தமிழக மக்களுக்கு அதிமுக சிறந்த சேவை செய்திருந்தது என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை; ராகுல் காந்தி பரபரப்பு பேச்சு
நேற்றைய தினம் விருதுநகர் அருகே நடைபெற்ற பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு ராகுல் காந்தி அஞ்சலி செலுத்தினார்.
Published : April 20, 2026 at 8:27 PM IST
தூத்துக்குடி: அதிமுக கடந்த காலங்களில் தமிழக மக்களுக்காக மிகப்பெரிய சேவை செய்தது என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை. ஆனால், அந்த அதிமுக இப்போது இல்லை; அது இறந்துவிட்டது என்று ராகுல் காந்தி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது.
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் இன்று (ஏப்ரல் 20) தூத்துக்குடியில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி கலந்து கொண்டார். தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆறு சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி வேட்பாளர்களை அவர் அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.
இதைத்தொடர்ந்து, நேற்றைய தினம் சிவகாசியில் நடைபெற்ற பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் சிக்கி பலியானவர்களுக்கு அவர் அஞ்சலியை செலுத்தினார்.
பின்னர் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர், அனைத்து மாநிலங்களின் உரிமைகளையும் பாதுகாக்க வேண்டுமென அரசியல் சாசனம் கூறுகிறது. ஆனால் மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசு 'ஒரே நாடு', 'ஒரே மொழி', 'ஒரே கலாச்சாரம்', 'ஒரே மதம்' என கொண்டு வர நினைக்கிறது. இதன்மூலம் அத்தனை மாநிலங்களின் வரலாறும் மரணம் அடைய வேண்டும் என அவர்கள் நினைப்பதாக ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டினார்.
அதிமுகவிற்கு மிகப்பெரிய வரலாறு உண்டு. கடந்த காலங்களில் இந்த கட்சி தமிழக மக்களுக்காக மிகப்பெரிய சேவை செய்தது என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை என்று கூறிய அவர், அந்த அதிமுக இப்போது இல்லை. அது இறந்துவிட்டது. அதன் வரலாறும் முடிந்துவிட்டது. ஒன்றுமே இல்லாத வெற்றுக்கூடாக இப்போது அதிமுக உள்ளது. எனவே அதை எடுத்துக்கொண்டு தமிழகத்தில் பாஜக ஆள முயற்சிப்பதாக விமர்சித்தார்.
அத்துடன், அதிமுக தலைவர்கள் அனைவரும் மோடி அமித் ஷாவின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதாக கூறிய ராகுல், இதுதான் உண்மை. ஏனென்றால், அவர்கள் அனைவரும் ஊழல்வாதிகள். பீகாரில் என்ன நடந்தது என்று பாருங்கள். அங்கே முதலமைச்சராக இருந்த நிதிஷ் குமார் நீக்கப்பட்டு, பாஜகவைச் சேர்ந்த ஒருவர் முதலமைச்சராக ஆக்கப்பட்டுள்ளார். முதலமைச்சராக இருந்த நிதிஷ் குமார் பாஜகவிடம் முழுமையாக சரணடைந்துவி்்டார் என்று சாடினார்.
மேலும், பீகாரைப் போலவே தமிழ்நாட்டிலும் செய்ய பாஜக நினைப்பதாக கூறிய அவர், தங்களின் முழு கட்டுப்பாட்டில் தமிழ்நாட்டை கொண்டு வர பாஜக நினைப்பதாகவும், தமிழகத்தில் தாங்கள் என்ன சொன்னாலும் அதை அப்படியே செய்யக்கூடிய முதலமைச்சரை உருவாக்க பாஜக விரும்புகிறது என்றும் குற்றம்சாட்டினார். ஆனால், காங்கிரஸ் கட்சி அதற்கு ஒருநாளும் அனுமதிக்காது என்றும் ராகுல் காந்தி திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.
நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியை, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கன்ட்ரோல் செய்வதாகவும் தன்னுடைய குற்றச்சாட்டை அவர் முன்வைத்தார். இதுகுறித்து மேலும் பேசிய ராகுல், அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் சொல்கிறார், நான் எப்போது அழைத்தாலும் மோடி எழுந்து நின்று பேசுவார். இதற்கு காரணம் 'எஃப்ஸ்டைன் ஃபைலில்' அடங்கியுள்ள ரகசியங்கள் தான் என தன்னுடைய குற்றச்சாட்டிற்கான பதிலையும் அவர் அளித்தார்.
மேலும், மோடி எப்படி டிரம்ப்பிடம் நடந்து கொள்கிறாரோ, அப்படியே தமிழக முதலமைச்சரும் தன்னிடம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என மோடி நினைப்பதாகவும் ராகுல் காந்தி விமர்சித்தார்.
தமிழகத்தின் பெருமைகள் குறித்து பேசிய அவர், அனைத்து சமூகத்தினரும், அனைத்து சாதியினரும் எப்படி முன்னேறுவது என்பதை இந்தியாவிற்கு தமிழகம் சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டின் பண்பாட்டையும் கலாச்சாரத்தையும் பேணிக்காப்போம் என்று வலியுறுத்தினார்.
தமிழ்நாட்டில் சமூக நீதிக்கு அடித்தளமிட்டவர் முன்னாள் முதலமைச்சர் காமராஜர் என்று குறிப்பிட்ட ராகுல், தமிழகத்தை கல்வியில் முன்னேற்றியவரும் அவரே. மேலும், மதிய உணவு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி இந்தியாவிற்கே வழிகாட்டியாக காமராஜர் இருந்தார் என்கிற வரலாற்றையும் ராகுல் காந்தி மேடையில் பகிர்ந்து கொண்டார்.