தனியார் பள்ளி அனுமதி ரூ. 100 மோசடி வழக்கு: பி.டி.அரசகுமாரின் மகன் மற்றும் மகள் வீடுகளில் சோதனை
சென்னை ஓ.எம்.ஆர் பகுதியில் அமைந்துள்ள பி.டி.அரசகுமாரின் மகன் மற்றும் மகள் ஆகியோரின் வீடுகளில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : September 29, 2026 at 1:43 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிக்கு அரசு அனுமதி பெற்று தருவதாக கூறி 100 கோடி ரூபாய் வரை மோசடி நடைபெற்றதாக கூறப்படும் வழக்கில் திமுக பிரமுகர் பி.டி.அரசகுமார் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நிலையில், அவரது மகன் மற்றும் மகள் ஆகியோர்களுக்கு சொந்தமான இடங்களில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.
தனியார் பள்ளி நிர்வாகங்களிடம் அரசு அனுமதி பெற்றுத் தருவகாகக் கூறி பணம் வசூலித்து மோசடி செய்ததாக சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையாளரிடம் அளித்த புகாரின்பேரில், சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவில் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
முதற்கட்டமாக இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய தனியார் பள்ளிகள் சங்கத் தலைவர் பி.டி.அரசகுமார், சுரேஷ் மற்றும் ராஜா ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர். அதனையடுத்து, விசாரணையின் தொடர்ச்சியாக அப்போதையை பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி மற்றும் அவரின் உதவியாளர்கள் வாளாடி கார்த்திக், அருண் பிரகாஷ் ஆகியோர்களுக்கு சொந்தமான இடங்களில் கடந்த செப்டம்பர் 16 ஆம் தேதி சோதனை நடத்தப்பட்டது.
இந்த சோதனையில் சொத்து ஆவணங்கள், வங்கி விவரங்கள், காசோலைகள் மற்றும் மின்னணு சாதனங்கள் என 118 ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. அவற்றை ஆய்வு செய்து வரும் நிலையில், இது தொடர்பாக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழிக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டது. தொடர்ந்து, அவரின் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தார். தொடர்ந்து, அவரின் உதவியாளரிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, தலைமறைவாக உள்ள முத்துகுமார் என்பவர் சென்னை தியாகராய நகரில் நடத்தி வந்த Global 360 Degree என்ற நிறுவனத்தில் வைத்து தனியார் பள்ளி நிர்வாகங்களிடம் அரசு அனுமதிகளை பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி பணபரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், இதில் முத்துகுமாருக்கு உடந்தையாக அவரது உறவினரான சரவணன் என்பவர் ஈடுபட்டதாக விசாரணையில் தெரிய வந்தது.
அதையடுத்து, கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 26 ஆம் தேதி அன்று கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம். டி.குண்ணத்தூரில் உள்ள முத்துகுமாரின் உறவினர்களான சரவணன் மற்றும் ரமேஷ் ஆகியோரது வீடு மற்றும் கள்ளக்குறிச்சியில் உள்ள கோகுலகிருஷ்ணன் என்பவரது வீடு மற்றும் கடை என 4 இடங்களில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் சோதனைகள் மேற்கொண்டு வங்கி சம்மந்கப்பட்ட ஆவணங்கள் உட்பட 30 ஆவணங்கள் கைப்பற்றினர்.
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தொடர்ந்து, கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்களின் அடிப்படையில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் கைதாகி சிறையில் உள்ள பி.டி.அரசகுமாரின் மகன் மற்றும் மகன் ஆகியோருக்கு சொந்தமான இடங்களில் இன்று (செப்.29) சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் தற்பொழுது அதிரடியாக சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
குறிப்பாக சென்னை ஓ.எம்.ஆர் பகுதியில் அமைந்துள்ள அவரின் மகன் மற்றும் மகள் ஆகியோரின் வீடுகளில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் தற்பொழுது தீவிர சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
பல கட்டமாக சோதனையில் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் அடிப்படையில் இன்று இந்த சோதனை நடத்தப்படுவதாக காவல்துறை தரப்பில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.