'கடனை செலுத்தாததால் வீட்டை ஜப்தி செய்ய நடவடிக்கை' - உரிமையாளர் விபரீத முடிவு; சட்டம் சொல்வது என்ன?

வலுக்கட்டாயமாக செய்யப்படும் கடன் வசூலால் கடன் பெற்றவர்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டால் கடன் வழங்கிய நிறுவனம் தற்கொலைக்கு தூண்டியதாக கருதப்படும்.

விபரீத முடிவு தடுத்து நிறுத்தப்படுகிறது
விபரீத முடிவு தடுத்து நிறுத்தப்படுகிறது (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 25, 2026 at 6:43 PM IST

2 Min Read
விழுப்புரம்: வங்கி கடனை திருப்பி செலுத்தாததால் வீட்டை ஜப்தி செய்ய முயன்றதை கண்டித்து வீட்டின் உரிமையாளர் விபரீத முடிவுக்கு முயன்றதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

விழுப்புரம் சாலாமேடு வாரியார் தோட்டம் பகுதியில் வசித்து வருபவர் வெங்கட்ராஜ். இவரது சகோதரர் கமல்ராஜ். இவர்கள் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு Equitas Small Finance வங்கியில் வீட்டை அடகு வைத்து ரூ.30 லட்சம் கடன் பெற்றுள்ளனர். கடந்த 5 மாதங்களாக தவணைத் தொகை செலுத்தப்படாததால் வங்கி அதிகாரிகள் வீட்டை ஜப்தி செய்ய வந்துள்ளனர். இதையடுத்து அங்கு பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டது.

வெங்கட்ராஜ் அண்ணன் கமல்ராஜ் கடந்த சில மாதங்களாக உடல்நலக்குறைவால் சிகிச்சை பெற்று வருவதால் மருத்துவச் செலவு அதிகரித்துள்ளதாகவும், இதனால் ஐந்து மாத தவணைத்தொகையை கட்ட முடியாமல் போனதாகவும் குடும்பத்தினர் தெரிவித்தனர். மேலும், இதுகுறித்து வங்கிக்கு தகவலளித்து, நேரில் பணம் செலுத்த முன்வந்தும் அதிகாரிகள் ஏற்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில் வங்கி அதிகாரிகள் உரிய முன்னறிவிப்பு வழங்காமல் வீட்டை பூட்ட முயன்றதாக கூறி வெங்கட்ராஜ் திடீரென விபரீத முடிவுக்கு முயன்றார். தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் வெங்கட்ராஜை தடுத்து நிறுத்தி குடும்பத்தினரை சமாதானப்படுத்தினர். இதன் பிறகு வங்கி அதிகாரிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி பிரச்னையை தீர்க்க முயற்சி மேற்கொண்டனர். இந்த சம்பவம் சாலமேடு பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

கடன் குறித்து தமிழ்நாடு அரசு கூறுவது என்ன?

தமிழ்நாட்டில் மக்கள் பல்வேறு தேவைகளுக்காக கடன் வாங்கி வருகின்றனர். தனிநபர் கடன், வீட்டுக்கடன், வாகன கடன் உள்பட பல கடன்களை பெற்று வருகின்றனர். மேலும், கிரெடிட் கார்டு மற்றும் சுய உதவிக் குழுக்கள் வாயிலாக கடன் பெறுவது அதிகரித்துள்ளது. இந்த மாதிரியான கடனை திரும்பி பெறும் போது கடன் வழங்கும் நிறுவனங்கள் வலுக்கட்டாய வசூலிப்பு முறைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக நீண்ட காலமாக குற்றச்சாட்டு எழுந்து வருகிறது. அத்துடன் இதனால் பொதுமக்களும் பல்வேறு இன்னல்களுக்கு ஆளாவதாகவும் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக கடன் பெறுபவர்களை மரியாதை குறைவாக பேசுவது, பெண்களை மிரட்டுவது, வீட்டின் முன்பாக அமர்ந்து கடனை வசூலிப்பது, கடன் பெற்றவர்களை தாக்குவது போன்ற செயல்களில் கடன் வசூலிப்பாளர்கள் ஈடுபடுவதாக பல குற்றச்சாட்டுக்கள் உள்ளன.

இந்த நிலையில் கட்டாய கடன் வசூலிப்பு முறைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் 26 ஆம் தேதி சட்டப்பேரவையில் பணம் கடன் வழங்குபவர்கள் சட்டத்தை திருத்துவதற்காக சட்ட முன்வடிவு தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த சட்டத்திருத்த மசோதாவின்படி, கடனை வலுக்கட்டாயமாக வசூலித்தால் 3 ஆண்டுகள் வரை பிணையில் வர முடியாத சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் வகையில் சட்டத்திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

அதாவது கடன் பெற்றவரையோ, அவரது குடும்பத்தினரையோ வலுக்கட்டாயமான நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்தவோ, பின் தொடரவோ, மிரட்டும் நடவடிக்கையிலோ கடன் வழங்கிய நிறுவனம் ஈடுபடக்கூடாது. அவர்களது சொத்துக்களை பறிக்கவோ கூடாது. இதை மீறினால் மூன்றாண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை அல்லது ஐந்து லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.

வலுக்கட்டாயமாக செய்யப்படும் கடன் வசூலால் கடன் பெற்றவர்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டால் கடன் வழங்கிய நிறுவனம் தற்கொலைக்கு தூண்டியதாக கருதப்படும். கடன் வழங்கும் நிறுவனத்திற்கும், பெறுவோருக்கும் இடையே உள்ள பூசல்களை தீர்த்து வைக்க அரசு குறை தீர்ப்பாயரை நியமிக்கலாம் உள்ளிட்ட திருத்தங்கள் புதிய சட்டத்தில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.

மேலும், கடன் வழங்கும் நிறுவனங்கள் அதனை வசூலிக்க முறையற்ற வழியை நாடுகின்றனர். பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மற்றும் நலிவடைந்த பிரிவினரை பாதுகாக்கும் வகையில், இம்மசோதா கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது என்று துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்து இருந்தார் என்பது குறிப்பிட்டத்தக்கது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

