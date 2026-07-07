விபரீத முடிவை தேடிக்கொண்ட தனியார் கல்வி நிறுவன தாளாளர்; ஈரோட்டில் அதிர்ச்சி சம்பவம்
கடந்த சில நாட்களாவே சக்திவேல் மன அழுத்தத்தில் இருந்தது காவல்துறையினரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
Published : July 7, 2026 at 8:54 PM IST
ஈரோடு: ரயில் முன்பு பாய்ந்து தனியார் கல்வி நிறுவன தாளாளர் சக்திவேல் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டது குறித்து காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
திருப்பூர் மாவட்டம், முத்தூர் மற்றும் மூலனூர் பகுதியில் உள்ள விவேகானந்தா, கொங்கு கல்வி நிறுவனங்களை நடத்தி வந்தவர் சக்திவேல். இவர் ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள மாணிக்கம்பாளையம் பகுதியில் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார்.
இந்த நிலையில், இன்று (ஜூலை 07) ஈரோடு ரயில் நிலையத்திற்கு சென்ற சக்திவேல், அங்கு விபரீத முடிவை தேடி கொண்டார். இதனால் ரயில் பயணிகள் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தனர். தகவலறிந்து விரைந்து வந்த ஈரோடு இருப்பு பாதை காவல்துறையினர், சக்திவேலின் உடலைக் கைப்பற்றிப் பிரேத பரிசோதனைக்காக ஈரோடு அரசு மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அனுப்பி வைத்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், "கடந்த சில நாட்களாவே சக்திவேல் மனஅழுத்தத்தில் இருந்துள்ளார். இதன் காரணமாகவே அவர் இந்த விபரீத முடிவை தேடி கொண்டதாக தெரிய வந்துள்ளது" என்று காவல் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், சக்திவேலின் குடும்பத்தினரிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அவரது இந்த முடிவுக்கு மன அழுத்தம் தான் காரணமா? அல்லது குடும்பத்தில் பிரச்சனையா? என்ற பல்வேறு கோணங்களில் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
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தனியார் கல்வி நிறுவனங்களின் தாளாளர் ஒருவர் விபரீத முடிவை தேடிக் கொண்ட சம்பவம் மாணிக்கம்பாளையம் பகுதி மக்களிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.