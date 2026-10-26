தனியார் பள்ளி அனுமதி மோசடி வழக்கு: முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் முன் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி
தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம் மற்றும் அனுமதி பெற்று தருவதில் ரூ. 100 கோடி வரை ஊழல் நடைபெற்றதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸின் பெயர் சேர்க்கப்பட்டது.
Published : October 26, 2026 at 2:07 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி வழங்குவதில் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் அளவுக்கு முறைகேடு செய்ததாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியின் முன் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சியில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம், டிடிசிபி, சிஎம்டிஏ ஆகிய அனுமதிகள் மற்றும் பிற சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளை பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் சட்டவிரோதமாக வசூலித்ததாக, தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் புகார் அளித்தார்.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்திய சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை, முன்னாள் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், தனியார் பள்ளிகள் சங்கத் தலைவர் பி.டி. அரசகுமார் மற்றும் அன்பில் மகேஸின் உதவியாளர் முத்துக்குமார் ஆகியோருக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இது தொடர்பாக அன்பில் மகேஸிற்கு சொந்தமான இடங்களில் சோதனை நடத்தி பல்வேறு ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. மேலும், அதன் அடிப்படையில் அன்பில் மகேஸிடம் விசாரணையும் நடத்தப்பட்டது.
இதையடுத்து தன் மீது போடப்பட்ட வழக்கில் முன்ஜாமீன் வழங்கக் கோரி முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனு நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன் முன்பு கடந்த (அக்.16) விசாரணைக்கு வந்த போது, காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஜான் சத்யன், ”சுமார் 400 கோடி ரூபாய் பணம் கைமாறியுள்ளது. தனியார் பள்ளிகளிடம் இருந்து வசூலித்து நேரடியாக பணம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
விசாரணையில் இருந்து தப்பிக்கவே அன்பில் மகேஸ் முன்ஜாமீன் கேட்டுள்ளார். 2-வது குற்றவாளியான முத்துக்குமாரின் கார் ஓட்டுநர் சுரேஷ் மூலமாக பணம் பெறப்பட்டுள்ளது. அதற்கான புகைப்பட ஆதாரங்கள் உள்ளன. மேலும் பல உண்மைகளை வெளிக்கொண்டு வர கைது செய்து விசாரணை நடத்த வேண்டியுள்ளது.
அதனால், தற்போதைய நிலையில் அன்பில் மகேஸூக்கு முன் ஜாமீன் அளித்தால் விசாரணை பாதிக்கப்படும். இதுவரை நடைபெற்ற விசாரணையில் அவர் தலையீடு இருந்தது. தொடர்ந்து இடையூறு இருக்கும் என்று நம்புகிறோம். வழக்கு தொடர்பான சாட்சிகளை கலைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. ஏற்கனவே நடத்தப்பட்ட 8 மணி நேர விசாரணை போதுமானதாக இல்லை. தொடர்ந்து விசாரணை நடத்த வேண்டி உள்ளதால் முன்ஜாமீன் வழங்க கூடாது” என கேட்டுக் கொண்டார்.
அன்பில் மகேஸ் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், ”ஏற்கனவே 8 மணி நேரம் விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ளது. இனிமேல் விசாரணை நடத்த எதுவும் இல்லை. விசாரணைக்கு அழைத்தால் ஒத்துழைப்பு அளிக்கவும் தயாராக உள்ளார்” என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, ”நல்ல பிரபலமான அரசியல் தலைவர் எங்கு சென்றாலும் படம் எடுப்பார்கள். அதனால், அதை எப்படி ஒரு ஆதாரமாக எடுத்துக் கொள்ள முடியும். அமைச்சராக இருந்தவருக்கு டிபிஐ வளாகத்தில் அலுவலகம் இருக்கும். அந்த அலுவலகத்தில் அலுவலர்களை சந்திப்பதில் எந்த தவறும் இல்லையே.
ஏற்கனவே, அன்பில் மகேஸிடம் 8 மணி நேரம் விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ளது. மீண்டும் விசாரணைக்கு தேவை என்றால் முதலில் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் அப்படி என்ன கேட்கப்பட்டது?” என கேள்வி எழுப்பி தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்திருந்தார்.
இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் இன்று (அக்.26) தீர்ப்பளித்த நீதிபதி, முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் முன்ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.