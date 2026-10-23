புழல் சிறையில் இருந்து தப்பிய 2 கைதிகள் - இரண்டே நாளில் சுற்றி வளைத்த போலீஸ்
தப்பியோடிய இரண்டு கைதிகளையும் பிடிக்க 14 தனிப்படை போலீசார் அமைக்கப்பட்டு, இரண்டு நாட்களாக தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடைபெற்று வந்தது.
Published : October 23, 2026 at 3:53 PM IST
திருவள்ளூர்: புழல் சிறையில் இருந்து தப்பியோடிய இரண்டு கைதிகளில் ஒருவர் நேற்று கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், மறறொருவர் இன்று காலை குன்றத்தூரில் கைது செய்யப்பட்டார்.
சென்னை மதுரவாயல் பகுதியைச் சேர்ந்த சுரேஷ் என்பவர், பாலியல் வழக்கில் திருமங்கலம் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார். அதேபோன்று நேபாளத்தைச் சேர்ந்த சுதிர் போகத் என்பவர் குற்ற வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் இருந்தார்.
சிறையில் வெவ்வேறு வளாகத்தில் அடைக்கப்பட்டிருந்த இருவரும், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சிறையில் இருந்து தப்பிச் சென்றனர். பாதுகாப்பு நிறைந்த புழல் சிறையில் இருந்து இரண்டு கைதிகள் எப்படித் தப்பிச் சென்றனர்? சிறை பாதுகாப்பில் ஏற்பட்ட பாதுகாப்பு குறைபாடு தான் கைதிகள் தப்பிக்க காரணமா? என்ற பல்வேறு கேள்விகள் இந்த விவகாரத்தில் எழுந்துள்ளன.
இதனிடையே, தப்பியோடிய இரண்டு கைதிகளையும் பிடிக்க 14 தனிப்படை போலீசார் அமைக்கப்பட்டு, இரண்டு நாட்களாக தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடைபெற்று வந்தது. இந்நிலையில், புழல் சிறையிலிருந்து தப்பிய நேபாள கைதி சுதிர் போகத்தை சென்னை அண்ணாநகரில் போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.
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மற்றொரு கைதியான சென்னை மதுரவாயலைச் சேர்ந்த சுரேஷை போலீசார் தீவிரமாகத் தேடி வந்தனர். இந்நிலையில், தப்பியோடிய சுரேஷை இன்று காலை குன்றத்தூரில் போலீசார் கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்ட இருவரும் மீண்டும் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். புழல் சிறை கைதிகள் தப்பிய விவகாரத்தில் 7 காவலர்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
அதன்படி, புழல் சிறை தலைமை வார்டன் கண்ணதாசன், முதல் நிலை வார்டன் எம்.ஆர். மணி, இரண்டாம் நிலை வார்டன் பிரகாஷ், உதவி சிறை அலுவலர் ஜோதிராமன், தலைமை வார்டன் அலெக்ஸ் கிருஷ்ணராஜ், முதல் நிலை வார்டன் குணசேகர், முதல் நிலை வார்டன் ராஜேஷ் கண்ணா ஆகிய ஏழு பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
தமிழகத்தில் உயர் பாதுகாப்பு நிறைந்த புழல் சிறையில் இருந்து கைதிகள் தப்பிச்சென்ற சம்பவம், மாநிலம் முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது. இந்த நிலையில், தப்பியோடிய கைதிகளை இரண்டே நாட்களில் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதனிடையே, புழல் சிறையில் கைதிகள் தப்பிய சம்பவத்தின் எதிரொலியாக, தமிழ்நாடு முழுவதும் சிறைகளில் பாதுகாப்பு தணிக்கை நடத்த சிறைத்துறை டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.