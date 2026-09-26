நொய்யல் ஆற்றில் 800 ஆண்டுகள் பழமையான சோழர் கால தடுப்பணை உடைப்பு - தனியார் அமைப்பின் ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்படுமா?
கட்டடக்கலையிலும், நீர்மேலாண்மையிலும் சிறந்து விளங்கிய சோழர்கள், விவசாயத்திற்கும், நிலத்தடி நீர் பெருக்கத்திற்கும் நொய்யல் ஆற்றில் 30-க்கும் மேற்பட்ட தடுப்பணைகளை கட்டினர்.
Published : September 26, 2026 at 1:00 PM IST
-By எஸ்.சீனிவாசன்
கோயம்புத்தூர்: நொய்யல் ஆற்றில் சோழர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட தடுப்பணையை உடைத்த தூர்வாரும் தனியார் அமைப்பின் ஒப்பந்தத்தை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று சூழலியல் ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தோன்றும் நொய்யல் ஆறு ஒரு பருவகால ஆறாகும். வெள்ளியங்கிரி மலையில் தோன்றும் இந்த ஆறு கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, கருர் என சுமார் 180 கி.மீ பயணித்து காவிரி ஆற்றில் கலக்கிறது. அந்த வகையில் கொங்கு மண்டலத்தில் அடையாளமாக நொய்யல் ஆறு உள்ளது.
சங்க காலத்தில் விவசாயத்திற்கு பாசன ஆதரமாகவும், வணிக போக்குவரத்துக்கும் நொய்யல் ஆறு முதன்மையானதாக விளங்கியுள்ளது. குறிப்பாக சோழர் காலத்தில் இந்த ஆற்றில் வரக்கூடிய நீரை பாதுகாத்து, ஆண்டு முழுமைக்கும் பயன்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு அணைகளையும், குளங்களையும் சோழ மன்னர்கள் கட்டியுள்ளனர்.
சோழர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட தடுப்பணைகள்
கட்டடக்கலையிலும், நீர்மேலாண்மையிலும் சிறந்து விளங்கிய சோழர்கள், விவசாயத்திற்கும், நிலத்தடி நீர் பெருக்கத்திற்கும் நொய்யல் ஆற்றில் 30-க்கும் மேற்பட்ட தடுப்பணைகளை கட்டினர். மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் மழை பெய்யும்போது, ஆற்றில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரிக்கும். அப்படி அதிகரிக்கும் நீர் வரத்தை தடுப்பணைகள் மூலம் தடுத்து, பக்கவாட்டில் அமைக்கப்பட்ட ராஜ வாய்க்கால்கள் வழியே குளங்களுக்கு சென்று சேரும் வகையில் சங்கிலித் தொடர் போன்ற நீர்ப் பாதையை உருவாக்கினர்.
இதன் மூலம் ஒரு குளம் நிறைந்தவுடன், அதன் உபரி நீர் அடுத்த குளத்திற்குச் செல்லும் வகையில் சங்கிலித் தொடர் இணைப்பு அமைக்கப்பட்டிருந்தது. இதில் பேரூர் பெரிய குளம், கோவை பெரிய குளம், வாலங்குளம், சிங்காநல்லூர் குளம், சூலூர் குளம் ஆகியவை குறிப்பிடத்தக்கவை.
மழைக்காலத்தில் குடியிருப்பு பகுதியில் வெள்ளம் புகாமல் குளங்கள் அதை உறிஞ்சித் தடுத்தன. கோவையின் வறட்சியான காலங்களிலும் கிணறுகளில் தண்ணீர் வற்றாமல் இருக்க இந்த குளங்களின் அமைப்புகளே பிரதான காரணமாக இருந்து வருகிறது.
பேரூரில் கண்டெடுக்கப்பட்ட 12 ஆம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டு ஒன்றில், அந்தணர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி, கொங்கு சோழ மன்னர் நொய்யல் ஆற்றின் குறுக்கே தடுப்பணைகள் கட்டவும், கால்வாய்கள் அமைக்கவும் அனுமதி அளித்தது வரலாற்று பதிவுகளாக உள்ளது.
