வங்கி நகைத் திருட்டில் பிணையில் வெளியே வந்த பெண் மீண்டும் கைது

பிணையில் வெளியே வந்து வங்கி லாக்கரில் இருந்து ஏற்கெனவே திருடிய 1156.50 கிராம் தங்கநகைகளை வங்கியில் யாருக்கும் தெரியாமல் அங்கேயே பத்மபிரியா வைத்துவிட்டு சென்றது சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
Published : April 3, 2026 at 8:38 PM IST

Choose ETV Bharat

சென்னை: தனியார் வங்கி லாக்கரில் இருந்து நகையை திருடிய வழக்கில் பிணையில் வெளியே வந்த பெண்ணை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் மீண்டும் கைது செய்துள்ளனர்.

சென்னை வேளச்சேரியில் உள்ள தனியார் வங்கி ஒன்றில் கிளை மேலாளராக பணிபுரிந்து வருபவர் அகமது காதிரி (வயது 46). இவர் கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 05- ஆம் தேதி பணியில் இருந்துள்ளார். அப்போது வங்கியில் வாடிக்கையாளர்கள் அமரும் இருக்கையின் கீழ் வெகுநேரமாக பை ஒன்று கிடந்துள்ளது.

அந்தப் பை-க்கு யாரும் உரிமை கோராததால் அகமது காதிரி, பையைத் திறந்துப் பார்த்துள்ளார். அப்போது, அதில் சுமார் 1156.50 கிராம் தங்கநகைகள் இருந்துள்ளன. அதன் மதிப்பு சுமார் 1 கோடியே 34 லட்சத்து 95 ஆயிரம் ரூபாய் ஆகும். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அகமது காதிரி, உடனடியாக வங்கியில் இருந்த சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வுச் செய்தார்.

கைது செய்யப்பட்ட பத்மபிரியா
கைது செய்யப்பட்ட பத்மபிரியா (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதில், பர்தா அணிந்து வந்த பெண் ஒருவர் அந்த பையை வங்கிக்குக் கொண்டு வந்ததும், பின்பு அவர் அந்த பையை அங்கேயே தவறவிட்டு சென்றதும் தெரியவந்தது. ஐந்து நாட்களாகக் காத்திருந்தும் அந்த பெண், பையைப் பெற்றுக் கொள்ள வராத நிலையில், வங்கியின் கிளை மேலாளர் அகமது காதிரி, சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசாரிடம் புகார் அளித்துள்ளார்.

இதையடுத்து குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவுச் செய்து விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில், "சம்மந்தப்பட்ட வங்கியில் ஏற்கெனவே பணிபுரிந்து வந்த பத்மபிரியா என்பவர் அந்த வங்கியின் வாடிக்கையாளர்களின் லாக்கரை தணிக்கை செய்ய வேண்டும் எனக்கூறி லாக்கர் சாவியைப் பெற்றுள்ளார். பின்னர் லாக்கரில் இருந்த சுமார் 246.49 கிராம் நகைகளைத் திருடியுள்ளார். இவரை மத்திய குற்றப்பிரிவுக் காவல்துறையினர் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திச் சிறையில் அடைத்துள்ளனர். பிணையில் வெளியே வந்து லாக்கரில் இருந்து ஏற்கெனவே திருடிய சுமார் 1156.50 கிராம் தங்கநகைகளை வங்கியில் யாருக்கும் தெரியாமல் திரும்ப வைத்துவிட்டு சென்றது" தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து உதவி ஆணையர் தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு பத்மபிரியாவைத் தீவிரமாகத் தேடி வந்தனர். இந்த நிலையில் நேற்றிரவு சென்னையில் பதுங்கியிருந்த பத்மபிரியாவைத் தனிப்படை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தினர். பின்னர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

