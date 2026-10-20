பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் கைதிகள் மோதல்; தடுக்க சென்ற வார்டன்களின் பல் உடைப்பு
காயமடைந்த இரண்டு வார்டன்களுக்கும் முதலில் சிறை வளாகத்தில் உள்ள மருத்துவமனையில் முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.
Published : October 20, 2026 at 6:09 PM IST
திருநெல்வேலி: பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் கைதிகளுக்குள் ஏற்பட்ட மோதலை தடுக்க சென்ற வார்டன்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் 1,500-க்கும் மேற்பட்ட தண்டனைக் கைதிகள் மற்றும் விசாரணைக் கைதிகள் 15-க்கும் மேற்பட்ட பிளாக்குகளில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறை என்பது அடிக்கடி மோதல் சம்பவம் நடைபெறும் சிறைச்சாலையாகவே இருந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், இன்று இரண்டாவது பிளாக்கில் உள்ள விசாரணைக் கைதிகளான சுந்தர், மகேஷ் ஆகியோருக்கும், ஐந்தாவது பிளாக்கில் உள்ள கைதிகளுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இருதரப்பினரும் ஒருவரையொருவர் தாக்கிக் கொண்டதைத் தொடர்ந்து, மோதலைத் தடுக்கச் சென்ற சிறை வார்டன் மணிகண்டன் மீது கைதிகள் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர். இதில் அவருக்குப் பல் உடைந்து, வாயில் இருந்து ரத்தம் கொட்டியது.
இதனை அடுத்து மணிகண்டன் மீதான தாக்குதல் குறித்து காசி என்ற சிறை வார்டன் கைதிகளிடம் கேள்வி எழுப்பி விசாரணை நடத்தியுள்ளார். இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த சிறை கைதிகள் அவரையும் தாக்கி காயம் ஏற்படுத்தி உள்ளனர். இதில் அவருக்கும் பல் உடைந்து வாயில் ரத்தம் கொட்டியுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, அங்கு வந்த சிறைக் காவலர்கள் மோதலில் ஈடுபட்ட கைதிகளைப் பிரித்து, அவர்களைத் தனித்தனியாகப் பிளாக்குகளுக்குள் அடைத்தனர்.
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காயமடைந்த இரண்டு வார்டன்களுக்கும் முதலில் சிறை வளாகத்தில் உள்ள மருத்துவமனையில் முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. பின்னர், மேல் சிகிச்சைக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்குக் கொண்டுசெல்லப்பட்டு, அங்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
கைதிகளுக்கு இடையேயான மோதலைத் தடுக்கச் சென்ற சிறைக் காவலர்களே தாக்கப்பட்டு காயமடைந்த சம்பவம் பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.