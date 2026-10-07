'வெற்றிப் பயணம்' திட்டத்தால் எங்கள் வாழ்க்கையே போய்விட்டது: கண்ணீர் சிந்தும் தனியார் பேருந்து தொழிலாளர்கள்

'வெற்றிப் பயணம்' திட்டத்தால் எங்கள் வாழ்க்கையே போய்விட்டது: கண்ணீர் சிந்தும் தனியார் பேருந்து தொழிலாளர்கள்
"நாள்தோறும் ஒரு சில நடைகள் இயக்கப்படாமல் பேருந்து நிறுத்தப்படுகிறது. இது, நிறுவனங்களுக்கு பெரும் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்துவதால் எங்களுக்கும் வருமானம் இல்லாமல் போகிறது. தற்போது ஒரு டீ குடிக்க கூட யோசனையாக இருக்கிறது"
Published : October 7, 2026 at 6:04 PM IST
தஞ்சாவூர்: தமிழக அரசின் 'வெற்றிப் பயணம்' திட்டத்தால் தங்கள் வாழ்க்கையே கேள்விக்குறியாகி உள்ளதாகவும், அன்றாட உணவுக்கு கூட வழியில்லாத சூழல் உருவாகிவிட்டதாகவும் தனியார் பேருந்துகளின் ஓட்டுநர்களும், நடத்துனர்களும் வேதனை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அரசு பேருந்துகளில் பெண்கள் இலவசமாக பயணிக்கும் வகையில் 'விடியல் பயணம்' திட்டத்தை கொண்டு வந்தது முந்தைய திமுக அரசு. இத்திட்டத்தின் கீழ் பயணம் செய்ய 'பிங்க்' (Pink Bus) நிற பேருந்துகளும் கொண்டு வரப்பட்டன.
அதாவது, இந்த பிங்க் பேருந்துகளில் மட்டுமே பெண்களால் இலவசமாக பயணம் செய்ய முடியும். மேலும், 30 கி.மீ. தூரம் வரை இந்த பேருந்துகளில் பெண்கள் இலவசமாக பயணிக்கலாம் என்ற நிலை இருந்தது.
அறிமுகமான 'வெற்றிப் பயணம்' திட்டம்
இந்நிலையில், தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு, முதல்வர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு அமைந்தது. இதையடுத்து, தனது தேர்தல் வாக்குறுதிப்படி, 'வெற்றிப் பயணம்' திட்டத்தை தவெக அரசு கொண்டு வந்தது. கடந்த அக்டோபர் 2-ம் தேதி முதல் அறிமுகமான இந்த திட்டம், முந்தைய 'விடியல் பயணம்' திட்டத்தின் விரிவாக்கமாகவே கருதப்படுகிறது.
உற்சாகத்தில் பெண்கள்
இந்த 'வெற்றிப் பயணம்' திட்டத்தின் கீழ் பெண்கள் அனைவரும் 80 கி.மீ. தொலைவுக்கு கட்டணமில்லாமல் அரசு பேருந்துகளில் பயணம் செய்யலாம். இத்திட்டத்திற்கு பெண்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பு காணப்படுகிறது. 80 கி.மீ. வரை இலவசம் என்பதால் பெண் தொழில்முனைவோர், கல்லூரி மாணவிகள், வியாபாரம் செய்யும் பெண்கள் என பலதரப்பு மகளிரும் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயனடைந்து வருகின்றனர்.
