தேனியில் சிறை கைதிகள் தப்பியோட்டம் எதிரொலி: சிறைத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி பணியிட மாற்றம்
கடலூர் மத்திய சிறையின் கண்காணிப்பாளராக இருந்த பரசுராமன், மதுரை மத்திய சிறையின் கண்காணிப்பாளராக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
Published : November 1, 2026 at 1:53 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு சிறைத்துறை அதிகாரிகளைப் பணியிட மாற்றம் செய்து சிறைத்துறை டிஜிபி சங்கர் அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளார்.
கடந்த அக்.26- ஆம் தேதி தேனி மாவட்டச் சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் தப்பிச் சென்ற விவகாரம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. எனினும், 36 மணி நேரத்திற்குள் தப்பியோடிய 17 கைதிகளையும் காவல்துறையினர் பிடித்து மீண்டும் சிறையில் அடைத்தனர்.
இதையடுத்து, தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள சிறைகளில் பாதுகாப்புக் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளவும், பாதுகாப்புக் குறைபாடுகள் இருப்பின் அவற்றைக் கண்டறிந்து தீர்வுக் காணவும் நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டன.
இந்த சூழலில், தமிழ்நாடு சிறைகள் மற்றும் சீர்திருத்தப் பணிகள் துறையின் டிஜிபியாக இருந்த சந்தீப் ராய் ரத்தோரை, அக்.29- ஆம் தேதி பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழ்நாடு அரசு அதிரடியாக உத்தரவிட்டிருந்தது. அதேபோல், சிறைத்துறையின் புதிய டிஜிபியாக சங்கர் நியமிக்கப்பட்டார். இதையடுத்து, சிறைத்துறையில் நிர்வாக ரீதியாக பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
அதன் தொடர்ச்சியாக கடலூர், மதுரை, சேலம் ஆகிய மத்திய சிறைகளின் சிறைத்துறை கண்காணிப்பாளர்களை பணியிட மாற்றம் செய்து சிறைத்துறை டிஜிபி சங்கர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
அதன்படி, "கடலூர் மத்திய சிறையின் கண்காணிப்பாளராக இருந்த பரசுராமன், மதுரை மத்திய சிறையின் கண்காணிப்பாளராக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
மதுரை மத்திய சிறையின் கண்காணிப்பாளராகப் பணியாற்றி வந்த கிருஷ்ணராஜ், சேலம் மத்திய சிறையின் கண்காணிப்பாளராகப் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சேலம் மத்திய சிறையின் கூடுதல் கண்காணிப்பாளராகப் பணியாற்றி வந்த வினோத், கடலூர் மத்திய சிறையின் கூடுதல் கண்காணிப்பாளராகப் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த அதிரடி பணியிட மாற்றங்கள் அனைத்தும் உடனடியாக அமலுக்கு வருகிறது. அதிகாரிகள் உடனடியாகப் பொறுப்பேற்க வேண்டும்.
கிருஷ்ணராஜ் தனது பொறுப்பை மதுரை சரக டிஐஜி முருகேசனிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும்; அவரிடம் இருந்து ஆவணங்களைப் பெற்றுக் கொண்டு மதுரை மத்திய சிறையின் பொறுப்பை பரசுராமன் ஏற்க வேண்டும்; அதேபோல், சேலம் மத்திய சிறைத்துறையின் கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் வினோத், கிருஷ்ணராஜிடம் பொறுப்பை ஒப்படைக்க வேண்டும். பரசுராமன், வினோத்திடம் கடலூர் மத்திய சிறைக் கண்காணிப்பாளர் பொறுப்பை ஒப்படைக்க வேண்டும்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: தமிழக சிறைத்துறை டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் அதிரடி மாற்றம்