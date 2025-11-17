ETV Bharat / state

கோவை வரும் பிரதமரிடம் வலியுறுத்தப் போவது என்ன? பி.ஆர். பாண்டியன் பேட்டி!

இது முழுக்க முழுக்க விவசாயிகள் நடத்தும் மாநாடு எந்த அரசியல் சார்பும் கிடையாது என பி.ஆர்.பாண்டியன் தெரிவித்தார்.

மாநாட்டின் ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் பி.ஆர்.பாண்டியன் பேட்டி
மாநாட்டின் ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் பி.ஆர்.பாண்டியன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 17, 2025 at 7:55 PM IST

கோயம்புத்தூர்: கோவை வரும் பிரதமரிடம் இயற்கை வேளாண் பொருட்கள் தயாரிப்பு, தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் குறித்து விவசாயிகள் எடுத்துரைக்க உள்ளதாக பி.ஆர் பாண்டியன் தெரிவித்தார்.

கோவை கொடிசியா வளாகத்தில் புதன்கிழமை (நவ18) நடைபெற உள்ள தென்னிந்திய இயற்கை விவசாயிகள் மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொள்ள உள்ளார். இதற்கான ஏற்பாடுகளை மாநாட்டு குழுவினர் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில் மாநாட்டின் ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் பி.ஆர்.பாண்டியன் செய்தியாளர்களுக்கு இன்று பேட்டி அளித்தார்.

அப்போது அவர், "விவசாயிகளின் வேண்டுகோளை ஏற்று இயற்கை விவசாயிகள் நடத்தும் மாநாட்டில் பங்கேற்க 19 ஆம் தேதி பிரதமர் கோவை வருகிறார். ஒட்டுமொத்த உலகமும் திரும்பிப் பார்க்கும் வகையிலான மாநாடாக இது அமையவிருக்கிறது. அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு இயற்கை விவசாயத்தை மேற்கொள்பவர்கள், இயற்கை விவசாயத்தை அறிமுகம் செய்த ஐயா நம்மாழ்வார் அவர்களோடு பணியாற்றிய விவசாயிகள் ஆகியோருடன் பிரதமர் கலந்துரையாட இருக்கிறார்.

இந்த கலந்துரையாடல் இயற்கை விவசாயம் சார்ந்த கொள்கை முடிவுகளை எடுப்பதற்கு நல்வாய்ப்பாக அமையும். இம்மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள வரும் பிரதமர் இயற்கை விவசாயிகள் சார்பில் அமைக்கப்பட்ட பிரத்யேக அரங்குகளையும், விவசாய உற்பத்தி பொருட்களையும் பார்வையிட உள்ளார்.

பிரதமரிடம் இயற்கை வேளாண் பொருட்கள் தயாரிப்பு, தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் குறித்து விவசாயிகள் எடுத்துரைக்க உள்ளனர். தமிழ்நாடு, பாண்டிச்சேரி, கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா ஆகிய மாநிலங்களில் இருந்து விவசாயிகள் கலந்து கொள்ள உள்ளனர். மொத்தமாக 5 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பங்கேற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கிறோம்.

வேளாண் விஞ்ஞானிகள் இதில் கலந்து கொண்டு உற்பத்தியை பெருக்குதல் மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களை அடக்கிய அறிக்கை தயார் செய்து வழங்க உள்ளனர். அது இயற்கை விவசாயம் சார்ந்த கொள்கை முடிவுகளை எடுப்பதற்கு ஏதுவாக இருக்கும். மேலும் இயற்கை விவசாயத்தில் சாதனை புரிந்துள்ள 10 விவசாயிகளுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட உள்ளது.

மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் இம்மாநாட்டில் 200 அரங்குகள் அமைக்கப்பட உள்ளது. இதனை விவசாயிகள், வேளாண் விஞ்ஞானிகள், மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் என அனைவரும் பார்வையிடலாம். அனுமதி இலவசம்.

இயற்கை விவசாயம் என்பது மண் வளத்தை பெருக்கி நஞ்சில்லாத உணவுகளை விளைவித்து நோயின்றி மனிதர்கள் வாழவும் வழிவகுக்கிறது. பிரதமர் நேரடியாக இந்நிகழ்வில் விவசாயிகளோடு கலந்துரையாட உள்ளதால் உரிய கொள்கை முடிவுகள் வகுக்கப்படும் என கருதுகிறோம். இது முழுக்க முழுக்க விவசாயிகள் நடத்தும் மாநாடு. எந்த அரசியல் சார்பும் கிடையாது. இதில், கலந்து கொள்வதற்காக மாநில முதலமைச்சர்கள் உட்பட யாருக்கும் சிறப்பு அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை" என தெரிவித்தார்.

