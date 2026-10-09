பிரதமர் மோடியின் சென்னை வருகை; எஸ்பிஜி கட்டுப்பாட்டில் சென்னை விமான நிலையம்
சென்னை பழைய விமான நிலைய பாதுகாப்புகள் முழுவதும் இன்று முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு வரை எஸ்பிஜி அதிகாரிகளின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
Published : October 9, 2026 at 8:57 PM IST
சென்னை: பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்னை வருவதையொட்டி சென்னை விமான நிலையத்தில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி வரும் 11ஆம் தேதி சென்னை வருவதையொட்டி பிரதமரின் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுக்காக, டெல்லியில் இருந்து பிரதமரின் பாதுகாப்பு படை பிரிவை சேர்ந்த ஏடிஜிபி அமித் குமார் தலைமையில், எஸ்பிஜி அதிகாரிகள் கொண்ட குழுவினர் சென்னை வந்துள்ளனர்.
சென்னை பழைய விமான நிலையத்தில், பிரதமரின் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து ஏடிஜிபி அமித் குமார் தலைமையில், சிறப்பு ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றுள்ளது. அந்தக் கூட்டத்தில் சென்னை விமான நிலைய உயர் அதிகாரிகள், மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை அதிகாரிகள், முக்கிய பிரமுகர்கள் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள், மாநில அரசு புரோட்டக்கல் அதிகாரிகள், சென்னை மாநகர காவல் துறை உயர் அதிகாரிகள், மத்திய மாநில உளவுப் பிரிவு அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
பிரதமர் மோடி 11-ஆம் தேதி காலை டெல்லியில் இருந்து தனி விமானத்தில் புறப்பட்டு காலை 11.10 சென்னை பழைய விமான நிலையம் வந்து சேர்கிறார். சென்னை விமான நிலையத்தில், பிரதமருக்கு, உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்படுகிறது.
அதன் பின்பு பிரதமர் சென்னை பழைய விமான நிலையத்தில் இருந்து, காரில் புறப்பட்டு, போரூர் மெட்ரோ ரயில் திட்ட தொடக்க விழாவுக்கு செல்கிறார். அதன்பின்பு போரூரில் இருந்து, கார் மூலம் சென்னை கிண்டி ஐஐடி செல்கிறார். அங்கு நடக்கும் அரசு விழாக்களில் கலந்து கொண்டு, அதன் பின்பு கிண்டி ஐஐடியில் இருந்து கார் மூலம், சென்னை நந்தம்பாக்கம் டிரேட் சென்டர் செல்கிறார்.
அங்கு நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு விட்டு, நந்தம்பாக்கத்தில் இருந்து, கார் மூலம் புறப்பட்டு, சென்னை பழைய விமான நிலையத்திற்கு வருகிறார். அங்கு பிரதமருக்கு வழி அனுப்பு நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. அதன் பின்பு மாலை 4 மணிக்கு, சென்னை பழைய விமான நிலையத்தில் இருந்து, தனி விமானத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, டெல்லி புறப்பட்டு செல்கிறார். பிரதமர் பங்கேற்றும் நிகழ்ச்சிகளில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜயும் கலந்து கொள்வார் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
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இதனிடையே பிரதமர் மோடி சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து, ஹெலிகாப்டரில் போரூர் செல்ல திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. அந்தத் திட்டம் மாற்றப்பட்டு, பிரதமரின் அனைத்து பயணங்களும், கார் மூலமாகவே நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதோடு பிரதமர் காரில் செல்லும்போது, சில இடங்களில் ரோடு ஷோ நடத்தவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதால், கூடுதல் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் என்று டெல்லி சிறப்பு பாதுகாப்பு படை அதிகாரிகள் தமிழக அதிகாரிகளிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.
அதோடு சென்னை பழைய விமான நிலைய பாதுகாப்புகள் முழுவதும், இன்று முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு வரை 3 நாட்கள், டெல்லியில் இருந்து வந்துள்ள எஸ்பிஜி அதிகாரிகளின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
அதோடு சென்னை விமான நிலையப் பகுதிகளில் டிரோன்கள், காற்று அடைத்த பலூன்கள் போன்றவை பறப்பதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதோடு சென்னை பழைய விமான நிலைய வளாகத்தில் உள்ள கொரியர், கார்கோ நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் நிரந்தர ஊழியர்கள் அனைவரும் கண்டிப்பாக புகைப்பட அடையாள அட்டைகளை கழுத்தில் தொங்க விட்டுக் கொண்டு பணிக்கு வரவேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
அதோடு விமான நிலையம் மட்டுமின்றி, விமான நிலையத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும், தீவிர கண்காணிப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. விமான நிலையம் அருகே உள்ள ஹோட்டல்கள் தங்கும் விடுதிகள், போன்றவைகளில் தீவிர சோதனைகள் நடத்தி புதிய நபர்கள், சந்தேகத்துக்கிடமான நபர்கள் தங்குவதை கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
அதோடு சென்னை விமான நிலையத்தில், வழக்கமான மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்புகளை தீவிரமாக அமல்படுத்துவதோடு, கூடுதல் பாதுகாப்பாகவும் மாற்றப்பட்டுள்ளதாக சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.