கைதி தப்பியோடிய சம்பவம்: கோவை மத்திய சிறைத்துறை சார்பில் இயங்கி வந்த பெட்ரோல் பங்க், உணவகம் மூடல்
சிறை வாசலில் இருந்து தப்பியோடிய கைதி ராகவனை பிடிக்க தனிப்படை போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
Published : November 1, 2026 at 7:54 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கைதி ராகவன் தப்பியோடிய சம்பவத்தையடுத்து, கோவை மத்திய சிறைத்துறை சார்பில் இயங்கி வந்த பெட்ரோல் பங்க், உணவகம் மற்றும் இறைச்சி கடைகள் ஆகியவை தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது.
கோவை மாவட்டம் அன்னூர் காவல் நிலையத்தில் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலுக்கு அழைத்து வரப்பட்ட ராகவன் என்ற கைதி, கோவை மத்திய சிறை வளாகத்திற்குள் வைத்து நேற்று (அக்.31) நள்ளிரவு 12.40 மணியளவில் தப்பியோடினார்.
இந்த சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, கோவை மாநகர போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் இறங்கினர். தப்பிச் சென்ற கைதியைக் கண்டுபிடித்து கைது செய்வதற்காக உயர் காவல் அதிகாரிகளின் மேற்பார்வையில் தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், ட்ரோன் கண்காணிப்பு, சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளின் ஆய்வு மற்றும் தீவிர வாகனச் சோதனைகளின் உதவியுடன் தேடுதல் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றனர். இதனிடையே, இந்த சம்பவத்தையடுத்து, 4 காவல்துறையினர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.
பெட்ரோல் பங்க், உணவகம் மற்றும் இறைச்சி கடைகள் மூடல்
இந்த சூழலில், கோவை மத்திய சிறை நிர்வாகம் சார்பில் வெளி வளாகத்தில் இயங்கி வந்த வணிகச் செயல்பாடுகள் உடனடியாக முடக்கப்பட்டு உள்ளன. இதன்படி, சிறைவாசிகளின் நல்வாழ்வு மற்றும் மறுவாழ்வு நிதியின் கீழ் இயங்கி வந்த இந்தியன் ஆயில் பெட்ரோல் பங்க், கைதிகளால் சமைக்கப்பட்டுப் பொதுமக்களுக்கு விற்பனை செய்யப்படும் சிறை உணவகம் மற்றும் சிறை வளாகத்தில் செயல்பட்டு வந்த இறைச்சிக் கடைகள் ஆகியவை தற்காலிகமாக பூட்டப்பட்டு உள்ளன.
மறு உத்தரவு வரும் வரை இந்த பிரிவுகள் அனைத்தும் தற்காலிகமாக மூடப்படும் என்றும், பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் மற்றும் சிறை வளாகத்தின் வெளிக்காவல் அமைப்புகள் முழுமையாக ஆய்வு செய்யப்பட்ட பின்னரே மீண்டும் திறக்கப்படும் என்றும் சிறைத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்து உள்ளனர். சிறைத்துறை டி.ஜி.பி உத்தரவின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதே போன்று, பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறைச்சாலைக்கு வெளியே கைதிகளால் நடத்தப்பட்டு வந்த ஃப்ரீடம் பெட்ரோல் நிலையமும் மூடப்பட்டுள்ளது.
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கைதிகள் தப்பியோடும் சம்பவங்கள்
தமிழ்நாட்டில் சென்னை புழல் சிறை, தேனி சிறைகளில் கைதிகள் தப்பிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அந்த பரபரப்பு அடங்குவதற்கு முன்பாக கோவை சிறையில் அடைக்க சென்ற கைதி ஒருவர் சிறை வளாகத்தில் இருந்து தப்பி ஓடியது மேலும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சிறைத்துறை சார்பில் கைதிகளால் நடத்தப்படும் பெட்ரோல் பங்க், உணவகம், இறைச்சி கடைகள் ஆகியவை மூடப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.