புவியியல் சூழலை நன்கு உணர்ந்து நொய்யலில் சோழர்கள் அமைத்த நீர்மேலாண்மை கட்டமைப்பு, சுமார் 800 ஆண்டுகளை கடந்தும் இன்றளவும் நவீன பொறியாளர்களுக்கு வியப்பூட்டும் வகையில் உள்ளது.
தடுப்பணை உடைப்பு
இந்த நிலையில், பேரூர் அருகே உள்ள குனியமுத்தூர் தடுப்பணையை தூர் வாரி வரும் தனியார் அமைப்பு ஒன்று பழமையான தடுப்பணையை உடைத்து அப்புறப்படுத்தியுள்ளது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நொய்யல் ஆற்றை தூர்வார அனுமதி பெற்று, அங்கு பணியாற்றி வரும் தனியார் அமைப்பு, சோழர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட தடுப்பணையை உடைத்து எடுத்துள்ளனர். இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த சூழலியல் ஆர்வலர்கள் அப்பகுதிக்கு சென்று தனியார் அமைப்பிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
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இதனையடுத்து, தடுப்பணையை உடைத்து எடுக்கப்பட்ட கற்கலை அவசர அவசரமாக ஆற்று மண்ணுக்குள் போட்டு மூடியுள்ளதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
சோழர் கால கட்டுமானம் சிதைப்பு
இதுகுறித்து கோவை குளங்கள் பாதுகாப்பு அமைப்பின் தலைவர் மணிகண்டன் கூறுகையில், “குறிச்சி அணைக்கட்டில் சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அமைக்கப்பட்ட பழங்கால கட்டுமானத்தை சிதைத்துள்ளனர். அது மட்டும் அல்லாமல் ஆற்றின் போக்கை திசை திருப்பும் வகையில் கரையை உயரப்படுத்தி குளம் போல் உருவாக்கியுள்ளனர். இதனால் அதன் அமைப்பு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மண்ணிற்கு கீழ் உள்ள கட்டுமானத்தை சேதப்படுத்தி உள்ளார்கள். இந்த அணைக்கட்டு பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில் தேவி சிறை என்ற அணை கட்டப்பட்டபோது கட்டப்பட்டது. இது தொடர்பான கல்வெட்டு பேரூர் கோவிலில் உள்ளது. இந்த தடுப்பணை பழங்காலத்தில் சுண்ணாம்பு, கடுக்காய் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி கட்டப்பட்டுள்ளது.
அதிகப்படியான மண்ணெடுத்து கட்டுமானத்தை சிதைத்துள்ளார்கள். மேலும், தொல்லியல் சான்றை சிதைத்ததற்கான ஆதாரமும் உள்ளது. இதை சிதைத்தது மட்டும் அல்லாமல் உடைந்த தடுப்பணையின் கற்களை மண்ணுக்குள் புதைத்து மறைத்துள்ளனர். இதனை தொல்லியல் துறை ஆய்வாளர்கள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
பழைய அணைக்கட்டை உடைந்ததால் இதற்கு அடுத்தப்படியாக உள்ள அணைக்கட்டுக்கு பாதிப்பு உள்ளது. ஆற்றில் இரு கரைகளும் அதிகப்படுத்தி உள்ளார்கள். ஆற்றில் குறுக்கே உள்ள அணையின் சிரத்தை குறைக்கும் வகையில் இதனை செய்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கும், பவானிசாகர் நீர்வளத்துறை செயற்பொறியாளருக்கு புகார் மனு அளித்துள்ளோம். அந்த புகார் மனுவில் உடனடியாக நொய்யல் ஆற்றை தூர்வாரும் தனியார் அமைப்பின் ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும், அங்கு கிடைத்த மண் பானை ஓடுகள், மண்ணால் ஆன குடிநீர் குழாய் ஆகிய பொருட்களை தொல்லியல் துறைக்கு ஒப்படைத்து ஆய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளோம்” எனத் தெரிவித்தார்.
குனியமுத்தூர் பகுதியில் தடுப்பணையை உடைத்துள்ளது குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் பவன் குமார் கிரியப்பனவரிடம் கேட்டபோது, இது தொடர்பாக புகார் வந்துள்ளதாகவும், நீர்வளத்துறை அதிகாரிகளை நேரில் சென்று விசாரிக்க உத்தரவிட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.