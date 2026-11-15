தனியார் பள்ளி அங்கீகார முறைகேடு வழக்கு: 500 கேள்விகள், முத்துக்குமாரிடம் 4வது நாளாக தொடரும் விசாரணை
இதுவரை புகார் கொடுத்துள்ள பள்ளிகளின் விவரங்களுடன் முத்துக்குமார் தொடர்பில் இருந்ததாகக் கூறப்படும் மற்ற பள்ளிகளின் விவரங்களையும் ஒப்பிட்டு, பாதிக்கப்பட்ட பள்ளிகளின் மொத்த எண்ணிக்கையைக் கண்டறியும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
Published : November 15, 2026 at 8:18 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி சுமார் ரூ.100 கோடி மோசடி நடைபெற்றதாக எழுந்த புகாரில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள முத்துக்குமாரிடம் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் நான்காவது நாளாக தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
தமிழகத்தில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி பல்வேறு பள்ளிகளிடம் இருந்து பெருமளவில் பணம் வசூலிக்கப்பட்டதாகப் புகார்கள் எழுந்தன.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த முறைகேட்டில் சுமார் ரூ.400 கோடி அளவுக்கு பணம் வசூலிக்கப்பட்டு மோசடி நடைபெற்றிருக்கலாம் என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இந்த வழக்கில் முக்கிய நபராகக் கருதப்படும் முத்துக்குமார் நீண்ட நாட்களாக தலைமறைவாக இருந்த நிலையில், பின்னர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகினார். அவரை சிறையில் அடைத்தனர்.
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தனியார் பள்ளிகளை அணுகி அரசு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி அவர்களிடம் இருந்து பணம் வசூலித்துச் சென்றவர் முத்துக்குமார் என்பது போலீசாரின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. அவரிடம் விசாரணை நடத்துவதற்காக மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார், நீதிமன்றத்தில் அனுமதி பெற்று ஐந்து நாள்கள் போலீஸ் காவலில் எடுத்துள்ளனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து முத்துக்குமாரிடம் கடந்த சில நாள்களாகத் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக, நான்காவது நாளாகவும் அவரிடம் அதிகாரிகள் விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய நபர்கள், பணம் வசூலிக்கப்பட்ட பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை, பணம் கைமாறிய விதம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவரங்களைத் திரட்டுவதற்காக 500-க்கும் மேற்பட்ட கேள்விகளைத் தயாரித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
குறிப்பாக, தனியார் பள்ளிகளிடம் இருந்து அரசு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி பணம் வசூலிப்பது முதலில் முன்வைத்தது யார்? இந்த நடவடிக்கையின் பின்னணியில் வேறு யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது? எந்தெந்த பள்ளிகளிடம் இருந்து எவ்வளவு தொகை வசூலிக்கப்பட்டது என்பது குறித்து முத்துக்குமாரிடம் கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டு வருகின்றன.
மேலும், பள்ளிகளிடம் இருந்து வசூலிக்கப்பட்ட பணம் எந்தெந்த வங்கிக் கணக்குகள் மூலமாகப் பெறப்பட்டது? அந்தப் பணம் பின்னர் யாருடைய வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டது? பணத்தைப் பல்வேறு நபர்களுக்கு எவ்வாறு பிரித்துக் கொடுத்தார் என்பது குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இதுவரை புகார் அளித்துள்ள பள்ளிகளின் விவரங்களுடன் முத்துக்குமார் தொடர்பில் இருந்ததாகக் கூறப்படும் மற்ற பள்ளிகளின் விவரங்களையும் ஒப்பிட்டு, இந்த மோசடியில் பாதிக்கப்பட்ட பள்ளிகளின் மொத்த எண்ணிக்கையைக் கண்டறியும் பணியிலும் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்த வழக்கில் பள்ளிகளிடம் இருந்து வசூலிக்கப்பட்ட பணத்தை ஓட்டுநர் சரவணனிடம் கொடுத்து, முன்னாள் அமைச்சரிடம் ஒப்படைக்குமாறு முத்துக்குமார் தெரிவித்ததாகக் காவல்துறை தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதற்கான வீடியோ ஆதாரமும் இருப்பதாக போலீசார் நீதிமன்றத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தனர்.
இதனால் முத்துக்குமார் கொடுத்ததாகக் கூறப்படும் பணத்தை ஓட்டுநர் சரவணன் யார் யாரிடம் ஒப்படைத்தார்? எந்தெந்த இடங்களில் பணம் கைமாறியது? இதற்குப் பின்னால் வேறு நபர்கள் இருந்தார்களா என்பது குறித்தும் விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய சரவணன், நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்துள்ள நிலையில் அவரையும் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
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மேலும் சரவணனின் வங்கிக் கணக்குகள், முத்துக்குமாருடன் நடைபெற்ற பணப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் சந்தேகத்துக்குரிய நிதிப் பரிமாற்றங்கள் தொடர்பான விவரங்களையும் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். விசாரணையின் முடிவில் மேலும் பல முக்கியத் தகவல்கள் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.