பிரிசில்லா பாண்டியன் போட்டியிடும் ராஜபாளையம் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: ராஜபாளையம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் தங்கபாண்டியன், அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக சார்பில் பிரிசில்லா பாண்டியன், நாதகவில் டாக்டர் கார்த்திகேயன், தவெகவில் ஜெகதீஸ்வரி ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 3:08 AM IST
ராஜபாளையம் (விருதுநகர்): தொழில் நகரங்களில் முக்கியமானதாக விளங்குகிற ராஜபாளையம் தொகுதியில் வெற்றி நிலவரம் எப்படி இருக்கிறது பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த 23ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவில் 85.15% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. இம்முறை முதன்முறை வாக்காளர்கள் பலர் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்துள்ளனர். மேலும் முதன்முறையாக தேர்தல் களம் கண்டுள்ள தவெகவிற்கு பலதரப்பு மக்களிடமும் ஆதரவு கிடைத்துள்ள நிலையில், அதில் எத்தனை வாக்குகளாக மாறியுள்ளன என்பது இன்னும் சற்று நேரத்தில் தெரிந்துவிடும்.
தங்கம் தென்னரசு, கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன், நயினார் நாகேந்திரன், கே.டி.ராஜேந்திர பாலாஜி என விஐபிக்கள் போட்டியிடும் தொகுதிகள் கொண்ட மாவட்டமாக விளங்குகிறது விருதுநகர். இந்த மாவட்டத்தில் நடந்து முடிந்த தேர்தலில் 84.85% வாக்குகள் பதிவாகி இருக்கின்றன.
விருதுநகரின் முக்கிய சட்டமன்ற தொகுதிகளில் ஒன்று ராஜபாளையம் தொகுதி. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையடிவாரத்தில் அமைந்திருக்கும் இந்த தொகுதியில் தென்னை, மா உள்ளிட்டவை பயிரிடப்படுகின்றன. பருத்தி மற்றும் ஆடை தயாரிப்பிலும் இந்த தொகுதி சிறந்து விளங்குகிறது. இங்கு சிறு மற்றும் குறு தொழில்முனைவோர் அதிகளவில் உள்ளனர்.
1962இல் உருவாக்கப்பட்ட இந்த தொகுதியில் இதுவரை 14 தேர்தல்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றன. அதில் அதிமுக 5 முறையும், திமுக 4 முறையும், காங்கிரஸ், சுயேச்சை கட்சிகள் தலா 2 முறையும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒருமுறையும் வெற்றிபெற்றுள்ளது.
2,12,220 வாக்காளர்கள் கொண்ட ராஜபாளையம் தொகுதியில் இந்த முறை திமுக சார்பில் தங்கபாண்டியனும், அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக சார்பில் பிரிசில்லா பாண்டியனும், தவெக சார்பில் ஜெகதீஸ்வரி என்பவரும், நாதக சார்பில் டாக்டர் கார்த்திகேயன் என்பவரும் உட்பட மொத்தம் 22 வேட்பாளர்கள் களம் கண்டுள்ளனர்.
ராஜபாளையம் தொகுதியில் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட எஸ். தங்கபாண்டியன் 3,898 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுக ராஜேந்திர பாலாஜியை வீழ்த்தினார். அதற்கு முந்தைய 2016ஆம் ஆண்டு தேர்தலிலும் எஸ். தங்கபாண்டியன் தான் வெற்றிபெற்றிருந்தார். 2011ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட கே. கோபால்சாமி திமுகவின் எஸ். தங்கபாண்டியனை 21,432 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்து ராஜபாளையம் தொகுதியை கைப்பற்றியிருந்தார்.
|ராஜபாளையம் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|எஸ். தங்கபாண்டியன்
|திமுக
|2016
|எஸ். தங்கபாண்டியன்
|திமுக
|2011
|கே. கோபால்சாமி
|அதிமுக