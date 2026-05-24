தப்பியோடி தியேட்டரில் 'கருப்பு' படம் பார்த்த நூறாண்டு சிறை கைதி: சுற்றி வளைத்து தூக்கிய போலீஸ்
தப்பியோடிய கைதி தலை முடி, மீசை மற்றும் தாடி என மொத்தத்தையும் வழித்துவிட்டு காவலர்களின் கண்களில் சிக்காமல் போக்கு காட்டி வந்துள்ளார்.
Published : May 24, 2026 at 9:57 AM IST
சேலம்: தப்பியோடி தியேட்டரில் சூர்யா நடிப்பில் வெளியான 'கருப்பு' படம் பார்த்துக் கொண்டிருந்த நூறாண்டு சிறை தண்டனை கைதியை தனிப் படை போலீசார் சுற்றி வளைத்து கைது செய்துள்ளனர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை அருகே உள்ள அதிராம்பட்டினம் மேல தெருவைச் சேர்ந்தவர் முகமது உசேன். திருச்சியில் தாய், மகளைக் கட்டிப்போட்டு பலாத்காரம் செய்த கொடூர குற்ற வழக்கில் தொடர்புடைய இவருக்கு 100 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையை நீதிமன்றம் வழங்கி உள்ளது.
முதலில் முகமது உசேன், திருச்சி சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நிலையில், அங்கு அவர் தொடர்ச்சியாக தகராறில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார். எனவே, சேலம் மத்திய சிறைக்கு அவர் பின்னாளில் மாற்றப்பட்டுள்ளார். இங்கு சிறைத் தண்டனை அனுபவித்து வந்த சூழலில், முகமது உசேனுக்கு மூலநோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதற்காக சிகிச்சை பெற, சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிறைக் காவலர்கள் அழைத்து சென்றுள்ளனர். அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், கடந்த 9-ஆம் தேதி இரவு கழிவறைக்கு செல்ல வேண்டும் என கைதி முகமது உசேன் பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த காவலரிடத்தில் கூறியுள்ளார்.
தண்ணீரை திறந்துவிட்டு தப்பியோட்டம்
காவலரும் அதற்கு அனுமதித்து, அவரை கழிவறைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார். பின்னர் கழிவறைக்குள் சென்ற கைதி முகமது உசேன், தண்ணீரை திறந்து விட்டு தான் இருப்பதைப் போல ஓர் பிம்பத்தை உருவாக்கி அங்கிருந்து தப்பியோடி உள்ளார். இதை அறியாத காவலர் நீண்ட நேரமாகியும் கைதி வரவில்லை என்பதை உணர்ந்து, பின்னர் கழிவறை கதவை தட்டியுள்ளார். வெகு நேரமாகியும் திறக்காததால், கழிவறை கதவை உடைத்து சென்று பார்த்துள்ளார். அப்போது தான் கைதி முகமது உசேன் அங்கிருந்து தப்பியோடியது தெரிய வந்துள்ளது.
இதையடுத்து உடனடியாக சம்பவம் குறித்து சேலம் அரசு மருத்துவமனை காவல்நிலையத்துக்கு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவலர் தகவல் அளித்துள்ளார். தகவலின் பேரில் விரைந்து வந்த போலீசார், முகமது உசேனை தேடும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர்.
தனிப்படை அமைப்பு
நூறாண்டு சிறைக் கைதி தப்பியோடியது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், முகமது உசனை கண்டறிவதற்கான அடுத்தகட்ட பணியைத் தொடங்கினர். மேலும், சேலம் மாநகர காவல் ஆணையர் அனில் குமார் கிரி உத்தரவின் பேரில், வடக்கு மாவட்ட துணை ஆணையர் தலைமையில் 5 தனிப் படைகள் அமைக்கப்பட்டு, குற்றவாளியை தேடுதல் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டது.
இந்நிலையில், மருத்துவமனையில் இருந்து தப்பியோடிய கைதி முகமது உசேன், அம்மாபேட்டை பகுதியில் பூட்டி இருந்த வீட்டை உடைத்து, அதில் இருந்த ஏழு பவுன் நகை, ரூ. 2,500 ரொக்கம் மற்றும் டூவீலர் ஆகியவற்றை திருடிச் சென்றது போலீசாருக்குத் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளைக் கொண்டு ஆய்வு செய்ததில், வீட்டுக்குள் தலை மற்றும் முகத்தில் முடிகள் நிறைந்த நிலையில் முகமது உசேன் சென்றதும், பின்னர் வீட்டை விட்டு வெளியே வரும்போது தலைமுடி, மீசை மற்றும் தாடி ஆகியவற்றை அகற்றிய வண்ணம் வந்ததும் தெரிய வந்தது.
நண்பரிடம் இருந்து வாங்கப்பட்ட செல்போன்
போலீஸாரை குழப்ப அவர் இவ்வாறு செய்ததாகக் கூறப்படுகின்றது. மேலும், இரவு 11 மணிக்கு வீட்டிற்குள் புகுந்த அவர், காலை 5 மணிக்கே வீட்டை விட்டு வெளியேறி உள்ளார். பின்னர், கோவை ரயில்நிலையத்தை நோக்கி அவர் புறப்பட்டிருக்கிறார். இவை அனைத்தையும் சிசிடிவி கேமிரா காட்சிகளின் வாயிலாக அறிந்த காவலர்கள், முகமது உசேன் அடுத்தடுத்து பயணித்த வழித்தடத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அவரை சல்லடைப்போட்டு தேடி வந்தனர்.
குறிப்பாக, முகமது உசேன் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் வட்டாரத்தில் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதில், முகமது உசேன், அவரது நண்பர் ஒருவர் மூலம் செல்போன் வாங்கியது தனிப்படை போலீசாருக்கு தெரிய வந்தது. ஆனால், அதில் சிம்கார்டை போடாமலே அவர் பயன்படுத்தி வந்திருக்கின்றார்.
கருப்பு திரைப்படம்
இந்த நிலையிலேயே, விருதுநகர் பகுதியில் அவரின் செல்போன் செயல்பட தொடங்கியுள்ளது. இதையடுத்து, அங்கு விரைந்த தனிப்படை போலீஸார், அவர் சினிமா தியேட்டரில் 'கருப்பு' திரைப்படத்தைப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டுபிடித்தனர். இதைத் தொடர்ந்து, தியேட்டரை சுற்றி வளைத்த போலீஸார், தியேட்டருக்குள் அதிரடியாக புகுந்து, சினிமாப் படக் காட்சிகளையே மிஞ்சும் அளவிற்கு தியேட்டருக்குள்ளேயே அவரை கைது செய்தனர்.
போலீசார் தன்னைச் சுற்றி வளைத்ததை அறிந்ததும், முகமது உசேன் அங்கிருந்து மீண்டும் தப்பியோட முயன்றுள்ளார். ஆனால், போலீசார் அவரை விடாப்பிடியாக அழுத்தி பிடித்து கைது செய்துள்ளனர். பின்னர் அவரை மீண்டும் சிறையில் அடைத்தனர். மேலும், சிறையில் இருந்து தப்பிய பின்னர் அவர் திருடிய நகை மற்றும் பிற பொருட்கள் எங்கே இருக்கிறது என்பது குறித்தும் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றனர்.
தப்பியோடி 13 நாட்களுக்கு பின்னர் முகமது உசேன் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளார். மேலும், இந்த பணியில் ஈடுபட்ட உதவி ஆணையர், காவல் ஆய்வாளர் உள்ளிட்ட 20-க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினரை அழைத்து சேலம் காவல் ஆணையர் பாராட்டுக்களைத் தெரிவித்துள்ளார்.