பெரும் நஷ்டத்தில் தனியார் பேருந்து நிறுவனங்கள்
இது ஒருபுறம் இருக்க, இந்த திட்டத்தால் சில தரப்பினர் கடுமையான பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். அவர்களில் தனியார் பேருந்து தொழிலாளர்கள் முக்கியமானவர்கள். தற்போது அரசு பேருந்துகளையே பெண்கள் அதிக அளவில் நாடும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால், தனியார் பேருந்து நிறுவனங்கள் பெரும் நஷ்டத்தை சந்தித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
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'வருமானமே இல்லாமல் போய்விட்டது'
இதுகுறித்து கும்பகோணத்தை சேர்ந்த சில தனியார் பேருந்து ஓட்டுநர்கள், நடத்துனர்கள் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.அப்போது அவர்கள் கூறுகையில், "வெற்றிப் பயணம் திட்டம் அமலுக்கு வந்த கடந்த 5 நாட்களாகவே எங்கள் வருமானம் பெருமளவில் குறைந்துள்ளது. போதுமான அளவிற்கு டிக்கெட் இல்லாவிட்டால், அந்த குறிப்பிட்ட நடையை இயக்க வேண்டாம் என தனியார் பேருந்துகளின் உரிமையாளர்கள் கூறி விடுகின்றனர்.
'டீ குடிக்க கூட யோசனை'
இதனால் நாள்தோறும் ஒரு சில நடைகள் இயக்கப்படாமல் பேருந்து நிறுத்தப்படுகின்றன. இது, நிறுவனங்களுக்கு பெரும் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்துவதால் எங்களுக்கும் வருமானம் இல்லாமல் போகிறது. தற்போது ஒரு டீ குடிக்க கூட யோசனையாக இருக்கிறது" என கண்ணீர் விடாத குறையாக தனியார் பேருந்து ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துனர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
'திட்டத்தில் சில மாற்றங்களை செய்க'
மேலும் அவர்கள் கூறுகையில், "வெற்றிப் பயணம் திட்டத்தால் எங்கள் வாழ்வாதாரம் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டு, எப்படி எங்கள் குடும்பத்தை நடத்துவது என தெரியாமல் தவிக்கிறோம். எனவே, எங்கள் கஷ்டத்தை தமிழக முதல்வர் விஜய் புரிந்து கொண்டு இந்த விஷயத்தில் தீர்வு காண வேண்டும். எங்கள் வாழ்வாதாரத்தை மீட்டெடுக்க உதவிட வேண்டும்.
அரசு மானியம் வழங்கி, தனியார் பேருந்துகளிலும் 'வெற்றிப் பயணம்' திட்டத்தை அறிமுகம் செய்தாலும், அதனை செயல்படுத்தவும் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். எங்கள் வாழ்வாதாரமும் காப்பாற்றப்படும்.
இல்லையெனில், பள்ளி மாணவ, மாணவியர்கள் மற்றும் 60 வயதிற்கு மேற்பட்ட பெண்கள் மட்டும் இந்த வெற்றிப் பயணம் திட்டத்தின் கீழ் கட்டணமில்லாமல் பயணிக்கலாம் என்ற ரீதியில் இத்திட்டத்தில் தமிழக அரசு மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும்.
'முதல்வரின் பார்வை திரும்ப வேண்டும்'
கும்பகோணத்தை மட்டுமே எடுத்துக் கொண்டாலும், நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தனியார் பேருந்துகள் நாள்தோறும் இயங்கப்பட்டு வருகின்றன. ஒவ்வொரு பேருந்திலும் குறைந்தபட்சம் ஓட்டுநர், நடத்துனர் பணிகளில் மட்டும் 6 பேர் வீதம் என மொத்தம் 600 பேர் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இந்த 600 பேர் குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரமும் இன்று கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. அப்படியென்றால், தமிழகம் முழுவதும் எத்தனை குடும்பங்கள் பாதிக்கப்படும் என அரசு சிந்திக்க வேண்டும்.
இத்திட்டத்தால் இனி எங்கள் அன்றாட உணவுக்கு என்ன செய்வது, எங்கள் குழந்தைகளை எப்படி படிக்க வைப்பது என வழி தெரியாமல், விழி பிதுங்கி நிற்கிறோம்" என அவர்கள் வேதனையுடன் கூறுகின்றனர்.