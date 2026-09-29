போராட்டம் வாபஸ்: தனியார் பேருந்துகள் வழக்கம் போல் ஓடும்!

போராட்டம் வாபஸ்: தனியார் பேருந்துகள் வழக்கம் போல் ஓடும்!
மகளிர் வெற்றிப் பயணத் திட்டத்தில் தங்கள் பேருந்துகளையும் இணைக்க வேண்டும் என தனியார் பேருந்துகள் உரிமையாளர்கள் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை வைத்து வருகின்றன.
Published : September 29, 2026 at 12:23 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று நள்ளிரவு முதல் தனியார் பேருந்துகள் ஓடாது என்ற அறிவிப்பை அதன் உரிமையாளர்கள் கூட்டமைப்பு திரும்பப்பெற்றுள்ளது.
நேற்றைய தினம் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தை அறிவித்திருந்த நிலையில், அரசு தங்களின் கோரிக்கைகளை பரிசீலிப்பதாக கூறியுள்ளதால் அதை திரும்பப்பெற முடிவெடுத்துள்ளதாக தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் கூட்டமைப்பின் தலைவர் தங்கராஜ் கூறியுள்ளார்.
போராட்டத்தை தூண்டிய அறிவிப்பு
தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்பில், “அக்டோபர் 2-ஆம் தேதி ‘மகளிர் வெற்றி பயண திட்டம்’ விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு, மாநகரம், நகரங்களில் சாதாரணப் பேருந்துகள் மட்டுமின்றி மாநகரம், நகர்ப்பகுதிகளில் இயங்கும் எக்ஸ்பிரஸ், எல்எஸ்எஸ், டீலக்ஸ் (Deluxe) அரசுப் பேருந்துகளிலும் மகளிர் கட்டணமில்லாப் பயணங்களை மேற்கொள்ளலாம்.
மேலும்ம், மாவட்டங்களுக்கிடையே பயணம் மேற்கொள்ள ஏதுவாக புறநகர் மற்றும் மலைப்பகுதிகளில், சாதாரணக் கட்டணப் பேருந்துகளிலும், மகளிர் கட்டணமில்லாப் பயணங்கள் மேற்கொள்ளலாம்.
இத்திட்டத்தில் பயன்பெற, வருமான உச்ச வரம்போ மற்றும் மேற்கொள்ள விரும்பும் பயண எண்ணிக்கையிலோ கட்டுப்பாடுகள் இல்லை. இத்திட்டத்தின் கீழ் திருநரும் கட்டணமில்லாப் பயணங்கள் மேற்கொள்ளலாம் அறிவிக்கப்பட்டு, அக்டோபர் 2-ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வர உள்ளது” என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
வேலைநிறுத்தம் செய்ய முடிவு
இந்த நிலையில், தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் கூட்டமைப்பின் தலைவர் தங்கராஜ் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் கூறும்போது, “தமிழ்நாடு அரசுப் பேருந்துகளில் மகளிருக்கு இலவசப் பயணம் அனுமதிக்கப்படும் நிலையில், தனியார் பேருந்துகளிலும் அதே நடைமுறையைச் செயல்படுத்தாவிட்டால் தங்கள் பேருந்துகளை இயக்க முடியாத சூழல் ஏற்படும்.
|இதையும் படிங்க: 4-ஆவது நாளாக தொடரும் மேகமலை வருசநாடு மக்கள் போராட்டம்: 1,000-க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் அடைப்பு
இதனால், தனியார் பேருந்துகளைச் சார்ந்துள்ள சுமார் 3 லட்சம் குடும்பங்கள் பாதிக்கப்படும். எனவே, அரசுப் பேருந்துகளில் பெண்களுக்கு இலவசப் பயணம் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதைப் போல் தனியார் பேருந்துகளிலும், பெண்கள், திருநங்கையர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் இலவசமாகப் பயணிக்க அனுமதிக்க வேண்டும்.
போராட்டம் தற்காலிகமாக வாபஸ்
இலவசப் பயணத்தால் தனியார் பேருந்துகளுக்கு ஏற்படும் வருவாய் இழப்பை ஈடுசெய்யும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு, தனியார் பேருந்துகளுக்கு மானியத்தை வழங்க வேண்டும். இந்த கோரிக்கையை அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லும் வகையில் செப்.30-ஆம் தேதி நள்ளிரவு 12.01 முதல் இரவு 11:59 வரை 24 மணி நேரம், மாநிலம் முழுவதும் தனியார் பேருந்துகளை இயக்க மாட்டோம்” என அறிவித்திருந்தார்.
இந்த சூழலில் தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் தங்களின் கோரிக்கைகளை பரிசீலிப்பதாக உறுதி அளித்து்ளளதை தொடர்ந்து போராட்டம் ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது என தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் கூட்டமைப்பின் தலைவர் தங்கராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.