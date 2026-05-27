தனியார் பாரில் அலைமோதிய மதுப்பிரியர்கள் - தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து பாதிப்பு
தேசிய நெடுஞ்சாலையொட்டி செயல்படும் தனியார் மதுபான பாரை அகற்ற வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : May 27, 2026 at 10:54 PM IST
ஈரோடு: தனியார் பாரில் அலைமோதிய மதுப்பிரியர்களின் கூட்டத்தால் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதியடைந்துள்ளனர்.
டாஸ்மாக் மதுபானக் கடைகளில் காலி மதுபாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் உள்ள சிக்கல்களை் தீர்க்க வலியுறுத்தி ஈரோடு மாவட்டத்தில் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை தொடங்கியுள்ளனர். இரண்டாவது நாளாக இன்று (மே 27) நடைபெற்ற வேலை நிறுத்தம் காரணமாக மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகளும் மூடப்பட்டுள்ளன.
இதனால் எஃப்எல் 2 உரிமம் பெற்ற 11 டூ 11 (மன மகிழ் மன்றம் என அழைக்கப்படும் தனியார் மதுபானக்கூடம்) மதுபான பிரியர்கள் படையெடுக்கத் துவங்கியுள்ளனர். இதனால் தனியார் பாரில் கடும் கூட்ட நெரிசல் காணப்படுகிறது. இந்த நிலையில் ஈரோடு மாவட்டம், சத்தியமங்கலம் அருகே புஞ்சை புளியம்பட்டி நகராட்சியில் கோயமபுத்தூர்- சத்தியமங்கலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் செயல்படும் தனியார் பாருக்கு வந்த மதுபிரியர்கள் தங்களது இருசக்கர வாகனங்களை சாலையின் இருபுறமும் தாறுமாறாக நிறுத்தி வைத்திருந்ததால் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கடும் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது. அத்துடன் போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்பட்டது.
மேலும் தனியார் பாருக்கு முன்பாக தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மதுபிரியர்கள் கூட்டமாக நின்றிருந்ததால் இருசக்கர வாகனங்கள் கூட செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. தேசிய நெடுஞ்சாலையின் இருபுறமும் பேருந்து, லாரி, கார் உள்ளிட்ட அனைத்து வாகனங்களும் அணிவகுத்து நின்றன. போக்குவரத்து பாதிப்பு காரணமாக அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகளில் பயணித்த பயணிகள் பெரும் அவதிக்குளாகினர். இந்த போக்குவரத்து பாதிப்பு மூன்று மணி நேரம் வரை நீடித்தது. அடிக்கடி போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்படுவதால் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஒட்டி செயல்படும் தனியார் மதுபான கூட்டத்தை அகற்ற வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதனிடையே, டாஸ்மாக் ஊழியர்களுடன் இன்று நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதையடுத்து, நாளை முதல் அவர்கள் பணிக்குத் திரும்புகிறார்கள் என்று மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்துள்ளார். மூடப்பட்ட கடைகளில் பணி புரிந்தவர்களுக்கு அருகில் உள்ள அதிக அளவில் மதுபானம் விற்பனையாகும் டாஸ்மாக் கடைகளில் பணி வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்றும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.