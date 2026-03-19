தனியார் நில உரிமையாளர்கள் 30 நாட்களுக்குள் கருவேல மரங்களை அகற்ற வேண்டும்: சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
கருவேல மரங்கள் அகற்றப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் அந்த இடத்தில் நாட்டு மரங்களை நட்டு பராமரிக்க வேண்டும் என அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும், துறை அதிகாரிகளுக்கும் உத்தரவிட்டு விசாரணையானது ஏப்ரல் 17ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
Published : March 19, 2026 at 7:47 AM IST
சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் தனியார் நிலங்களில் உள்ள கருவேல மரங்களை நிலத்தின் உரிமையாளர்கள் 30 நாட்களுக்குள் அகற்ற வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கருவேல மரங்களை அகற்ற அரசுக்கு உத்தரவிடக்கோரி மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ 2015ஆம் ஆண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கு வன பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான வழக்குகளை விசாரிக்கும் நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார், பரதசக்ரவர்த்தி அடங்கிய சிறப்பு அமர்வில் கடந்த முறை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, "தமிழக அரசு சார்பில், ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் மரங்களை அகற்ற சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியர்களே மத்திய அதிகாரியாக இருந்து பணிகளை நேரடியாக கவனிப்பார். வெட்டப்பட்ட மரங்கள் ஏலம் மூலம் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒருமுறை மரங்கள் அகற்றப்பட்ட பகுதியில் மீண்டும் வளராத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அரசு நிலங்களில் இருக்கும் கருவேல மரங்கள் படிப்படியாக அகற்றப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், தனியார் நிலங்களில் இருக்கும் மரங்களை அனுமதி பெற்று அகற்ற வேண்டும் என்பதால் பிரச்சினை ஏற்படுகிறது.
வெட்டப்பட்ட மரங்கள் டன் 1000 ரூபாய் முதல் 4000 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஏலத்தின் மூலம் கிடைக்கும் வருவாயானது நாட்டு மரங்களை வளர்க்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. எந்த காரணத்திற்காகவும் பணிகள் பாதிக்காத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள், தன்னார்வலர்கள், பெற்றோர்-ஆசிரியர் சங்கம் மற்றும் முன்னாள் மாணவர் சங்கங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் கருவேல மரங்களை அகற்றி, நாட்டு மரங்களை வளர்த்தால் மதிப்பெண் மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு தீவிரமாக கருவேல மரங்களை அகற்ற அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. தற்போது அறுவடை காலம் என்பதால் குறைந்தது 30 நாட்கள் அவகாசம் வழங்க வேண்டும். இப்போது மரங்களை அகற்றினால் விவசாயம் பாதிக்கப்படும்” என தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், கடந்த 11 ஆண்டுகளாக எந்த நடவடிக்கையும் அரசு எடுக்கவில்லை. நீதிமன்றம் பலமுறை உத்தரவிட்ட பின் கருவேல மரங்களை அகற்ற வழிகாட்டுதல்களை அரசு கொண்டுவந்தது என தெரிவித்து தீர்ப்பை ஒத்திவைத்தனர்.
இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் இடைக்கால தீர்ப்பளித்த நீதிபதிகள், தனியார் நிலங்களில் உள்ள மரங்களை அதன் உரிமையாளர்கள் 30 நாட்களில் அகற்ற வேண்டும். அகற்ற தவறினால் மாவட்ட ஆட்சியர் மரங்களை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தனியார் நிலங்களில் மரங்களை அகற்ற ஏக்கருக்கு 5 ஆயிரம் முதல் 2 ஆயிரம் வரை வசூலிக்க வேண்டும். வேடந்தாங்கல் போன்ற பறவைகள் கூடும் இடங்களில், உடனடியாக மரங்களை அகற்றாமல் பகுதி பகுதியாக அகற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
"நெடுஞ்சாலைத்துறை, அறநிலையத்துறை, ரயில்வேத்துறை மற்றும் மற்ற அரசு துறைகள் தாமாக முன்வந்து அதற்கு சொந்தமான இடங்களில் உள்ள மரங்களை அகற்ற வேண்டும். கருவேல மரங்கள் அகற்றப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் அந்த இடத்தில் நாட்டு மரங்களை நட்டு பராமரிக்க வேண்டும்" என அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும், துறை அதிகாரிகளுக்கும் உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஏப்ரல் 17ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.