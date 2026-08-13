போலி நகைகள், ரசீதுகள் மூலம் ரூ. 22.77 லட்சம் மோசடி: தனியார் நிதி நிறுவன மேலாளர் கைது
காளிதாஸ் மோசடி செய்ததாக கூறப்படும் தொகையை அவரிடமிருந்து மீட்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 13, 2026 at 6:25 PM IST
நெல்லை: திருநெல்வேலி மாவட்டம் தச்சநல்லூரில் தனியார் தங்க நகை அடகு மற்றும் நிதி நிறுவனத்தில் போலி நகைகள் மற்றும் போலி ரசீதுகள் மூலம் நிறுவனத்தையும், வாடிக்கையாளர்களையும் ஏமாற்றி ரூ. 22.77 லட்சம் மோசடி செய்ததாக கிளை மேலாளர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தென்காசி மாவட்டம், ஆலங்குளம் அருகே உள்ள நெட்டூரைச் சேர்ந்தவர் காளிதாஸ். இவர், திருநெல்வேலி மாவட்டம் தச்சநல்லூரில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் நகை அடகு மற்றும் நிதி நிறுவனத்தில் கிளை மேலாளராக பணியாற்றி வந்தார்.
இந்த சூழலில், தனது பணிக் காலத்தில் வாடிக்கையாளர்கள் அடகு வைத்த நகைகளை கூடுதல் தொகைக்கு மறு அடகு வைத்தும், போலி நகைகளை அடகு வைத்தும், போலி ரசீதுகளை தயாரித்தும் நிறுவனம் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களை காளிதாஸ் ஏமாற்றியதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, 103 வாடிக்கையாளர்களை ஏமாற்றி மொத்தம் 22 லட்சத்து 77 ஆயிரத்து 981 ரூபாய் வரை அவர் மோசடி செய்திருப்பதாக தற்போது புகார் எழுந்துள்ளது.
காளிதாஸ் சமீபத்தில் 10 நாட்கள் தொடர் விடுப்பு எடுத்திருக்கிறார். அப்போதே, அவர் மீது நிதி நிறுவன நிர்வாகத்திற்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து வேறு மேலாளரை கொண்டு நிர்வாகம் நகைகள் மற்றும் ரசீதுகளை ஆய்வு செய்துள்ளது. அப்போது தான் நகை அடகு மற்றும் கணக்கு விவரங்களில் குளறுபடி இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.
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இது குறித்து அதிர்ச்சி அடைந்த நிதி நிறுவன அதிகாரிகள் உடனடியாக விசாரணையை மேலும் தீவிரப்படுத்தினர். அடுத்தகட்ட விசாரணையில் மேலாளர் காளிதாஸ் பல்வேறு முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டு, நிறுவனத்திற்கு பெருமளவில் நிதி இழப்பை ஏற்படுத்தியதும் நிர்வாகத்திற்கு தெரிய வந்திருக்கிறது. இது தொடர்பாக நிறுவனத்தின் மண்டல மேலாளர் அழகு ராஜன், அளித்த புகாரின் பேரில் தச்சநல்லூர் காவல் துறையினர் மேலாளர் காளிதாஸ் மீது மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து அவரை இன்று (ஆகஸ்ட் 13) கைது செய்தனர்.
அத்துடன், காளிதாஸ் மோசடி செய்ததாக கூறப்படும் தொகையை அவரிடமிருந்து மீட்பதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.