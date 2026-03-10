பிரதமர் மோடி நாளை திருச்சி வருகை - என்டிஏ கூட்டணி பொதுக் கூட்டத்தில் உரையாற்றுகிறார்

ETV Bharat / state

இந்த நிகழ்வுகளில் எடப்பாடி பழனிசாமி, டி.டி.வி. தினகரன், அன்புமணி ராமதாஸ், பாரிவேந்தர் உள்ளிட்ட தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் பங்கேற்க உள்ளனர்.

பிரதமர் மோடி நாளை திருச்சி வருகையையொட்டி செய்யப்பட்டுள்ள பிரமாண்ட ஏற்பாடு
பிரதமர் மோடி நாளை திருச்சி வருகையையொட்டி செய்யப்பட்டுள்ள பிரமாண்ட ஏற்பாடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 10, 2026 at 7:42 PM IST

திருச்சி: பிரதமர் மோடியின் வருகையையொட்டி திருச்சி மாநகரில் நாளை போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்படும் என்றும் டிரோன்கள் பறக்க தடை விதிக்கப்படும் எனவும் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் மாநகர காவல் துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக அரசியல் களத்தில் திருச்சி ஒரு திருப்புமுனை என்று கூறப்பட்டு வரும் நிலையில், தேர்தல் நெருங்கும் நேரத்தில் அரசியல் கட்சித் தலைவர்களின் பார்வை தற்போது திருச்சியின் மீது பதிந்துள்ளது.

திமுகவின் 12வது மாநில மாநாடு திருச்சி சிறுகனூரில் நேற்று நடைபெற்றது. இந்த மாநாட்டில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர்.

முதலமைச்சர் வருகையை ஒட்டி பாதுகாப்பு நலன் கருதி ட்ரோன்கள் பறக்க தடை விதிக்கப்பட்டது. இந்த மாநாடு காரணமாக திருச்சி மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் போக்குவரத்து மாற்றமும் செய்யப்பட்டிருந்தது.

இந்த நிலையில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் பொதுக்கூட்டம் திருச்சியில் நாளை நடைபெற உள்ளது. இதில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்று உரையாற்ற உள்ளார். பிரதமர் மோடியின் வருகையை ஒட்டி மாவட்டத்தின் நாளையும் (மார்ச் 11) பல்வேறு பகுதிகளில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்படும் எனவும், டிரோன்கள் பறக்க தடைவிதிக்கப்படும் என்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் மாநகர காவல் துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருச்சி - மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள பஞ்சப்பூரில் நடைபெறும் அரசு விழா மற்றும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகள் பங்கேற்கும் பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டு உரையாற்ற உள்ளார்.

இந்த நிகழ்வில் எரிசக்தி துறை, நெடுஞ்சாலை மற்றும் கிராமப்புற மேம்பாட்டு துறைகளில் ரூ.5,655 கோடி மதிப்பிலான பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு பிரதமர் அடிக்கல் நாட்டி, நலத்திட்டங்கள் சிலவற்றையும் துவக்கி வைக்க உள்ளார். மேலும், ஐந்து வழித்தடங்களில் புதிய ரயில் சேவைகளையும் கொடியசைத்து துவக்கி வைக்க உள்ளார்.

இந்த நிகழ்வுகளில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அமமுக பொது செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன், பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், இந்திய ஜனநாயக கட்சி நிறுவனர் பாரிவேந்தர் உள்ளிட்ட தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் பங்கேற்க உள்ளனர். முன்னதாக நாளை மாலை 5 மணிக்கு திருச்சி பன்னாட்டு விமான நிலையத்திற்கு தனி விமானம் மூலம் பிரதமர் வந்து இறங்க உள்ளார்.

அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் நிகழ்ச்சி நடைபெறும் பஞ்சப்பூர் ஹெலிகாப்டர் தளத்தில் இறங்கி முதலில் அரசு நிகழ்ச்சி நடைபெறும் மேடைக்கு வருகிறார். அதன் பின்பு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சியின் பொது கூட்ட நிகழ்வில் கலந்து கொள்கிறார்.

பின்பு மீண்டும் சாலை மார்க்கமாக திருச்சி சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு சென்று அங்கிருந்து டெல்லி புறப்பட்டு செல்கிறார்.

மோடி பதிவு: இதனிடையே, தமது திருச்சி பயணம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது எக்ஸ் வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில், 'திருச்சிராப்பள்ளியில், பெட்ரோலியம், இயற்கை எரிவாயு, சாலைகள், ரயில்வே மற்றும் பல துறைகளை உள்ளடக்கிய வளர்ச்சித் திட்டங்களை நாளை நான் தொடங்கி வைத்து, புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டவுள்ளேன். நீலகிரி மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களில் பிபிசிஎல் நகர எரிவாயு விநியோக வலையமைப்பிற்கான அடிக்கல் நாட்டுதல் உள்ளிட்ட முக்கியத் திட்டங்களும் இதில் அடங்கும். 89 கிராம சாலைத் திட்டங்களும் தொடங்கி வைக்கப்படும்' என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

