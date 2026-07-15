சிறையில் கைதி மரணம்: உடலை வாங்க மறுத்து 3-வது நாளாக உறவினர்கள் காத்திருப்புப் போராட்டம்
சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த கைதி சபரிவர்மன் உயிரிழந்த நிலையில், இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் எம்.பி. வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : July 15, 2026 at 7:37 PM IST
கன்னியாகுமரி: நாகர்கோவில் மாவட்டச் சிறையில் நீதிமன்ற காவல் கைதி சபரிவர்மன் உயிரிழந்த நிலையில் அவரது உடலை வாங்க மறுத்த உறவினர்கள், 3- வது நாளாகக் காத்திருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் போதைப் பொருள்களுக்கு எதிராக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஸ்டாலின் அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் கஞ்சா, குட்கா உட்பட பல்வேறு வகையான போதைப் பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, அதனை வைத்திருப்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
அந்த வகையில், கடந்த ஜூலை 09- ஆம் தேதி ஈத்தங்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த சபரிவர்மன் என்பவரின் வந்த கடையில் தடைச் செய்யப்பட்ட குட்கா விற்பனை செய்து வந்ததாகக் கூறி தென்தாமரைக்குளம் காவல்துறையினர், அவரை கைது செய்து அவரிடம் இருந்து 200 கிராம் குட்காவைப் பறிமுதல் செய்தனர். இதையடுத்து அவரை கைது செய்த காவல்துறையினர், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, நாகர்கோவில் மாவட்ட சிறையில் அடைத்தனர். இந்த நிலையில், சபரிவர்மன் சிறையிலேயே உயிரிழந்தார்.
அவரது பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் 19 இடங்களில் காயங்கள் இருப்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, சிறைத்துறை அதிகாரிகளான தலைமை வார்டன் ஜெகன், வார்டன்கள் சிவக்குமார், சுரேஷ் என்ற திருஉடைநம்பி ஆகியோரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் காவல்துறையினர் நடத்தி விசாரணையில், "சிறையில் சபரிவர்மனுக்கும், ஏற்கனவே சிறையில் இருந்த விஷ்ணு, சாரதி, ஜெகன், சரத், பெருமாள், சேதுராம், அஜித், அரவிந்த் ஆகிய 8 கைதிகளுக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டு அவர்களுக்குள் அடிதடி நடந்துள்ளது. அதனை தடுத்து சமாதானத்தில் ஈடுபட்ட காவல்துறையினருடன் சபரிவர்மன் தகராறு செய்ததால் அவரை காவல்துறையினர் அடித்துள்ளது" விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து ஏற்கனவே சிறையில் இருக்கும் 8 கைதிகள் மீது காவல்துறையினர் கொலை வழக்குப் பதிவுச் செய்துள்ளனர். சபரிவர்மனின் குடும்பத்தினர், கணவனை இழந்து தவிக்கும் அவரது மனைவிக்கு நிரந்தர அரசு வேலைக்கான பணி ஆணை, உரிய நிவாரண நிதி, குற்றம் செய்த நபர்கள் மீது சட்ட ரீதியிலான கடுமையான நடவடிக்கை, சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சபரிவர்மனின் உடலை வாங்க மறுத்து ஈத்தங்காடு பகுதியில் அமைந்துள்ள அவரது வீட்டில் உள்ளிருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்: அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்
பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் எம்.பி. வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "பெட்டிக் கடையில் போதைப் பாக்குகளை விற்பனை செய்ததற்காக நாகர்கோவில் கிளைச் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த மாற்றுத்திறனாளி, சிறைக்காவலர்களால் சித்திரவதைக்குள்ளாக்கப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டிருப்பதாக வெளியாகியுள்ள செய்திகள் அதிர்ச்சியளிக்கின்றன. விசாரணைக் கைதி உயிரிழந்தது தெரிந்தும் அதை மூடி மறைக்க முயன்றதாகவும், உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தினருக்கு அழுத்தம் கொடுத்ததாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ள நிலையில், அவை உண்மையெனில் காவல்துறை, சிறைத்துறையின் செயல்பாடுகள் கண்டிக்கத்தக்கவை.
நாகர்கோவில் சிறையில் மாற்றுத் திறனாளி சித்திரவதை கொலை கண்டிக்கத்தக்கது: சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆணையிட வேண்டும்! @CMOTamilnadu pic.twitter.com/zWNrWrgGup— Dr ANBUMANI RAMADOSS (@draramadoss) July 15, 2026
அவர் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டதாகக் கூறி நேற்று முன்தினம் திங்கள்கிழமை ஆசாரிபள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். ஆனால், மருத்துவம் பயனின்றி சபரிவர்மன் உயிரிழந்த நிலையில், அவர் மாரடைப்பால் தான் உயிரிழந்துவிட்டதாகக் கூறி மூடி மறைக்க காவல்துறையினர் முயன்றதாக கூறப்படுகிறது.
ஆனால், சபரிவர்மன் இறப்பில் மர்மம் இருப்பதாகவும், அவரை சிறைக்காவலர்கள் கொலை செய்துவிட்டு, அதை மூடி மறைக்க முயல்வதாகவும் குற்றஞ்சாட்டி அப்பகுதி மக்கள் போராட்டங்களை நடத்தினர். அதைத் தொடர்ந்து நீதிபதி முன்னிலையில் நடத்தப்பட்ட உடற்கூராய்வில் சபரிவர்மனின் உடலில் 19 காயங்கள் இருந்ததும், குறைபாடுள்ள வலது கை 3 இடங்களில் உடைக்கப்பட்டிருந்ததும், இடது கை, இரு கால்கள், தலை, மார்பு ஆகிய உறுப்புகளும் கொடூரமாகத் தாக்கி காயப்படுத்தப்பட்டிருப்பதும் தெரியவந்தது. அதன்பிறகு தான் இதற்கு காரணமான நாகர்கோவில் தலைமை சிறைக்காவலரும், இரு சிறைக்காவலர்களும் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
அதிமுக ஆட்சியில் சாத்தான்குளம் பெனிக்ஸ், ஜெயராஜ், திமுக ஆட்சியில் மடப்புரம் அஜித்குமார் வரிசையில் தவெக ஆட்சியில் சபரிவர்மனின் படுகொலை நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது. தொடக்கத்திலிருந்தே இந்த கொலையை மூடி மறைக்க முயற்சிகள் நடந்த நிலையில், தமிழக காவல்துறையினர் விசாரித்தால் இந்த வழக்கில் நீதி கிடைக்காது. எனவே, சாத்தான்குளம், மடப்புரம் வழக்கின் விசாரணைகள் எவ்வாறு சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்டனவோ அதேபோல், இந்த வழக்கும் சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றப்பட வேண்டும். இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சிறைக் காவலர்களுக்கு வழக்கின் விசாரணை முடியும் வரை பிணை மறுக்கப்படுவதை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டதற்கு பிந்தைய இரு மாதங்களில் காவல்துறையினரின் காவலில் இருந்த 4 பேர் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்துள்ளனர். அதற்கான காரணங்களை கண்டறியும வகையில் விசாரணைக்கு ஆணையிட வேண்டும். கொடூரமாக கொல்லப்பட்ட சபரிவர்மனின் குடும்பத்தினருக்கு ரூபாய் 50 லட்சம் இழப்பீடும், அவரது மனைவிக்கு அரசு வேலையும் வழங்கவும், தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்" என்று ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.