சிறைச் சாலைகளின் பாதுகாப்பு மேம்பாடு - அமைச்சர் நிர்மல் குமாருடன் உயர்நிலைக் குழு ஆலோசனை
இந்த குழு, தமிழகத்தில் அண்மையில் சிறைக் கைதிகள் தப்பிச் சென்ற சம்பவங்களுக்கு காரணமான பாதுகாப்புக் குறைபாடுகள் குறித்து விரிவான விசாரணை மேற்கொள்ள இருக்கிறது.
Published : November 10, 2026 at 5:42 PM IST
சென்னை: தேனி மாவட்ட சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் தப்பிச் சென்ற சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிறைச் சாலைகளின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துவது தொடர்பாக அமைக்கப்பட்ட உயர்நிலைக் குழுவினர், சட்டத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமாரைச் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினர்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று நடைபெற்ற இந்தச் சந்திப்பில், தமிழ்நாடு காவல் துறையின் முன்னாள் தலைமை இயக்குநர் ஜே.கே. திரிபாதி, சிறைகள் மற்றும் சீர்திருத்தப் பணிகள் துறையின் தலைமை இயக்குநர் கே. சங்கர் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
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முன்னதாக, தேனி மாவட்ட சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் தப்பிச் சென்ற சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிறைச் சாலைகளின் பாதுகாப்பு நிலைமை குறித்து முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது பெறப்பட்ட கருத்துகள் மற்றும் விவரங்களின் அடிப்படையில், சிறைச் சாலைகளில் நிலவும் பாதுகாப்புக் குறைபாடுகளைக் கண்டறிந்து, அவற்றைச் சரிசெய்வதற்கான நடவடிக்கைகளைப் பரிந்துரைக்க உயர்நிலைக் குழு அமைக்க முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டார்.
அதன்படி, தமிழ்நாடு காவல் துறையின் முன்னாள் தலைமை இயக்குநர் ஜே.கே.திரிபாதி தலைமையில் உயர்நிலைக் குழு அமைக்கப்பட்டது. இக்குழுவில் சிறைகள் மற்றும் சீர்திருத்தப் பணிகள் துறையின் தலைமை இயக்குநர் கே.சங்கர், ஓய்வு பெற்ற சிறைத் துறை துணைத் தலைவர் எஸ்.ராஜேந்திரன் ஆகியோர் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டனர்.
இந்தக் குழு, தமிழகத்தில் அண்மையில் சிறைக் கைதிகள் தப்பிச் சென்ற சம்பவங்களுக்குக் காரணமான பாதுகாப்புக் குறைபாடுகள் குறித்து விரிவான விசாரணை மேற்கொள்ள இருக்கிறது.
மேலும், சிறைச் சாலைகளில் தற்போதுள்ள பாதுகாப்புக் கட்டமைப்பு, பாதுகாப்பு தொடர்பாக அவ்வப்போது பிறப்பிக்கப்படும் நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறைகள், தொழில்நுட்ப வசதிகளில் உள்ள இடைவெளிகள் ஆகியவற்றையும் ஆய்வு செய்ய உள்ளது.
அதேபோல், சிறைச்சாலைகளின் தற்போதைய பணிச்சுமைக்கு ஏற்ப போதுமான அளவில் பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்களா? என்பதையும் ஆய்வு செய்ய உள்ளது.
நாட்டின் பிற மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் பின்பற்றப்படும் சிறந்த நடைமுறைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நிகழாமல் தடுப்பதற்கான பரிந்துரைகளையும் இக்குழு வழங்க உள்ளது.
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இந்நிலையில், சிறைத் துறையில் மேற்கொள்ள வேண்டிய சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து உயர்நிலைக் குழுவினர், சட்டத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமாரை இன்று சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினர். இந்த சந்திப்பில், சிறைச்சாலைகளின் பாதுகாப்பு மேம்பாடு குறித்து அவர்கள் ஆலோசனை நடத்தினர்.