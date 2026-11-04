’எங்களை மனிதனாக கூட மதிக்கவில்லை’ - தேனி சிறையில் இருந்து தப்பித்த கைதிகள் வாக்குமூலம்
தேனி மாவட்ட சிறையில் தப்பியோடிய கைதிகளில், மீனாட்சி சுந்தரம், சோலைமுத்து, போல் ராஜ் உள்ளிட்ட 6 பேர் சேலம் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : November 4, 2026 at 1:36 PM IST
சேலம்: தேக்கம்பட்டி சிறையில் தாங்கள் பல்வேறு கொடுமைகளுக்கு ஆளானதாக அங்கிருந்து தப்பித்த கைதிகள், விசாரணையின் போது தெரிவித்துள்ளனர்.
தேனி மாவட்டம் தேக்கம்பட்டி சிறையில் வலிப்பு வந்தது போல் நடித்த முத்து என்கிற சோலைமுத்து, மீனாட்சி சுந்தரம், போல் ராஜ், சபீராத், நிஷாந்த், மற்றும் தருண்குமார் ஆகியோர் சேலம் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். மீனாட்சி சுந்தரம், திருப்பதி ஆகியோரின் தாய் ஆறுமுகத்தம்மாள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், தனது தனது மகன்கள் உள்ளிட்ட தப்பிச் சென்ற கைதிகள் சிறையில் சித்ரவதை செய்யப்படுவதாக கூறியிருந்தார். இந்த மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், கைதிகளின் உடல் நிலையை ஆய்வு செய்ய உத்தரவிட்டது.
இதனையடுத்து, தேனி சிறையில் இருந்து தப்பித்து தற்போது சேலம் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள கைதிகள் 6 பேரும், சிறை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு, உடலில் காயங்கள் இருக்கிறதா? என்பதை சிறை டாக்டர்கள் பரிசோதனை செய்தனர்.
தொடர்ந்து நேற்று காலை 8 மணிக்கு, சட்டப் பணிகள் ஆணைக் குழுவின் உறுப்பினரான வழக்கறிஞர் சியாமளா, 6 கைதிகளிடமும் விசாரணை நடத்தினார். அங்குள்ள 17-வது பிளாக்கில் கைதிகளிடம் தனித்தனியாக தேக்கம்பட்டி சிறையில் என்ன நடந்தது? இந்த சம்பவத்திற்கான முக்கிய காரணம் என்ன? என்பது குறித்து சட்டப் பணிகள் ஆணையக் குழுவின் உறுப்பினர் சியாமளா விசாரணை நடத்தினார்.
விசாரணை குறித்து சிறைத்துறை அதிகாரிகளிடம் பேசிய போது, அவர்கள் கூறுகையில், "சிறையில் நடந்த கொடுமைகள் காரணமாகத் தான் தப்பிச் சென்றதாக கைதிகள் கூறினர். குறிப்பாக, குடும்பத்தினர் 10 வாழைப்பழம் கொண்டு வந்தால், சிறைக்குள் 2 வாழைப்பழம் தான் தருவார்கள். அதே போல் ஆப்பிள் கொண்டு வந்தாலும் ஒரு பழத்தை கூட கண்ணில் காட்டுவது இல்லை. வெள்ளை சட்டை கொண்டு வந்தால், நீங்கள் வெள்ளை சட்டை போட வேண்டுமா? என கேட்டு சிறைக் காவலர்கள் கொடுப்பது இல்லை என்றும் கைதிகள் தெரிவித்தனர்.
அதிலும் தேனி மாவட்ட கைதிகளை மட்டும் அழைத்து சென்று, அவர்களை சமையல் செய்யச் சொல்லி வார்டன்கள் சாப்பிடுகின்றனர். டிவியை போடுங்கள் என்றால், போடுவது இல்லை. அதில் வேறு சேனல் மாற்றுங்கள் என்றால் கூட மாற்றுவது இல்லை. ஒரு மனிதனாக கூட எங்களை மதிக்கவில்லை என்று சட்டப் பணிகள் ஆணையக் குழு உறுப்பினர் சியாமளாவிடம் கூறினர்.
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நீதிபதி ஆய்வு செய்ய வந்த போது கூட எங்களின் குறைகளை தெரிவிக்க முயன்றோம். அப்போது வார்டன்கள், நாக்கை துருத்தி, எதையும் சொல்லக் கூடாது என மிரட்டி, எங்களை கொடுமைப்படுத்தினர். சொல்ல முடியாத வேதனையில் தான் இவ்வாறு நடந்தது. எங்களுக்கு தப்பித்து செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கம் இல்லை என அவர்கள் கூறினர்" என தெரிவித்தனர்.