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கல்லூரி மாணவரை பாதியில் இறக்கிவிட்ட தனியார் ஆம்னி பேருந்திற்கு ரூ.2.10 லட்சம் அபராதம் - நுகர்வோர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

பாதி வழியிலேயே இறக்கிவிட்டது குறித்து மாணவரின் தந்தை குறிப்பிட்ட தனியார் ஆம்னி பேருந்தின் பணியாளர்கள் மற்றும் உரிமையாளரை தொடர்பு கொண்டபோது, அவர்கள் எந்தவித பதிலும் தராமல் அலட்சியமாக இருந்ததாக தெரிகிறது.

தூத்துக்குடி நீதிமன்றம்
தூத்துக்குடி நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 2:13 PM IST

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தூத்துக்குடி: கல்லூரி மாணவரை பாதியில் இறக்கிவிட்ட தனியார் ஆம்னி பேருந்திற்கு ரூ. 2.10 லட்சம் அபராதம் விதித்து மாவட்ட நுகர்வோர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோவில்பட்டி அருகேயுள்ள சண்முக சிகாமணி நகர், பல்லக்கு ரோடு பகுதியை சேர்ந்தவர் டேனியல் மகன் ஜான் பிரேம்குமார். இவர் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்து வருகிறார். இவருடைய மகன் ரூபன் பால் (21). கோவையில் உள்ள தனியார் பல்கலைக்கழகத்தில் பி.டெக்., இறுதி ஆண்டு படித்து வருகிறார்.

இவர், கடந்த 24.01.2026 அன்று கோவில்பட்டியில் இருந்து அவரது கல்லூரி இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு ‘ஏர் இந்தியா’ என்ற தனியார் ஆம்னி பேருந்தில் 500 ரூபாய் செலுத்தி டிக்கெட் முன்பதிவு செய்துள்ளார். அன்று இரவு 11.40 மணிக்கு கோவில்பட்டியில் இருந்து அந்த ஆம்னி பேருந்தில் ஏறி கோயம்புத்தூருக்கு புறப்பட்டுச் சென்றார்.

மறுநாளான 25ஆம் தேதி காலை பேருந்து கோயம்புத்தூர் சென்றதும், அவர் டிக்கெட் எடுத்த இடத்தில் இறக்கிவிடாமல் அதற்கு முன்பாகவே, கோயம்புத்தூர் காந்திபுரத்தில் உள்ள ஆம்னி பேருந்து நிலையத்தில் இறக்கிவிட்டுள்ளனர். இதுகுறித்து கேட்டதற்கு ஆம்னி பேருந்து பணியாளர்கள் எவ்வித சரியான பதிலும் கூறவில்லை என்பதால், மாணவர் ரூபன் பால் அங்கிருந்து ஆட்டோ பிடித்து காந்திபுரம் பேருந்து நிலையத்திற்கு சென்று, பின்னர் அங்கிருந்து வேறொரு பேருந்து மூலமாக கல்லூரிக்கு சென்றுள்ளார்.

தனது மகனை பாதி வழியிலேயே இறக்கிவிட்டது குறித்து ரூபன் பாலின் தந்தை ஜான் பிரேம்குமார் அந்த தனியார் ஆம்னி பேருந்தின் பணியாளர்கள் மற்றும் உரிமையாளரை பலமுறை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோதும், அவர்கள் எந்தவித பதிலும் தராமல் அலட்சியமாக இருந்தாக தெரிகிறது. இதனையடுத்து, அவர் தூத்துக்குடியில் உள்ள மாவட்ட நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். அவரது தரப்பில் கோவில்பட்டியை சேர்ந்த வக்கீல்கள் முத்துசாமி மற்றும் கௌதம் ஆகியோர் வாதாடினர்.

அப்போது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி திருநீல பிரசாத், மாணவர் ரூபன் பால் ஆட்டோ மற்றும் பேருந்துக்காக செலவழித்த 135 ரூபாய், 2 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் மற்றும் வழக்கறிஞர் கட்டணம் 10 ஆயிரம் ரூபாய் என மொத்தம் 2 லட்சத்து 10 ஆயிரத்து 135 ரூபாயை ஏர் இந்தியா ஆம்னி பேருந்து நிர்வாகம் 2 மாதங்களுக்குள் வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டார். தவறும் பட்சத்தில், வழக்கு தொடர்ந்த நாளிலிருந்து 9 சதவீத வட்டியுடன் வழங்க நேரிடும் என தனது தீர்ப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து பாதிக்கப்பட்ட மாணவரின் தந்தை ஜான் பிரேம்குமார் கூறுகையில், “முறையாக பணம் செலுத்தி தான் ஆம்னி பேருந்தில் பயணிக்கிறோம். ஆனால் பாதி வழியில் பயணிகளை இறக்கிவிடுவது எந்த விதத்தில் நியாயம்? அந்த இடத்தில் ஒரு முதியவரோ, பெண்களோ இருந்திருந்தால் எவ்வளவு சிரமப்பட்டிருப்பார்கள்.

அதனை கருத்தில்கொண்டு, இனிமேல் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடக்கக்கூடாது என்பதால், ஆம்னி பேருந்து நிறுவனங்கள் பயணிகளுக்கான வசதிகள் மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தேன்” என கூறினார்.

இதுகுறித்து வழக்கறிஞர் கௌதம் கூறுகையில், “தற்போது அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ள ஆம்னி பேருந்து நிர்வாகத்தின் மீது ஏற்கனவே பல்வேறு புகார்கள் உள்ளன. பயணிகளின் பாதுகாப்பில் அலட்சியம் காட்டிய காரணத்தினால் தான் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

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அதில் விதிக்கக்கூடிய அபராத தொகையை கூட ஆசிரமங்களுக்கு வழங்கிட வேண்டும். இனி இதுபோன்று பயணிகளுக்கு எவ்வித அசௌகரியங்களும் ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக தான் வழக்கு தொடரப்பட்டு, நீதிபதி அபராதம் விதித்துள்ளார்” என கூறினார்.

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THOOTHUKUDI CONSUMER COURT
OMNI BUS FINE
தனியார் ஆம்னி பேருந்திற்கு அபராதம்
தூத்துக்குடி நுகர்வோர் நீதிமன்றம்
THOOTHUKUDI OMNI BUS FINE

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