியுள்ளனர். இதனால், இந்த விவகாரம் தொடர்பான விசாரணை, தற்போது காவல்துறை மட்டுமின்றி அமலாக்கத்துறையின் கவனத்திற்கும் சென்றுள்ளது.
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மேலும் இந்த வழக்கில் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்துள்ள முத்துக்குமார் மற்றும் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி ஆகிய இருவரையும் ஒரே நேரத்தில் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க காவல்துறையினர் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.